来源 SinoMab BioScience Limited 中国抗体宣布委任王善春先生为中国区总裁

香港, 2022年11月4日 - (亚太商讯) - 中国抗体制药有限公司(“中国抗体”或“公司”,连同其附属公司,统称“集团”;股份代号:3681.HK),专注研究、开发、制造及商业化免疫性疾病创新疗法的香港生物制药公司,欣然宣布,委任王善春先生为中国区总裁。王先生未来将主要负责中国业务。



王善春先生,曾任中国生物制药有限公司(01177.HK)执行董事、正大天晴药业集团股份有限公司总裁,于近日加入中国抗体担任中国区总裁职务。王善春先生在企业战略管理、组织管理、创新研发和产品商业化等方面有着丰富的经验和实践成果,为享受国务院特殊津贴专家,被授予“全国劳动模范”称号。并先后获得江苏省技术进步先进工作者、江苏省劳动模范、上海市科技进步一等奖、江苏省优秀企业家、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏制造突出贡献奖先进个人等荣誉。



王善春先生表示:“梁瑞安博士领导下的中国抗体,汇聚了十分强大的研发力量,拥有独特的B细胞治疗生物技术平台,前瞻性布局了一系列潜在重磅产品管线,具备真正国际公认的原始创新的实力;同时中国抗体专注深耕自身免疫病领域,‘成为免疫性疾病创新疗法的全球领先者’的愿景,与本人过往服务企业的发展模式非常吻合,这也是我选择加入中国抗体的重要原因。”



梁瑞安博士表示,“非常荣幸邀请王善春先生加入中国抗体。我们专注深耕自身免疫病领域,并以‘成为免疫性疾病创新疗法的全球领先者’为愿景。我们拥有强大的研发能力,凭借本集团的B细胞治疗平台、警戒素途径治疗平台及选择性T细胞治疗平台,本集团已有策略布局进一步扩大及多元化产品管线。我们相信,王善春先生在医药行业逾三十年的丰富经验,作为中国生物科技的领导者之一,将帮助公司加快实现从全球药品研发型企业向具有国际视野的商业化能力的生物制药公司迈进。王先生加入中国抗体担任中国区总裁并认购中抗股份,反映了王先生及本公司高级管理人员对本集团长期可持续发展的信心和承诺,以及本公司高级管理人员的持续支持将有利于本集团的长期业务发展。”



此外,中国抗体与王善春先生更于早前跟中国抗体订立认购协议。根据认购协议,王善春先生有条件同意认购而公司有条件同意配发及发行14,340,000股认购股份,反映其对集团长期可持续增长的信心及承诺。



关于中国抗体制药有限公司

中国抗体制药有限公司专注于研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法。公司注重科技研发,其旗舰产品SM03为全球首项用以治疗类风湿关节炎的潜在抗CD22单抗,已在中国进入类风湿关节炎三期临床试验,并被列为国家十三五重大新药创制专项重大项目。此外还有多个同类靶点首创(First-in-target)及同类首创(First-in-class)在研药物,部分已处于临床阶段,适应症覆盖类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、天疱疮、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未满足临床需求的疾病。





