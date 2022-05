Novotech收购美国合同研究组织(CRO)，拓展全球专业领域

Thursday, 5 May 2022, 09:00 HKT/SGT Share:

新加坡和南卡羅來納州查爾斯頓, 2022年5月5日 - (亚太商讯) - 新加坡和南卡羅來納州查爾斯頓 - 亚太地区领先的生物技术专业企业Novotech已收购美国合同研究组织NCGS。这是其针对全球客户群的服务扩展计划的一部分。



在亚太区,Novotech以提供全方位、高质量的快速临床试验而树立了声誉。目前公司可以为美国的生物技术客户提供临床服务,以支持后期的全球研究。



NCGS 于1984 年成立于南卡罗来纳州,是一家以生物制药业为客户群的私有合同研究组织。NCGS 拥有约 300 名专业人员,遍及美国各地。



Novotech首席执行官 John Moller 博士表示:“我们非常高兴能够收购这样一家了不起的美国公司,它在质量和成果交付方面有着令人信服的历史记录。事实上,公司的成长要归功于创始人Nancy Snowden的知识专业技能,以及她组建的出色团队”。



“这是一项战略举措,为希望在亚太地区和美国进行试验的美国客户以及希望在美国实施临床项目的亚太地区客户提供美国的专业技能和基础设施。”



"通过系统的统一方法以及制定完善的标准操作规程,客户将获得无缝服务。” Moller表示。



NCGS 创始人兼首席执行官Nancy C.G. Snowden表示,公司很高兴能成为 Novotech 全球营运的一部分,并利用美国临床项目为Novotech的客户提供支持。我们与Novotech 有着相似的文化契合度,都专注于追求卓越,因此,对于我们与Novotech的客户而言,加入Novotech将是天衣无缝。 “Novotech与NCGS已有十多年的长期合作,这也有助于双方的无缝整合。”Snowden解释道。



“NCGS 专注于临床开发中较为复杂的领域:肿瘤学、血液学、传染病,以及成人与儿童的中枢神经系统。”



“我们精简的组织结构、灵活的运营模式,以及终身员工制,其目的都是为了克服今天阻碍我们行业发展的挑战。我们有能力随着试验需求的变化而进行实时调整。”



过去 25 年来,Novotech 利用与数百家亚太机构建立的深厚关系,为全球生物技术公司提供服务。作为补充,NCGS 在美国拥有包括数百家研究机构在内的客户群,合作关系延续近40年。



关于Novotech健康控股



Novotech健康控股有限公司(“Novotech”)是亚太地区领先的生物技术专业合同研究组织,拥有综合实验室与一期设施,提供药物开发咨询与临床开发服务。Novotech具有明显优势,可以为在亚洲及全球进行临床试验的生物制药客户提供服务。



关于NCGS



NCGS 公司成立于 1984 年,是一家提供全方位服务的合同研究组织,专门从事临床试验的实施与管理。在近四十年的经营过程中,NCGS为70多个获批的制药-生物技术、诊断及器材产品的开发提供支持,涉及80多个适应症。



详细信息请访问 https://novotech-cro.com/contact



