来源 Novotech Health Holdings Pte Ltd 生物技术领域网络研讨会:市场趋势、优先事项、预测和 FDA 批准途径

澳大利亚悉尼, 2022年10月17日 - (亚太商讯) - Novotech 是亚太地区领先的生物技术专家合同研究机构和 Endpoints News 为生物技术公司举办的网络研讨会,涵盖了亚太地区的临床研究机会和获得 FDA 批准的监管途径。



Novotech 在亚太地区和美国拥有丰富的临床研究机构运营经验,为早期至晚期生物技术临床研究提供独特且无与伦比的服务套件。



该网络研讨会邀请了来自北美和亚太地区的监管事务和投资领导人,他们将讨论:

- 为什么生物技术公司越来越多地在亚太地区探索临床机会以生成多样化、全球认可的临床试验数据

- 可以实施哪些可行的策略来利用亚太地区的招聘潜力来加速您的临床开发

- 来自澳大利亚的 1 期数据如何被 FDA 接受并可以用于启动全球药物开发计划

- 深入洞察设计和提供强大临床计划的过程

- 后COVID环境中的生物技术挑战和机遇,重点是全球投资和药物管道



注册网络研讨会 这里 https://webinars.endpts.com/the-biotech-landscape-market-trends-priorities-predictions-and-pathways-to-fda-approval/

2022 年 10 月 18 日

美国东部时间下午 1:00 - 下午 2:00



出席的行业领导者包括:

- 联生生物首席财务官易拉森。曾任 Turning Point Therapeutics, Inc. 和 Goldman Sachs & Co. LLC 执行副总裁兼首席财务官,医疗投资银行业务董事总经理

- Kasey Kime,Novotech 内部咨询集团 BioDesk 的法规事务总监

- Jeanne M. Novak 博士,CBR International Corp. 总裁兼首席执行官,该公司是一家提供全方位服务的产品、临床和监管战略集团

- Monograph Capital Partners 的联合创始人兼董事长 Fred Cohen 博士。他还是 Vida Ventures 的联合创始人和高级董事总经理。



Novotech 拥有数十年的生物技术药物开发经验、卓越的研究中心和研究人员关系、接触大量患者群体以及专注于解决问题、所有权和灵活性的项目管理方法。对高级培训和技术系统的持续投资相结合,提供专业的全方位服务生物技术临床研究机构解决方案。



Novotech 最近被评为世界领先合同研究组织中的前十名合同研究组织,是著名的 Scrip 奖的决赛入围者,并且刚刚获得了基因与细胞治疗卓越奖。在亚太地区,Novotech 与主要医学研究机构签订了 50 多项领先的合作伙伴协议,为赞助商提供独家优惠。



关于Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司(“Novotech”)是亚太地区及美国领先的生物技术专家 CRO。 Novotech 是一家 CRO,拥有综合实验室和 I 期设施,提供药物开发咨询和临床开发服务。它有助于在所有试验阶段和广泛的治疗领域成功进行大约 4,000 项临床试验。Novotech具有明显优势,可以为在亚洲及美国进行临床试验的生物制药客户提供服务。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact



媒体联系人

David James

E: communications@novotech-cro.com

澳大利亚: +61 2 8218 2144

美国: +1 415 951 3228

亚洲: +65 3159 3427



制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

