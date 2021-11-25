中国抗体受邀出席首届亚洲医疗健康高峰论坛

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|SinoMab BioScience Limited
|Nov 18, 2021 19:11 HKT/SGT
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重磅！B细胞CD22单抗SM03治疗类风湿关节炎临床研究结果最新公布！
|Sept 17, 2021 08:42 HKT/SGT
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中国抗体、信诺维与云顶新耀宣布签署新一代BTK抑制剂SN1011肾病领域的全球开发及商业化的授权协议
|Jan 18, 2021 08:32 HKT/SGT
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中国抗体SN1011之I期临床试验完成首例健康受试者给药
|Nov 23, 2020 15:22 HKT/SGT
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中国抗体内地总部建设正式开工
|July 23, 2020 07:22 HKT/SGT
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中国抗体与D2M建立战略合作关系
|June 10, 2020 07:54 HKT/SGT
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中国抗体全球首创SM03于EULAR年会发表研究成果
|June 4, 2020 17:12 HKT/SGT
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中国抗体将于明日EULAR年会进行口头陈述 发表SM03研究成果
|Apr 8, 2020 09:59 HKT/SGT
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中国抗体获2020年EULAR年会口述陈述资格 发表SM03研究成果
|Nov 20, 2019 16:37 HKT/SGT
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类风湿关节炎治疗市场蓝海潜力巨大 中国抗体公布在研药物SM03类风湿关节炎III期临床试验最新进展
|Nov 11, 2019 15:56 HKT/SGT
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中国抗体（3681.HK）：商业化进程未来可期
|Oct 30, 2019 18:53 HKT/SGT
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中国抗体制药宣布于港交所主板上市计划
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