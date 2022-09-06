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来源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech 参加 2022 年 ESMO 大会 - 新数据显示亚太地区的肿瘤学试验增长 100% 在 409 号展位与团队会面

澳大利亚悉尼, 2022年9月5日 - (亚太商讯) - 亚太地区领先的生物技术临床研究机构 Novotech 将参加 2022 年 ESMO 大会，新数据显示亚太地区的肿瘤学试验在 2017 年至 2021 年期间实现了 100% 的增长，并为全球免疫肿瘤学临床开发的三分之一以上做出了贡献药物。



Novotech 在亚太地区和美国拥有丰富的临床研究机构运营经验，为早期至晚期生物技术临床研究提供独特且无与伦比的服务套件。



GlobalData 为 Novoteoch 编制的临床数据还发现：“到 2021 年底，40% 的主动免疫肿瘤临床试验至少涉及亚太地区的一个地点，其中大部分试验在中国进行，其次是澳大利亚、韩国、日本和台湾。在亚太地区，2017-2021 年间，肿瘤学试验的比例翻了一番。在中国，肿瘤学试验的增长与癌症发病率的显着增加、国内公司开发创新产品、专注于免疫肿瘤学以及细胞治疗的领先地位有关。”



在此处下载报告：

免疫肿瘤学 – 亚太地区 – 临床试验概况

https://novotech-cro.com/whitepapers/immuno-oncology-asia-pacific-clinical-trial-landscape

与美国和欧盟5国相比，亚太地区临床试验的演变

https://novotech-cro.com/whitepapers/evolution-clinical-trials-asia-pacific-region-compared-us-and-eu5



据 Novotech 全球临床服务副总裁 Yooni Kim 所说：“亚太地区以其庞大的患者群体、竞争力较弱的临床试验环境和世界级的 KOL 为加快临床试验提供了一个令人信服的解决方案，此外，监管改革加快了审批流程。Novotech 的服务交付模式是根据生物技术客户的需求量身定制的。我们的本地团队拥有卓越的现场和研究人员访问权限，我们的项目管理方法强调解决问题、所有权和灵活性，我们对数据和技术的投资确保客户能够实时访问试验绩效。此外，亚太地区和美国经验丰富的 CRO 业务为早期至晚期生物技术临床研究提供了一套独特且无与伦比的服务。”



Novotech 最近被评为全球领先的 CRO 中的前 10 名 CRO，并在过去 3 年中签署了 45 份领先的网站合作协议。



关于Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亚太地区及美国领先的生物技术专家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，拥有综合实验室和 I 期设施，提供药物开发咨询和临床开发服务。它有助于在所有试验阶段和广泛的治疗领域成功进行大约 4,000 项临床试验。Novotech具有明显优势，可以为在亚洲及美国进行临床试验的生物制药客户提供服务。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact



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