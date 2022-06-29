Wednesday, 29 June 2022, 07:00 HKT/SGT Share:

来源 Novotech Health Holdings Pte Ltd Novotech在2022年韩国生物工艺卓越奖中获得“2022年最佳生物制剂CRO奖”

韩国首尔, 2022年6月29日 - (亚太商讯) - Novotech 是亚太地区领先的生物技术临床研究机构，近期入驻美国，今天在第 11 届韩国生物制品制造、第 6 届东亚细胞和基因治疗世界以及第三届生物物流世界韩国会议（2022 年 6 月 29 日至 30 日）吸引了来自韩国顶级生物制药公司、疫苗制造商和生物制剂公司的 300 多名代表。



Novotech 国家董事总经理 Sanghee Kim 表示，韩国团队非常高兴获得该奖项，以表彰为生物制品行业客户提供的临床卓越服务。



Novotech 副总裁全球临床服务主管 Yooni Kim 也表示：“Novotech 的亚太和美国团队利用世界一流的数据和最先进的技术支持具有成本效益的快速临床研究，包括能够加速跨地区临床试验的解决方案。”



Novotech 现在在澳大利亚、新西兰、韩国、大中华区、东南亚、印度、南非和美国拥有约 2,500 名临床试验专业人员。



Novotech 首席执行官 John Moller 博士表示，“过去五年对亚太地区生物技术临床研究的关注使该地区成为增长最快的临床试验目的地，中国成为新试验的主要地点，其次是美国。亚太地区为加快临床试验提供了令人信服的解决方案，尤其是在肿瘤学领域，因为其庞大的患者群体、竞争较少的临床试验环境和世界级的 KOL，此外，中国等监管改革加快了审批流程。向美国进驻是一项战略举措，旨在为我们希望在亚太地区和美国进行试验的美国客户以及希望在美国进行临床项目的亚太地区客户提供基于美国的专业知识和基础设施。” “客户将获得无缝服务，采用统一的系统和 SOP 方法，” Moller 说。



关于Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司（“Novotech”）是亚太地区及美国领先的生物技术专家 CRO。 Novotech 是一家 CRO，拥有综合实验室和 I 期设施，提供药物开发咨询和临床开发服务。它有助于在所有试验阶段和广泛的治疗领域成功进行大约 4,000 项临床试验。Novotech具有明显优势，可以为在亚洲及美国进行临床试验的生物制药客户提供服务。详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact



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