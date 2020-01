Wednesday, 22 January 2020, 21:21 HKT/SGT Share: 中国新城市(1321.HK)Maggie & Rose见证亲子美好时光

香港, 2020年1月22日 - (亚太商讯) - 1月18日晚,由中国新城市商业发展有限公司(“中国新城市”或“公司”;股份代码:1321.HK)间接控股的Maggie and Rose Limited(麦琪∙萝丝亲子家庭俱乐部,以下称“Maggie & Rose”)指定赞助的由香港管弦乐团和世界著名钢琴大师郎朗合作的“梵志登的贝一”压轴场音乐会在香港文化中心音乐厅顺利举办。 提倡“Learn Through Play寓教于乐”教育理念的Maggie & Rose本次赞助体现了其对亲子家庭生活方式的重视,鼓励父母与孩子有更多的陪伴,在快乐中学习,在音乐中成长。



郎朗(中)携夫人吉娜·爱丽丝(左三)、母亲周秀兰(右三)与「郎朗之夜」晚宴筹委会荣誉顾问蔡关颖琴律师 BBS MH JP(左二)、主席金铃(左一)、晚宴联合主席、Maggie & Rose大中华区总裁金华琴(右二)、联合主席张慧(右一)合影



外交部驻港特派员公署杨义瑞副特派员(左三)及夫人魏欣参赞(左四)与在场嘉宾合影



全国政协副主席梁振英之夫人梁唐青仪女士(右三)与在场嘉宾合影



1月17日晚,由Maggie & Rose作为冠名赞助商的香港管弦乐团“郎朗之夜”慈善晚宴亦顺利举办,莅临晚宴的嘉宾有郎朗夫妇及知名政商界人士,城中名流尽数出席,星光熠熠,全场气氛温馨活跃,郎朗携妻子特别献上四手联弹,为香港管弦乐团积极募集善款,Maggie & Rose半年会籍更拍出十万元高价,为慈善作出重要贡献,进一步宣扬了Maggie & Rose“打造全球最值得信赖、最有温度的会员制亲子家庭俱乐部品牌”的理念。



英国知名亲子家庭俱乐部Maggie & Rose于2007年在英格兰及威尔士成立,是一家透过其附属公司拥有及经营英格兰及威尔士Maggie & Rose品牌的托儿所、学龄前儿童教育计划及父母及其子女的私人家庭会所。



为将沉淀百年的英式早教理念带入中国,中国新城市与Maggie & Rose品牌积极展开合作,并于2017年11月24日完成了合作签约仪式。此次合作将 Maggie & Rose 品牌和中国新城市各条业务线的经验、专长结合,更能结合其上市企业和老牌地产公司的平台优势,应用到日后运营。



言能践行,在中国新城市的布局规划下,近年来Maggie & Rose在大中华区业务取得长足扩展。2018年11月,Maggie & Rose大陆首店在杭州萧山恒隆广场二楼正式开业,这也是目前全球面积最大的麦琪∙萝丝亲子家庭俱乐部,占地面积约6000平方米,绿植环绕、布局精巧、温馨舒适,每一处都彰显了用心,引发全城亲子家庭的热捧。经过13年的英国本土深根、香港华人市场5年的本土化结合,Maggie & Rose为杭州的孩子带来了最精华的英式早教,全浸润英语教学环境和互动式的教学方法。精益求精,通过打造寓教于乐的亲子空间这一方式,让孩子们在玩耍中学习,也让家长乐在其中。



2019年5月,中国新城市进一步收购Maggie & Rose的股权,并将其纳入合并报表。在中国新城市开始新型产业及轻资产转型的大胆尝试中,Maggie & Rose进一步打开中国市场,为中国的亲子家庭所认可。杭州萧山俱乐部由最初落地到举办一周年系列活动,累计约有20000多组家庭踏入Maggie & Rose,为杭城家庭带来了50多场主题派对和体验活动,共同谱写了许多高质量的亲子陪伴时光。



2019年10月27日,Maggie & Rose在上海展览中心举办的“Best of British英伦精选”展惊艳亮相,让家长和孩子们体验到英式亲子生活方式,一个个有趣的活动记录下温馨的亲子时光,让家庭感受到“家外之家”的温暖初心,引得上海众多亲子家庭翘首以待,为应呼声,Maggie & Rose即将登陆上海。在香港地区,Maggie & Rose早在2015年进驻浅水湾The Pulse,提供给亲子进膳、玩乐、学习的好去处,2018年再下一城,进驻香港铜锣湾开设利园俱乐部,颇受城中明星及中产家庭追捧。在伦敦,更在时尚街区Islington开设英国第三间俱乐部,正式开幕前已一位难求。



音乐不仅能够带给人们更多美的享受,更能彰显一个品牌的艺术品味和人文情怀。作为一个亲子教育类品牌,Maggie & Rose一直致力于把创造家庭幸福记忆的生活方式分享到世界的各个角落。Maggie & Rose不仅关注家庭陪伴对孩子成长的重要性,也同样注重艺术启蒙、音乐教育对孩子一生的影响。



此次Maggie & Rose与世界著名的中国钢琴家郎朗先生首次亲密接触,倾力赞助“‘贝多芬250’梵志登的贝一 | 郎朗音乐会”,是一场亲子陪伴与音乐教育的融合,希望通过支持港乐,可以推动音乐启蒙的普及,让更多的家庭和儿童感受到音乐的魅力,也激发小区展现出更有活力的艺术文化氛围。



通过进军亲子及儿童教育领域,中国新城市“创造城市新生活”的企业使命也得到了充分体现,未来,中英两大品牌公司将开启全面资源对接,以合营公司形式,继续在中国大陆、澳门及台湾开辟新的市场,拓展优质家庭俱乐部。中国新城市也将继续积极担负企业社会责任,关注与社会未来紧密相关的教育行业,为社会的未来而投资。



有关中国新城市商业发展有限公司(1321.HK)

中国新城市商业发展有限公司(股票代码:1321.HK)是中国长江三角洲地区及其他主要经济区域开发商业综合体。公司业务包括三大范畴:(i) 商业物业开发销售;(ii) 物业租赁及物业管理;及(iii) 酒店营运。



集团为商用物业发展商及运营商,致力于在长三角地区及其它主要经济区域开发商业综合体。集团坚持以「创造城市新生活」为企业使命,以「专注大众需求」为战略指导思想,依托现有的商业产业,运用自身成熟的开发投资理念带动健康医疗、影视娱乐、文化教育、文旅休闲等四大产业的新发展,板块布局辐射整个长三角区域。







