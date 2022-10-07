Novotech 当选 Scrip 奖最佳入围者 全方位服务的临床研究机构

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澳大利亚悉尼, 2022年10月7日 - (亚太商讯) - Novotech 是亚太地区领先的生物技术临床研究机构，加入了享有盛誉的全球临床研究机构团体，入围 Scrip 奖最佳全方位服务 CRO。今年，该奖项分为两类，将全方位服务提供商与较小的临床研究机构区分开来。
根据 Scrip 奖组织者的说法：“最佳临床研究机构奖承认临床研究机构在药物开发中发挥的关键作用。随着制药行业越来越多地从这些专业公司处理临床试验和其他研究各个方面的经验中受益，外包至关重要。如今，临床研究机构的角色已经超越了传统的服务水平协议模式，提供定制的临床试验和其他策略； 临床研究机构越来越多地参与风险分担合作伙伴关系，或作为单一来源的开发人员，同时仍致力于发挥核心优势。”
获奖评委是来自生物制药和投资公司的高级管理人员，以及临床研究的领导者。
Novotech 首席执行官 John Moller 博士表示，他非常高兴 Novotech 入围决赛，并感谢全球 Novotech 团队的辛勤工作和致力于以真正以客户为中心的方法来加速临床开发。
“这种程度的认可是团队的功劳，并表明我们以亚太地区为中心的全球业务正在为生物技术临床研究机构合作伙伴关系设定新标准。我们深厚的经验、卓越的研究中心和研究人员关系——这也转化为患者访问——我们的项目管理方法专注于解决问题、所有权和灵活性，我们在数据和技术方面的投资相结合，提供生物技术公司以客户为中心的全方位服务解决方案需要。”
Novotech 在亚太地区和美国拥有丰富的临床研究机构运营经验，为早期至晚期生物技术临床研究提供独特且无与伦比的服务套件。
Novotech 最近被评为世界领先临床研究机构中的前 10 名临床研究机构，并且还被选为基因与细胞治疗卓越奖。该公司还在亚太地区拥有 50 多个领先的站点合作伙伴协议和数百个长期站点关系。
关于Novotech健康控股
Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亚太地区及美国领先的生物技术专家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，拥有综合实验室和 I 期设施，提供药物开发咨询和临床开发服务。它有助于在所有试验阶段和广泛的治疗领域成功进行大约 4,000 项临床试验。Novotech具有明显优势，可以为在亚洲及美国进行临床试验的生物制药客户提供服务。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact
媒体联系人
David James
E: communications@novotech-cro.com
澳大利亚: +61 2 8218 2144
美国: +1 415 951 3228
亚洲: +65 3159 3427
话题 Press release summary
部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials
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