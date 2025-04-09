中国抗体制药有限公司SM17治疗特应性皮炎1b期概念验证临床试验取得突破性结果



香港, 2025年4月9日 - (亚太商讯) - 中国抗体制药有限公司（"中国抗体"或"本公司"；股份代号：3681）宣布，其SM17针对中重度特应性皮炎（AD）的创新疗法已完成1b期临床研究，并获得突破性顶线数据结果。SM17是一种靶向IL-25（IL-17E）受体通路的新型研究性生物制剂，其独特机制是通过结合IL-25（一种关键警报素）的共受体以阻断下游信号传导，从而抑制IL-25触发的炎症级联反应。 SM17的竞争优势： - 首个兼具双重疗效达标的AD生物制剂 - 与已上市产品相比，这是首个也是目前唯一一个治疗期终点实现NRS-41应答率和EASI-752应答率都超过60%3治疗AD的生物制剂。

- 较抗IL-4/13药物起效更快、止痒更深4 --- SM17止痒效果最早第2周显现（已上市药物通常为4~6周），SM17治疗结束时NRS-4应答率超过90%（已上市药物通常为30~40%）。

- 较JAK抑制剂更安全5 --- 未报告严重不良事件（SAE）或≥3级药物相关不良事件（TRAE），严重感染及主要不良心血管事件（MACE）风险极低。 1 NRS-4：瘙痒峰值数值评价指标（PP-NRS）周平均值自基线改善≥4分

2 EASI-75：湿疹面积与严重程度指数（EASI）改善≥75%

3 SM171b期实际应答率，NRS-4:91.7%，EASI-75:75.0%

4 度普利尤单抗注射液（达必妥）说明书,SOLO-1 & SOLO-2临床试验

5 乌帕替尼缓释片（瑞福）说明书,Measure Up 1 & Measure Up 2临床试验 本次1b期研究评估了SM17两种剂量（200mg与600mg）在中重度AD患者中的安全性及疗效。结果显示，SM17耐受性良好，未出现SAE或≥3级TRAE。有效性方面，SM17治疗组在瘙痒缓解、皮损修复及患者生活品质等次要终点上全面优于安慰剂组。 研究采用16周随机、双盲、安慰剂对照设计，纳入32例中重度AD成人患者（多数曾对外用皮质激素治疗应答不足），也纳入了曾接受生物制剂（杜普利尤单抗）或JAK抑制剂（乌帕替尼）治疗的患者。 至第12周时，高剂量组75.0%（9/12）患者的湿疹面积及严重程度指数（EASI）较基线改善≥75%（EASI-75），而安慰剂组应答率为0.0%，两组应答率差异达75.0%（95%CI：32.00~91.11）。低剂量组50.0%（6/12）患者达到EASI-75标准，较安慰剂组应答率差异为50.0%（95%CI：9.27~74.62）。 在高剂量组中，41.7%（5/12）患者第12周时达到研究者整体评估量表（vIGA-AD™）0分（完全清除）或1分（几乎清除）且较基线改善≥2分（vIGA-AD 0/1），较安慰剂组差异为41.7%（95%CI：2.28~68.05）。低剂量组该项应答率为25.0%（3/12），差异为25.0%（95%CI：-11.22~53.23）。 尤为突出的是，高剂量组有91.7%（11/12）的患者于第12周时达到瘙痒峰值数字评分量表（PP-NRS）周平均值较基线改善≥4分（NRS-4），而安慰剂组该项指标无应答患者。即便在低剂量组，也有66.7%（8/12）患者的实现该终点应答，与安慰剂组形成鲜明对比。 在起效时间方面，无论高剂量组或低剂量组，SM17均在给药后第2周时即显现显著止痒效果。随着治疗推进，至第12周时，高、低剂量组PP-NRS评分较基线平均降低幅度分别达68%和57%，显著优于安慰剂组（18%）。两个治疗组的止痒效果持续维持至第16周，即末次给药（第10周）后6周。皮肤损伤修复改善趋势和止痒效果类似，两个治疗组第12周EASI评分较基线平均降幅分别为73%（高剂量组）和57%（低剂量组），而安慰剂组平均降幅为42%。 此外，本次1b期研究还达成了EASI50和EASI90的12周评估终点，并在SCORAD评分、AD体表面积（BSA）以及患者生活品质问卷（DLQI）等其他皮肤修复指标上均明显优于安慰剂组。 主要疗效终点结果汇总如下表所示： 终点 SM17高剂量（N=12） SM17 低剂量（N=12） 安慰剂（N=8） EASI 50（%） 第12周 83.3 66.7 25.0 第16周 91.7 58.3 25.0 EASI 75 (%) 第12周 75.0 50 0.0 第16周 41.7 41.7 0.0 EASI 90 (%) 第12周 41.7 16.7 0.0 第16周 41.7 41.7 0.0 IGA 0/1 (%) 第12周 41.7 25.0 0.0 第16周 33.3 41.7 0.0 NRS-4（%） 第12周 91.7 66.7 0.0 第16周 75.0 58.3 25.0

本次研究的安全性研究结果，与SM17在美国1期和中国1a期桥接研究中观察到的安全性特征总体一致。在SM17治疗组中，最常见的治疗引致不良事件（TEAEs，发生率≥10%）为鼻咽炎和尿路感染，治疗组合并发生率与安慰剂组发生率的差异小于5%。 中国抗体主席、执行董事兼首席执行官梁瑞安博士表示："SM17有望成为特应性皮炎（AD）领域的全球首创且同类最优疗法。该市场单个革命性药物即可实现数十亿美元年收入。对于大多数中重度AD患者而言，瘙痒是最关注的临床症状，而由瘙痒引发的搔抓行为很可能是导致AD慢性炎症反复发作的关键驱动因素。SM17不仅具备优异的安全性特征，其皮损清除效果与现有最优疗法相当，更在患者最迫切的未满足临床需求 --- 快速缓解瘙痒方面展现卓越疗效。通过填补当前治疗方案的这些关键空白，SM17有望重新定义这一顽固性疾病的治疗标准。我们正加速临床开发并积极寻求合作，以拓展其全球影响力。下一步我们将启动中重度AD成人患者的2期试验。此外，临床前研究还显示SM17对哮喘、慢性鼻窦炎伴鼻息肉（CRSwNP）及特发性肺纤维化（IPF）等Th2驱动疾病具有治疗潜力，在AD治疗以外具备广阔的首创且最优疗法的应用前景。" 关于特应性皮炎市场 特应性皮炎（AD）是一种慢性炎症性皮肤疾病，其发病机制复杂，涉及遗传易感性、皮肤屏障功能障碍、免疫系统失调及环境因素等多重作用。该疾病的免疫学特征以Th2型免疫反应为主导，涉及胸腺基质淋巴细胞生成素（TSLP）、白细胞介素（IL-4、IL-13、IL-5、IL-33、IL-31）、OX40及JAK/STAT信号通路等多种介质。AD通常在婴儿期发病，约50%患者在1岁前出现症状，病程呈慢性反复发作特征。 流行病学研究显示，全球AD患者至少为2.3亿人。中国患者规模尤为庞大，超过7000万人，其中中重度病例占比约28%。相比之下，美国成人AD患者约1650万人，中重度病例占比约40%。 根据Precedence Research资料，2023年全球AD药物市场规模为136.2亿美元，预计到2034年将增长至314.4亿美元。现有治疗手段包括局部用药（如糖皮质激素[TCS]、钙调磷酸酶抑制剂[TCI]）、口服抗组胺药和生物制剂等，其疗效各异且各具优缺点。 其中外用糖皮质激素（TCS）、外用钙调磷酸酶抑制剂（TCI）、口服抗组胺药物等治疗仍是目前治疗特应性皮炎的常用方法，而度普利尤单抗（Dupilumab）等现有疗法已显著改善患者生活，但其局限性（如起效慢、止痒效果不足、长期使用安全性问题）仍令大量患者需求未被满足。另一款药物JAK抑制剂乌帕替尼则存在用药安全性的问题。2024年，度普利尤单抗全球销售额突破140亿美元，印证AD市场的巨大潜力，也推动药企加速开发差异化疗法。当前，AD赛道竞争焦点主要集中于靶点创新：中国和全球AD临床在研TOP10靶点中有7个靶点重合，且前2大靶点均为IL-4Rα和JAK1；从临床分期来看，中国处于3期及以后临床阶段的占比仅约14%，低于全球的23%（不含2/3期），说明国内仍以Fast-Follow为主；国内靶点集中度更高，TOP3靶点（IL-4Rα、JAK1和PDE4）临床数量占比高达46%，相比之下，全球AD临床靶点分布更为均衡。 关于SM17

SM17是全球首创（First-in-Class）的人源化IgG4-κ单克隆抗体，也是首个靶向IL-25受体的同类药物，具有治疗特应性皮炎（AD）、哮喘、特发性肺纤维化及其他免疫疾病的潜力。SM17通过结合2型固有淋巴细胞（ILC2s）和辅助性T细胞（Th2）表面的IL-25受体（又称IL-17RB），阻断IL-25诱导的级联反应，抑制下游Th2细胞因数（如IL-4、IL-9和IL-13）的释放。IL-25是一种被归类为「警报素」的关键细胞因数，研究证实其与自身免疫性及炎症性皮肤病的发病机制密切相关，尤其在AD中作用显著。目前获批的AD疗法（包括生物制剂）虽能显著改善湿疹面积与严重程度指数（EASI）及患者生活品质，但仍存在起效缓慢（尤其是止痒效果）或安全性问题。凭借其创新作用机制，SM17有望成为AD治疗的新选择，甚至更优方案 - 其止痒起效迅速、皮损修复效果显著且安全性良好，可解决当前疗法未满足的临床需求。 靶向受体（IL-25R）与靶向配体（IL-25）的差异

以AD为例，受刺激的皮肤会持续释放IL-25，而直接中和IL-25的抗体疗法无法快速缓解症状。SM17的独特之处在于以非竞争性方式阻断IL-25受体亚基（IL-17RB）。我们的内部资料表明，SM17在不影响IL-25与受体结合的情况下阻断信号传导，从而快速抑制由IL-25和IL-25受体相互作用引发的瘙痒和炎症反应。 此外，细胞表面受体数量有限。当SM17完全占据这些受体后，无论IL-25释放量多少，信号传导均被终止。这一机制使得SM17能实现快速、持久的抑制效果，且无需高剂量给药。 相比之下，靶向IL-25的抗体需直接中和配体。由于AD患者皮肤持续释放IL-25，此类疗法必须使用高剂量以「清除」新释放的IL-25，导致瘙痒和炎症缓解延迟。 关于中国抗体制药有限公司 中国抗体制药有限公司聚焦研究、开发、生产及商业化免疫性疾病疗法。中国抗体的总部位于香港，研发基地位于香港，生产基地位于中国。公司注重科技研发，其旗舰产品舒西利单抗（Suciraslimab, SM03）为全球首项潜在用以治疗类风湿关节炎及其他免疫疾病的抗CD22单抗。舒西利单抗已在中国完成类风湿关节炎3 期临床试验，并正待中国国家药监局批准治疗类风湿关节炎的上市销售批准。此外，本公司还有多个全球首创在研药物，部分已处于临床阶段，适应症覆盖类风湿关节炎、干燥综合症、系统性红斑狼疮、特应性皮炎、特发性肺纤维化、哮喘等具有重大未满足临床需求的疾病。 新闻垂询

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