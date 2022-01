中国抗体荣获“第六届金港股”评选中“最佳中小市值公司”、“最佳CEO”奖项及“2021新浪财经金麒麟最佳港美股上市公司”评选中“最具成长潜力上市公司”奖项

香港, 2022年1月11日 - (亚太商讯) - 中国抗体制药有限公司(“中国抗体”或“公司”,连同其附属公司,统称“集团”;股份代号:3681.HK),专注研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法的香港生物制药公司,今天在深圳举办的“第六届金港股颁奖典礼”上荣获“最佳中小市值公司”奖项,公司执行董事、主席兼首席执行官梁瑞安博士荣获“最佳CEO”奖项。公司此前也荣获“2021新浪财经金麒麟最佳港美股上市公司”评选中“最具成长潜力上市公司”奖项。

中国抗体于去年11月完成旗舰产品SM03 III期临床试验的入组,并预计今年临床数据读出后,SM03即将可商业化。另外,本公司主要产品SN1011亦已于去年7月在中国I期临床完成最后一例受试者最后一次访视。公司现正在中国启动针对寻常型天疱疮的II期临床研究,同时计划近期内启动针对系统性红斑狼疮的II期临床研究。本公司另一主要产品SM17亦预计于今年进入临床。



就业务发展方面,公司于去年9月签订了第一份许可协议以授出本公司主要产品SN1011在全球范围的肾脏疾病领域开发和商业化权力。此项许可为本公司带来12百万美元的初始预付款及最多183百万美元的发展和销售里程碑付款。为了提升研发和产品开发能力,公司正在苏州园区建设产能超过32,000升的新工厂,并在早前举行新基地封顶仪式。



中国抗体主席、执行董事兼首席执行官梁瑞安博士表示:“公司对分别在‘第六届金港股’评选中获颁‘最佳中小市值公司’、 ‘最佳CEO’奖项及在‘2021新浪财经金麒麟最佳港美股上市公司’评选中获颁‘最具成长潜力上市公司’奖项深感荣幸,反映了资本市场对公司的价值丶管理层和发展潜力的肯定,对公司是极大的鼓励。未来,公司将不忘初衷,致力发现及开发创新型药物靶点,开拓针对免疫疾病的疗法,进一步扩大产品管线,尽力为患者谋求福祉; 巩固公司在资本市场的地位,提升整体竞争力,为股东及投资者创造回报。随着公司旗舰产品SM03的III期临床即将完成,公司的价值即会迎来新的飞跃。”



关于“第六届金港股”评选

“第六届金港股”由国内领先的港美股信息平台智通财经与同花顺财经丶中国银河证券联合主办。是次评选经历严格筛选,吸引了超过1000家港股上市公司参会报名,涵盖通信、芯片制造、互联网、医疗医药等引领中国经济转型的新兴产业。



关于“2021新浪财经金麒麟最佳港美股上市公司”评选

“2021新浪财经金麒麟最佳港美股上市公司”评选由新浪财经主办,由华盛证券支持,综合财务等量化指标、专家评选、网络投票等指针进行选出。



关于中国抗体制药有限公司

中国抗体制药有限公司专注于研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法。公司注重科技研发,其旗舰产品SM03为全球首项用以治疗类风湿关节炎的潜在抗CD22单抗,已在中国进入类风湿关节炎三期临床试验,并被列为国家十三五重大新药创制专项重大项目。此外还有多个同类靶点首创(First-in-target)及同类首创(First-in-class)在研药物,部分已处于临床阶段,适应症覆盖类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、寻常型天疱疮、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未满足临床需求的疾病。







