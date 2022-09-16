Novotech 在第六届细胞与基因治疗世界亚洲会议上荣获 2022 年细胞与基因卓越奖

|Novotech Health Holdings Pte Ltd
|Sept 6, 2022 07:00 HKT/SGT
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Novotech参加2022年ESMO大会 - 新数据显示亚太地区的肿瘤学试验增长100%
|Sept 2, 2022 21:00 HKT/SGT
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亚太地区吸引了50%的全球临床试验 根据新的GlobalData报告
|July 25, 2022 21:00 HKT/SGT
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Novotech 的灵活工作政策入围最佳工作场所灵活性计划“2022 年卓越奖”
|July 19, 2022 07:00 HKT/SGT
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Novotech和Endpoints展示“中国细胞和基因治疗的演变：通用CAR-T的案例”
|July 14, 2022 08:00 HKT/SGT
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Novotech 客户 SK bioscience 在韩国获得 SKYCovione(TM) COVID-19 疫苗批准
|June 29, 2022 07:00 HKT/SGT
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Novotech在2022年韩国生物工艺卓越奖中获得“2022年最佳生物制剂CRO奖”
|June 23, 2022 08:00 HKT/SGT
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Novotech 因超出客户期望而获得 CRO 领导奖
|June 15, 2022 06:00 HKT/SGT
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Novotech 的亚太地区和美国领导团队参加 BIO 2022
|June 7, 2022 08:00 HKT/SGT
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Novotech助力Endpoints ASCO 2022年专家组，加速中国肿瘤临床试验
|June 3, 2022 07:00 HKT/SGT
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Novotech 赞助 ASCO 中国峰会前中美早期肿瘤试验和监管策略专家组
|May 12, 2022 06:00 HKT/SGT
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Novotech 赞助 ASCO 中国峰会前夕：基于早期肿瘤学试验的 Go/No Go 决策
|May 5, 2022 09:00 HKT/SGT
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Novotech收购美国合同研究组织(CRO)，拓展全球专业领域
|Aug 27, 2020 14:00 HKT/SGT
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Novotech 作为亚太地区 CRO 领军者–荣膺“Frost & Sullivan 亚太地区合同研究组织（CRO）2020 年度企业”称号
|Aug 5, 2020 09:00 HKT/SGT
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Novotech荣膺全球职场文化权威机构认证的“2020 年最佳职场”称号
|July 13, 2020 17:00 HKT/SGT
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Novotech网络研讨会：亚太地区为何吸引了多达10,000例肿瘤学试验，以及生物技术公司如何利用该地区的优势
|June 22, 2020 10:00 HKT/SGT
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Novotech网络研讨会：亚太地区为什么能够吸引全球 60% 正在进行和计划进行的肝病临床试验
|June 1, 2020 09:00 HKT/SGT
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Novotech 与 Endpoints News 合作举办有关亚太地区临床试验前景的系列网络研讨会
|May 20, 2020 11:00 HKT/SGT
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经申办方推选，Novotech 荣获“CRO 领导力大奖”
|Apr 28, 2020 19:00 HKT/SGT
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Novotech COVID-19 临床试验客户受益于亚太地区新的快速审批流程
|Mar 10, 2020 10:00 HKT/SGT
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Novotech与科微范株式会社(Komipharm)签署CRO合同，在韩国进行新型冠状病毒肺炎临床试验
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