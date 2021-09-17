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Friday, 17 September 2021, 08:42 HKT/SGT
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来源 SinoMab BioScience Limited
中国抗体、信诺维与云顶新耀宣布签署新一代BTK抑制剂SN1011肾病领域的全球开发及商业化的授权协议
中国抗体及信诺维将获得合计1,200万美元的预付款
及合计最高5.49亿美元的研发、注册及商业化的里程碑付款

香港, 2021年9月17日 - (亚太商讯)  - 中国抗体制药有限公司（“中国抗体”或“公司”，联交所股份代号：3681.HK），苏州信诺维医药科技股份有限公司（“信诺维”）今天联合宣布，与云顶新耀（联交所股份代号：1952.HK）达成全球独家授权协议，将新一代BTK抑制剂SN1011(共价可逆布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂，信诺维将其简称为“XNW1011”）全球范围的肾脏疾病领域开发和商业化的权力授权给云顶新耀。

本次与云顶新耀的授权协议首付款达1200万美元，后期全球开发、注册和销售的里程碑付款最高可达5.49亿美元，此外还有最高两位数百分比的销售特许使用权（royalty）分成。

SN1011是新一代共价可逆BTK抑制剂。公司在中国对健康受试者进行并已完成的I期研究结果，反应了该产品具有高选择性、优异的安全性和药代动力学特性。该I期临床试验旨在评估SN1011 治疗自身免疫性疾病的安全性、耐受性、药代动力学、药理动力学及II期临床推荐剂量。在该研究中，共入组71例健康受试者，SN1011单剂量爬升至800毫克，多剂量最高爬升至600毫克，受试者均未报告严重不良事件，显示了该产品良好的安全性及耐受性。临床研究报告将于今年第三季度末发布。继SN1011治疗寻常型天疱疮及系统性红斑狼疮适应症的新药研究申请获批后，公司在中国现正启动针对寻常型天疱疮的II期临床研究，同时计划近期内启动针对系统性红斑狼疮的II期临床研究。

中国抗体主席、执行董事兼首席执行官梁瑞安博士表示：“自上市以来，中国抗体一直积极探索和寻找对外合作及伙伴关系，包括但不限于引进和授权临床前及在临床产品，以进一步丰富我们的在研药物管线，并扩大公司的全球业务。本次SN1011的授权，是公司业务发展一个重要里程碑。与云顶新耀的合作，不仅是对SN1011产品潜力的认可，更是对我们在研药物价值和研发效率的证明。”

关于SN1011

SN1011 是已知第一种在中国用作治疗寻常型天疱疮的BTK抑制剂，有庞大未满足的临床需求。其设计在长期治疗系统性红斑狼疮、寻常型天疱疮、多发性硬化症、类风湿关节炎及其他免疫性疾病方面，具备更高选择性、更卓越疗效及更高安全性。在作用机理、亲和性、靶向选择性及安全性方面，SN1011较市场现有的BTK抑制剂（如依鲁替尼）等具有差异性优势。

关于信诺维

苏州信诺维医药科技股份有限公司成立于2017年，是一家聚焦重大未满足临床需求并拥有全球知识产权的创新药公司。信诺维围绕成熟靶点Best-in-Class产品和全新靶点First-in-Class产品两个战略维度进行了一系列布局，目前已有5个产品进入国内外临床阶段，2款产品处于IND-Enabling阶段，覆盖肿瘤、抗感染、代谢等重大领域。

关于云顶新耀

云顶新耀是一家专注于后期临床阶段的生物制药公司，致力于在全球范围内引进专利许可，开发和商业化创新性疗法，其使命是致力于满足大中华区，以及其他新兴亚太市场极待满足的医疗需求。拥有世界一流的临床与注册团队，富有远见的业务发展驱动力以及集成的商务平台，能够不断加快患者对创新药物的可及性。自2017年孵化成立以来，公司已针对肿瘤、免疫、心肾疾病和感染性疾病领域，打造了8种富有前景的临床阶段候选药物。公司根据尚未满足医疗需求的严重性，潜在患者人群的规模以及全球创新产品的问世状况，聚焦上述4大治疗领域。

关于中国抗体制药有限公司
中国抗体制药有限公司专注于研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法。公司注重科技研发，其旗舰产品SM03为全球首项用以治疗类风湿关节炎的潜在抗CD22单抗，已在中国进入类风湿关节炎三期临床试验，并被列为国家十三五重大新药创制专项重大项目。此外还有多个同类靶点首创(First-in-target)及同类首创(First-in-class)在研药物，部分已处于临床阶段，适应症覆盖类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、寻常型天疱疮、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未满足临床需求的疾病。



话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药
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