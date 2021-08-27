环球医疗公布2021年中期业绩



香港, 2021年8月27日 - (亚太商讯) - 通用环球医疗集团有限公司（「环球医疗」或「公司」；股份代号：2666.HK）董事会（「董事会」）欣然宣布公司及其附属公司（「集团」）截至2021年6月30日止六个月（「报告期内」）未经审计中期业绩。2021年上半年，面对复杂多变的内外部经济环境，集团继续夯实金融业务根基，扎实推进医疗业务发展，经营业绩实现了稳健提升。



2021年中期业绩摘要



-- 收入约为人民币5,007.5百万元，较2020同期约人民币4,024.2百万元增长24.4%；

-- 期内溢利约为人民币1,125.5百万元，较2020同期约人民币861.0百万元增长30.7%；

-- 普通股权益持有人应占期内溢利约为人民币1050.0百万元，较2020年同期约人民币793.4百万元增长32.3%；

-- 资产总值约为人民币69,894.9百万元，较2020年12月31日的约人民币61,511.0百万元增长13.6%；

-- 普通股权益持有人应占权益约为人民币12,363.4百万元，较2020年12月31日的约人民币10,770.5百万元增长14.8%；

-- 截至2021年6月30日止六个月的股本回报率为18.15%，总资产回报率为3.43%。



回顾报告期内，集团实现收入人民币5,007.5百万元，较上年同期增长24.4%，主要源于上半年新增并表医疗机构及金融业务稳步成长；期内溢利人民币1,125.5百万元，较上年同期增长30.7%；普通股权益持有人应占期内溢利人民币1,050.0百万元，较上年同期增长32.3%；截至2021年6月30日，集团资产总额为人民币69,894.9百万元，较上年末增长13.6%，资产负债率75.18%，资产状况总体安全可控。



医院集团规模扩大，经营效益稳步提升

医院集团是打造医疗健康集团的核心资源。2021年上半年，集团继续积极参与国有企业办医院的整合承接工作，同时有序推进已签约项目的交割并表工作。截至2021年6月30日，集团已累计签约医疗机构56家（其中包括5家三甲医院和29家二级医院），合计开放床位数超过15,000张；已并表医疗机构41家（其中包括3家三甲医院和19家二级医院），合计开放床位数10,082张。



回顾报告期内，医院集团业务收入约人民币2,118.4百万元，较上一年同期增长37.2%，主要源于同期新增医疗机构并表所致；其中综合医疗服务收入约人民币1,985.5百万元，较上一年同期增长35.2%；供应链业务收入约人民币390.5百万元，较上一年同期增长76.1%。



从运营情况来看，2021年上半年，集团已并表医疗机构的总诊疗量为2,937,210人次，较去年同比上升约38.5% ，较2019年同比上升约13.3% 。医疗业务收入半年全口径合计达人民币2,004.0百万元，较去年同比上升约19.1% ，较2019年同比上升约11.7%；已并表三级医院单床收入达到年化人民币60万元，已并表医疗机构整体单床收入提升至年化人民币40万元。



集团秉承质量医疗的服务理念，有序推进已并购医疗机构的投后管理，构建医院管理集团「学科」「运营」「服务」三大核心能力体系，打造集安全、有效、可及、人文于一体的服务优势；同时，集团依托医院集团的发展基础，在设备销售、设备维保、医学检验、康养、保险等多个领域展开业务布局，并在高效服务集团内部医院的同时，积极拓展外部客户，逐步建立规模化发展基础，持续完善健康产业布局。



金融板块基础夯实，业务发展稳健安全

集团金融业务以融资租赁业务为主。环球医疗努力形成创新、优质、高效的金融服务模式，为集团实现高质量发展提供基础保障。2021年上半年，集团不断加强重点区域业务精耕细作，精准对接客户需求，提升业务开发效率；同时持续提升风险管控力度，确保业务安全健康发展；紧跟金融形势的变化，合理控制融资成本，确保业务的资金需求。



报告期内，集团实现金融服务利息收入人民币2,262.0百万元，同比增长10.4%；实现息差毛利人民币1,399.3百万元，同比增长28.3% 。各项业务指标均保持良好水平，生息资产平均收益率7.79% ，计息负债平均成本率3.84% ，净利差3.95% ，净息差4.49% 。



集团持续优化租前－租中－租后动态管理流程，强化责任链接，全力保障资产质量。截至2021年6月30日，生息资产净值达人民币59,942.3百万元，较年初增长12.0%；不良资产率0.98%，30天逾期率0.85%，拨备覆盖率216.28%，资产质量总体安全可控，且继续维持在行业领先水平。



未来展望

2021年是环球医疗推进战略落地、提升核心能力的关键一年。下半年，集团将继续严格按照「十四五」规划总体部署，沉着应对各种风险与挑战，金融业务严控风险，稳健发展；医疗业务做优做强，突出特色；健康产业完善布局，夯实基础；积极践行以质量医疗守护生命健康的使命，推动全集团高质量发展实现新突破，为打造值得信赖的医疗健康集团不懈努力，为全体股东创造更大的价值与回报。



有关通用环球医疗集团有限公司

通用环球医疗集团有限公司（「环球医疗」；股份代号：2666.HK）是一家以医疗健康为主业的央企控股上市公司，由国有骨干企业通用技术集团控股。环球医疗长期专注于中国高速发展的医疗健康产业，以医疗服务为核心，金融服务为基础，凭借现代管理理念、专业人才团队、优质医疗资源、雄厚资金实力以及包容进取的企业文化，努力打造值得信赖的医疗健康集团，逐步构建共享共赢的健康产业生态系统。公司旗下拥有56家医疗机构，分布于陜西、山西、四川、辽宁、安徽、河北、北京、上海等14个省份及直辖市，其中包含5家三甲医院、29家二级医院，总床位数超过1.5万张。未来，环球医疗将牢牢把握中国医疗健康产业的良好契机，积极响应 “健康中国” 战略，努力为中国卫生健康事业贡献央企力量。



本新闻稿由专顾投资者关系（亚洲）有限公司代表通用环球医疗集团有限公司发布。



详情垂询：

专顾投资者关系（亚洲）有限公司

电邮：unimedical@icaasia.com







话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

