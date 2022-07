Friday, 8 July 2022, 19:01 HKT/SGT Share:

来源 SinoMab BioScience Limited 中国抗体获香港科学园最高专项补贴

香港, 2022年7月8日 - (亚太商讯) - 中国抗体制药有限公司(“中国抗体”或“公司”,连同其附属公司,统称“集团”;股份代号:3681.HK),一家专注于研究、开发、制造及商业化免疫疾病创新疗法的香港生物制药上市公司,主要研制以单克隆抗体为基础的生物药,欣然宣布公司获得香港科技园公司(“香港科学园”)800万港元专项补贴。该补贴是香港科学园临床转化促成(CTC)计划中的最高补贴金额。



CTC计划是香港科学园转化研发所(ITR)的支持计划,总体目标是提供一个平台,将香港和大湾区转变为该区转化医学的首选目的地。在这个计划下,将提供财政支持以协助香港科学园内的生物科技企业为病人带来创新、燃点希望的治疗方案和医疗技术。



中国抗体在CTC计划中从众多生物制药企业中脱颖而出,被授予此CTC计划最高补贴金额,充分证明评审委员会对公司的候选产品潜力及研发计划的认可。根据双方签订的协议,香港科学园将在未来42个月内向中国抗体按照临床计划及进展分阶段提供800万港元补贴,用于公司主要产品SN1011针对多发性硬化(MS)症的临床试验。



SN1011是中国抗体的主要产品,是一款第三代可逆共价布鲁顿酪氨酸激酶(BTK)抑制剂。继2020年8月27日及2021年6月23日,获中国国家药品监督管理局(“国家药监局”)分别批准SN1011治疗系统性红斑狼疮(SLE)及寻常型天疱疮(PV)的新药研究申请(IND)后,SN1011针对多发性硬化症的新药研究申请也于2022年4月19日获国家药监局批准,公司计划在中国开始针对多发性硬化症的II期临床试验,以评估SN1011在中国多发性硬化症患者中的疗效及安全性,并计划于2022年第四季度入组首名患者。而SN1011针对视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)的新药研究申请亦已于2022年6月6日获国家药监局药品审评中心受理。



中国抗体主席、执行董事兼首席执行官梁瑞安博士表示:“香港科学园推出CTC计划,帮助本土生物医药企业推进新药研发工作。作为一家在香港科学园成长起来的已有20年历史的生物制药公司,我们十分感激香港科学园在鼓励本土生物制药企业创新和发展方面给予的长期支持和帮助。此前,国家主席习近平先生及香港特别行政区行政长官李家超先生视察科学园,希望把香港打造成为国际创新科技中心,可见国家亦高度重视香港的创新科技发展。面对前所未有的机遇,我们感到十分鼓舞。随着公司主要产品临床试验的不断推进,获得香港科学园的补贴将对推进公司的持续研发及逐步走向商业化提供了坚实的基础。我们将充分把握机遇,加快推进各项产品的研发工作和临床试验,同时进一步扩大产品管线及潜在适应症,加快实现产品商业化目标,坚持独立创新的理念,为患者谋求福祉、为股东创造价值。”



关于香港科技园公司

香港科技园公司于2001年成立,一直大力吸纳及孕育创科人才、加速创科成果商品化,为创业家的创科路上提供全方位支持,在香港茁壮成长,并扩展至大湾区、亚洲及全球各地。香港科技园公司建立的创科生态圈持续成长,足迹遍及全港,包括沙田的香港科学园、九龙塘的创新中心,以及位于大埔、将军澳及元朗的创新园。三个创新园结合创新元素,朝着香港再工业化发展方向,重点带动先进制造业、电子业及生物科技等行业,重新定位新世代工业。



香港科技园公司透过提供基建设施、支持服务、专业知识及合作伙伴网络,致力令创新科技成为香港的新经济动力,巩固香港国际创新科技中心的地位,同时借助位处大湾区核心的优势,成为引领全球发展的重要引擎。



关于中国抗体制药有限公司

中国抗体制药有限公司专注于研究、开发、制造及商业化免疫性疾病疗法。公司注重创新研发,其旗舰产品SM03为全球首项用以治疗类风湿关节炎的潜在抗CD22单抗,已在中国进入类风湿关节炎三期临床试验,并被列为国家十三五重大新药创制专项重大项目。此外还有多个同类靶点首创(First-in-target)及同类首创(First-in-class)在研药物,部分已处于临床阶段,适应症范围覆盖类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、寻常型天疱疮、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未满足临床需求的疾病。





