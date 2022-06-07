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来源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech助力Endpoints ASCO 2022年专家组，加速中国肿瘤临床试验

澳大利亚悉尼, 2022年6月7日 - (亚太商讯) - Novotech是亚太地区领先的生物技术临床研究机构，近期入驻美国，助力Endpoints ASCO 2022年专家组，加速中国和美国临床试验进程。



点击此处注册 https://asco22.endpts.com/

6月7日星期二

上午11点至11点45分（东部时间）（本地时间1点至1点45分）

ASCO Novotech展位号：14115



本次虚拟会议将介绍中国临床试验及基础设施建设的最新情况，而Novotech的分散式临床试验合作伙伴Obvio Health也将参会介绍以患者为中心的肿瘤学研究设计与执行策略。



据Endpoints ASCO会议所述：“中国和美国是世界上最大的肿瘤学研究目的地，两国之间的临床研究交流贯穿早期至晚期试验阶段，加速了临床试验的进程，保证了多区域临床试验数据包的未来监管应用。Novetech将通过经验丰富的临川专家团队分享生物技术成功战略，承担全球临床试验计划。”



专家组包括如下人员：

- 上海东方医院肿瘤科教授Jin Li

- 天演药业创始人、首席执行官兼董事会主席Peter Luo

- Novotech中国临床数据中心总监兼首席营销官Vivian Gu

- Novotech美国营业总监Nancy Snowden

- ObvioHealth SPRIM首席执行官兼董事会主席Susan Dallabrida



审核：Arsalan Arif， Endpoints News出版人兼创始人



中国为加速临床试验提供了一个令人信服的解决方案，尤其是在肿瘤学领域，拥有庞大的患者群体和世界级的 KOL。



根据全球数据白皮书: 与美国和欧盟相比，亚太地区临床试验的演变5* 过去 5 年，中国肿瘤学试验的增长（复合年增长率为 25%）超过了其他国家。这一增长与癌症发病率的显着增加、国内公司开发创新产品、专注于免疫肿瘤学以及在细胞治疗方面的领导地位有关. 中国也记录了最多的新试验，其次是美国。在中国，2017-2021 年期间，新试验的数量翻了一番。值得注意的是，中国的监管改革通过减少整体审查和流程加快了药品审批。 此外，在过去五年中，在亚太地区、美国和欧盟5 注册了超过 70,000 项新的临床试验。亚太地区是最大的贡献者，超过 50% 的试验其次是美国（29%）和欧盟五国（17%）。



亚太地区已成为开展临床试验的首选目的地，因为其患者人数众多、易于遵守法规、开展研究的成本低、高质量标准和顶级临床站点的存在。本月早些时候，Novotech 宣布收购美国 CRO、NCGS，作为其全球客户群的美国服务扩展计划的一部分。Novotech 在亚太地区以提供全方位服务、高质量的快速临床试验而享有盛誉，现在可以在美国为其生物技术客户提供临床服务，以支持后期的全球研究。



NCGS 于 1984 年在南卡罗来纳州成立，拥有生物制药客户群。 NCGS 在美国拥有约 300 名专业人员。



Novotech首席执行官 John Moller 博士表示：“这是一项战略举措，为希望在亚太地区和美国进行试验的美国客户以及希望在美国实施临床项目的亚太地区客户提供美国的专业技能和基础设施。通过系统的统一方法以及制定完善的标准操作规程，客户将获得无缝服务。” Moller表示。Novotech 最近被评为全球领先 CRO 中的前 10 名 CRO，并在过去 3 年中签署了 45 份领先的网站合作协议。



凭借 2,000 多名经验丰富的专业人士，客户受益于强大的网站和关键意见领袖关系、深厚的监管专业知识以及加速亚太地区特别是中国临床试验的能力。Novotech 最近宣布与科技公司 Prospection 建立合作伙伴关系并进行投资，以支持使用真实数据进行医疗保健数据分析的加速临床试验。Novotech 还与虚拟研究组织 ObvioHealth 合作，以加快利用远程技术的试验。这种以患者为中心的方法提高了受试者的保留率，并允许赞助商接触主要城市以外的人群以参与临床试验。



* https://novotech-cro.com/whitepapers/evolution-clinical-trials-asia-pacific-region-compared-us-and-eu5



关于Novotech健康控股

Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亚太地区领先的生物技术专家 CRO，由两个运营品牌 Novotech 和 PPC 组成。 Novotech 是一家 CRO，拥有综合实验室和 I 期设施，提供药物开发咨询和临床开发服务。它有助于在所有试验阶段和广泛的治疗领域成功进行大约 3,700 项临床试验。Novotech具有明显优势，可以为在亚洲及全球进行临床试验的生物制药客户提供服务。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact



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澳大利亚: +61 2 8218 2144

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