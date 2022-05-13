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来源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech 赞助 ASCO 中国峰会前夕：基于早期肿瘤学试验的 Go/No Go 决策

澳大利亚悉尼, 2022年5月12日 - (亚太商讯) - Novotech 是亚太地区领先的生物技术专家 CRO，最近将其 CRO 服务扩展到美国，很高兴赞助 2022 年 ASCO 中国峰会前活动，题为：基于早期肿瘤试验的 Go/No Go Decisions（“峰会”）。



峰会将汇集领先的 Novotech 专家的见解，这些专家利用亚太地区数十年的肿瘤临床经验。 它们包括：

- Ramandeep Sharma 博士，Novotech 高级医疗监测员

- Vivian Gu 博士，临床开发与监管负责人，CMO，Novotech China



在这里注册： https://www.eventbrite.com/e/pre-asco-china-2-gono-go-decisions-based-on-early-phase-oncology-trials-tickets-330427145487



活动日期：

- 中国时间：2022年5月14日星期六上午9:00-10:30

- 美国东部标准时间：2022 年 5 月 13 日星期五下午 9:00-10:30

- 美国太平洋标准时间：2022 年 5 月 13 日星期五下午 6:00-7:30

语言：英文，中文同声传译

地点：现场ZOOM网络研讨会

主持人：Brii Biosciences 首席营销官 Li Yan 博士； 美国华人抗癌协会（USCACA）常务理事



峰会将首先由 Novotech 的高级医学监测员 Ramandeep Sharma 博士发表演讲，题为：早期阶段通过/不通过的方法、经验和考虑因素。



随后将举行小组讨论，主要临床专家包括：

- 上海东方医院李金医生

- Brii Biosciences 首席营销官 Li Yan 博士； USCACA 董事总经理

- Ramandeep Sharma 博士，Novotech 高级医疗监测员

- Vivian Gu 博士，临床开发与监管负责人，CMO，Novotech China

- 闫晓霞博士，Highthink

- RemeGen 联合创始人、CEO & CSO 方建民博士

- 恒瑞首席医疗官 Joseph Eid 博士

- 库里南肿瘤学高级顾问兼 SAB 主席 Jon Wigginton 博士； BMS 前免疫肿瘤学早期临床开发负责人



本月早些时候，Novotech 宣布收购美国 CRO 和 NCGS，作为其全球客户群的美国服务扩展计划的一部分。



Novotech 在亚太地区以提供全方位服务、高质量的快速临床试验而享有盛誉，现在可以在美国为其生物技术客户提供临床服务，以支持后期的全球研究。



NCGS 于 1984 年在南卡罗来纳州成立，拥有生物制药客户群。 NCGS 在美国拥有约 300 名专业人员。



Novotech首席执行官 John Moller 博士表示：



“这是一项战略举措，为希望在亚太地区和美国进行试验的美国客户以及希望在美国实施临床项目的亚太地区客户提供美国的专业技能和基础设施。”



"通过系统的统一方法以及制定完善的标准操作规程，客户将获得无缝服务。” Moller表示。



Novotech 最近被评为全球领先 CRO 中的前 10 名 CRO，并在过去 3 年中签署了 45 份领先的网站合作协议。



凭借 2,000 多名经验丰富的专业人士，客户受益于强大的网站和关键意见领袖关系、深厚的监管专业知识以及加速亚太地区特别是中国临床试验的能力。



Novotech 最近宣布与科技公司 Prospection 建立合作伙伴关系并进行投资，以支持使用真实数据进行医疗保健数据分析的加速临床试验。



Novotech 还与虚拟研究组织 ObvioHealth 合作，以加快利用远程技术的试验。这种以患者为中心的方法提高了受试者的保留率，并允许赞助商接触主要城市以外的人群以参与临床试验。



关于Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亚太地区领先的生物技术专家 CRO，由两个运营品牌 Novotech 和 PPC 组成。 Novotech 是一家 CRO，拥有综合实验室和 I 期设施，提供药物开发咨询和临床开发服务。它有助于在所有试验阶段和广泛的治疗领域成功进行大约 3,700 项临床试验。Novotech具有明显优势，可以为在亚洲及全球进行临床试验的生物制药客户提供服务。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact



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