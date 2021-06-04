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Thursday, 3 June 2021, 12:32 HKT/SGT
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来源 Hua Hong Semiconductor
华虹半导体12英寸90纳米BCD实现规模量产

香港, 2021年6月3日 - (亚太商讯)  - 全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业——华虹半导体有限公司（“华虹半导体”或“公司”，股份代号：1347.HK）宣布，其90纳米BCD工艺凭借高性能指标及较小的芯片面积等优质特色，受到众多客户青睐，在华虹无锡12英寸生产线已实现规模量产。

华虹半导体的90纳米BCD工艺拥有更佳的电性参数，并且得益于12英寸制程的稳定性，良率优异，为数字电源、数字音频功放等芯片应用提供了更具竞争力的制造方案。公司持续投入研发资源，不断提升90纳米BCD工艺平台技术优势，进一步丰富了CMOS及LDMOS的器件类型，使用户获得更强的设计集成度和灵活度，为客户提供性价比更优的晶圆代工解决方案。

华虹半导体拥有先进的模拟及电源管理IC工艺平台，涵盖0.5微米到90纳米工艺节点，可广泛应用于电源管理、工业控制、音频功放、室内外照明、汽车电子等领域，是DC-DC转换器、AC-DC转换器、LED照明和电池管理等产品的极佳工艺选择。

华虹半导体执行副总裁范恒表示，“智能化硬件种类与应用场景不断增多，对电源管理芯片的需求持续攀升，对电源管理芯片的性能要求也在不断提高。华虹半导体将持续深耕电源管理领域，加速发展技术布局与客户积累，进一步巩固和提升公司在电源管理应用领域的技术优势，不断拓展市场边界，赋能绿色‘芯’发展。”

关于华虹半导体
华虹半导体有限公司（“华虹半导体”，股份代号：1347.HK）（“本公司”）是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，特别专注于嵌入式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频等特色工艺平台，其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员，而华虹集团是以集成电路制造为主业、拥有8+12英寸生产线先进工艺技术的企业集团。

本公司在上海金桥和张江建有三座8英寸晶圆厂（华虹一厂、二厂及三厂），月产能约18万片；同时在无锡高新技术产业开发区内有一座月产能4万片的12英寸晶圆厂（华虹七厂），“IC + Discrete”强大的工艺技术平台有力支持物联网等新兴领域应用。不仅是中国大陆领先的12英寸特色工艺生产线，亦为全球第一条12英寸功率器件代工生产线。
如欲取得更多公司相关资料，请浏览：www.huahonggrace.com


话题 Press release summary

部门 电子
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