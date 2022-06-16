Novotech 的亚太地区和美国领导团队参加 BIO 2022



圣地亚哥, 2022年6月15日 - (亚太商讯) - Novotech 是亚太地区领先的生物技术临床研究机构，最近将其服务扩展到美国，将邀请来自亚太地区和美国的主要高管参加 BIO 2022，与所在亚太地区的生物技术公司会面，以加快他们的临床试验进程。 #4907



在 此处 与 BIO 的一位 Novotech 专家预约会面 https://novotech-cro.com/contact



Novotech 在亚太地区以提供全方位服务、高质量的快速临床试验而享有盛誉，现在可以在美国为其生物技术客户提供临床服务，以支持后期的全球研究。Novotech 现在在澳大利亚、韩国、大中华区、东南亚、印度、南非和美国拥有约 2,500 名临床试验专业人员。



Novotech 首席执行官 John Moller 博士表示，Novotech 的亚太和美国团队利用世界一流的数据和最先进的技术（包括能够加速跨地区临床试验的解决方案）支持具有成本效益的快速临床研究。



“过去五年对亚太地区生物技术临床研究的关注使该地区成为增长最快的临床试验目的地，中国成为新试验的主要地点，其次是美国。亚太地区为加快临床试验提供了令人信服的解决方案，尤其是在肿瘤学领域，因为其庞大的患者群体、竞争较少的临床试验环境和世界级的 KOL，此外，中国等监管改革加快了审批流程。向美国进驻是一项战略举措，旨在为我们希望在亚太地区和美国进行试验的美国客户以及希望在美国进行临床项目的亚太地区客户提供基于美国的专业知识和基础设施。” “客户将获得无缝服务，采用统一的系统和 SOP 方法，” Moller 说。



根据全球数据白皮书: 与美国和欧盟相比，亚太地区临床试验的演变5* 在过去五年中，在亚太地区、美国和欧盟5 注册了超过 70,000 项新的临床试验。亚太地区是最大的贡献者，超过 50% 的试验其次是美国（29%）和欧盟五国（17%）。亚太地区已成为开展临床试验的首选目的地，因为其患者人数众多、易于遵守法规、开展研究的成本低、高质量标准和顶级临床站点的存在。



* https://novotech-cro.com/whitepapers/evolution-clinical-trials-asia-pacific-region-compared-us-and-eu5



关于Novotech健康控股

Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亚太地区及美国领先的生物技术专家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，拥有综合实验室和 I 期设施，提供药物开发咨询和临床开发服务。它有助于在所有试验阶段和广泛的治疗领域成功进行大约 3,700 项临床试验。Novotech具有明显优势，可以为在亚洲及美国进行临床试验的生物制药客户提供服务。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact



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