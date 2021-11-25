中国抗体受邀出席首届亚洲医疗健康高峰论坛



香港, 2021年11月25日 - (亚太商讯) - 中国抗体制药有限公司（“中国抗体”或“公司”，联交所股份代号：3681.HK），专注研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法的香港生物制药公司，受邀于昨天出席由香港特别行政区政府和香港贸发局合办的首届亚洲医疗健康高峰论坛，中国抗体执行董事、主席兼首席执行官梁瑞安博士就“医疗科技创新及投资前景展望”的专题作分享。

“医疗科技创新及投资前景展望”专题论坛; 公司执行董事、主席兼首席执行官梁瑞安博士(右二)

梁瑞安博士为演讲嘉宾

首届亚洲医疗健康高峰论坛以“强韧迎变 共塑可持续未来”作主题，在香港会议展览中心会议厅举行，并于在线同步进行。在“医疗科技创新及投资前景展望”的专题论坛上，公司执行董事、主席兼首席执行官梁瑞安博士为演讲嘉宾之一。



对于如何看待香港的生物科技和医疗保健生态系统近年来的发展，梁瑞安博士认为香港不能是一个单独的生态系统，需与国家和其他国家合作，而香港可扮演一期临床中心和试验场地的角色。他认为整个生态系统依赖科技的创新和政府参与。他也认为在香港做创新研究有优势，可以得到法律制度的保护，也有专利的制度，有助于公司与其他合作者一起获得研究的许可。他指出上市规则与指引的第18A章，能够反映生物科技行业有好的价值，让市场流动性更高，鼓励更多投资进入生物科技系统。



是次论坛邀请超过70位全球主管医疗卫生的政府官员及组织丶国际科研及医学专家丶相关产业的投资者及商界翘楚、金融界及专业服务业代表等参与，讨论并分享他们在公共卫生、医疗科技、国际商贸合作及投资等方面的宝贵经验，共同探讨亚洲医疗健康产业的前景与商机。现场亦设展览、投资项目推介及商务交流环节，促进与会者商谈合作。



梁瑞安博士表示:“非常荣幸代表公司获邀出席首届亚洲医疗健康高峰论坛，通过论坛与医疗及科技专家、科研及商界翘楚、初创企业、投资者及政府决策者等重要持份者交流和分享，有助促进香港的医健及生物科技行业发展。随着公司今年完成旗舰产品SM03三期临床试验的入组，并预计明年临床数据读出后，SM03即将可商业化。就业务发展方面，我们已于今年9月签订了第一份许可协议。为了提升研发和产品开发能力，我们正在苏州园区建设产能超过32,000升的新工厂。未来，公司将不忘初衷，致力发现及开发创新型药物靶点，开拓针对免疫疾病的疗法，进一步扩大产品管线，尽力为患者谋求福祉; 继续积极寻找合作和伙伴关系的机会，巩固公司在资本市场的地位，为人类健康事业及香港生物科技行业做出贡献。”



关于中国抗体制药有限公司

中国抗体制药有限公司专注于研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法。公司注重科技研发，其旗舰产品SM03为全球首项用以治疗类风湿关节炎的潜在抗CD22单抗，已在中国进入类风湿关节炎三期临床试验，并被列为国家十三五重大新药创制专项重大项目。此外还有多个同类靶点首创(First-in-target)及同类首创(First-in-class)在研药物，部分已处于临床阶段，适应症覆盖类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、寻常型天疱疮、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未满足临床需求的疾病。





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