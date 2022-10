访中国抗体制药创办人梁瑞安：现是香港发展创科最好时候

香港, 2022年10月18日 - (亚太商讯) - 香港中通社10月15日电(记者 徐嘉仪)香港特首李家超19日将发布上任后首份施政报告,其中创科政策备受关注。中国抗体制药有限公司创办人兼首席执行官梁瑞安近日接受香港中通社专访,谈香港创科环境变化,冀未来香港珍惜机遇,发挥优势,在国际创科舞台大放光彩。





香港回归祖国后,特区政府已计划要发展创科。2000年,特区政府出资成立应用科技研究院,进行科技研究发展,并把成果转移业界。



梁瑞安正是在2000年从美国回流香港,出任香港生物科技研究院院长。他说,看到了香港发展生物科技的机遇。



他忆述当年到内地考察,内地城市仍未是国际创科竞争舞台上的角色。然而20多年来,内地科技发展蓬勃,从人才培育、科研机构,以至专业服务,一系列产业链完善。反观香港的创科产业未有明显进步,虽有扎实、优秀的研发基础,却没有产出强劲的生物科技公司,关键就是缺乏产业生态。



“最近5年慢慢看到一些改变,香港正借助内地的力量发展。”梁瑞安认为,现在正是发展创科最好的时候。



有意见认为,香港要有自己的科研认证机制,梁瑞安持不同看法。目前,香港仅4家医院可开展经国家药监局批准的药物临床试验。梁瑞安说,香港体量小,可以配合内地法规标准,参与其中一部分的药物生产和临床试验。但对于二、三期临床试验,动辄需要上百,甚至上千病人的庞大数据,须有30至40家医院共同参与才可以完成。



梁瑞安说,与其成立机构,不如完善两地政策,充分运用内地资源,把香港的科研优势发挥出来,包括将高校内好的科研成果“落地”。香港目前应抓准定位,发展自身,贡献国家。



香港要建设国际创科中心,需要有哪些元素?梁瑞安直言,需要有好的创科投资氛围。他说,香港已经做了第一步,即港交所上市规则新增18A章,允许未盈利生物科技公司赴港上市。



他指出,香港对知识产权的保护、健全的法律制度和融资环境,都能吸引企业来港,“有企业,就有人才”,并运用国际化优势,协助内地企业走向海外。



第二步,是吸引海内外资金融入本地的初创企业。梁瑞安指,企业每个阶段有不同需求,政府不可能永远扶持,但可以带头,在较艰难阶段给予启动资金、风险投资基金,让投资者对初创企业有信心,愿意投资,而这些创科公司后期的回报是非常巨大的。



在人才资源方面,梁瑞安注意到,香港的医生相较于内地或海外医生,对学术、临床研究的探求没有那么强烈。所以香港要有成功的科创企业,是势在必行,要证明香港有完整的产业链,让人才意识到创科有出路,社会意识到创科有益于学术、医院、工业发展。



在生物科技行业打拼30年,被问到最大的心愿,梁瑞安说,“希望香港多一些生物科技企业,从研发到生产到上市,我想见证这个时刻。”





