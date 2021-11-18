Thursday, 18 November 2021, 19:11 HKT/SGT Share: 重磅！B细胞CD22单抗SM03治疗类风湿关节炎临床研究结果最新公布！

香港, 2021年11月18日 - (亚太商讯) - 重组人CD22单抗(SM03, Suciraslimab)是中国抗体制药有限公司（“中国抗体”或“公司”，联交所股份代号：3681.HK）全球首个开展类风湿关节炎（RA）临床试验的CD22靶向新药。由北京协和医院风湿免疫科张奉春教授牵头的24周II期临床试验结果最近发表于风湿领域权威期刊Rheumatology (Oxford)(IF：7.580)。文章指出SM03 疗效和安全性结果理想，高剂量和低剂量组，都达到主要研究终点，较安慰剂有显著的优势。



图1 24周ACR20/50/70应答率

图2 24周DAS28-EULAR应答情况

图3 24周DAS28改善情况

表1 安全性结果

II期临床数据为实施关键III期临床试验奠定了良好基础。目前，中国抗体正在全力推进RA三期临床试验，研究项目进展顺利，所有受试者入组将于近期完成。



研究背景及目的：

全球范围内，~1%的人群深受RA困扰，在中国，约有500万例RA患者。MTX是RA治疗的锚定药，但在2/3的中重度活动性RA患者中，MTX等传统改善病情抗风湿药物（cDMARDs）不仅副作用明显，而且对疾病的控制程度十分有限。减轻RA疾病活动性、预防关节损伤，或至少阻止关节损伤进展，是当前RA的主要治疗策略。在达标治疗基础上，严密监测疾病活动度，控制炎症反应，可以有效促进RA患者实现缓解。过去十多年来，以TNF-α抑制剂为代表的生物和靶向合成类DMARDs已使得RA临床治疗发生了极大变化。然而，仍有相当部分患者对上市生物和靶向合成类DMARDs反应不佳，或不能达成疾病的临床缓解。这说明RA临床仍需要探索和开发更多新颖机制的靶向药物。



B细胞靶向疗法已在多种B细胞、自身抗体、抗体/免疫复合物介导的疾病中应用(如SLE)，并尝试治疗许多T细胞主导的疾病。RA患者的滑膜中既有T细胞、B细胞浸润，又有巨噬细胞浸润，这些细胞生成大量促炎因子，导致并加剧关节炎症和损伤。B细胞在RA的炎症级联反应中发挥着关键作用，通过有效的抗原呈递，可在共刺激信号下启动T细胞，并产生自身抗体(如RF和抗CCP抗体)以及细胞因子(如TNF-α和IL-1)。这些细胞因子刺激炎症细胞浸润滑膜，促进淋巴滤泡和血管的形成，加剧滑膜增生和骨质侵蚀。B细胞靶向疗法在RA多个病理环节发挥作用，阻断RA患者滑膜的恶性炎症循环。除利妥昔单抗外，其他更多B细胞靶向的抗体正被开发用于RA。



CD22(Siglec 2)，分子量为135 kDa，是一种免疫球蛋白超家族中的1型跨膜唾液酸糖蛋白，主要表达于B细胞，是B细胞受体信号的抑制分子。SM03是一种重组人/鼠嵌合型单克隆抗体，特异性靶向CD22的胞外结构域，具有独特的免疫调节机制，区别于其它生物靶向药物。



此前，SM03已在I期临床试验中初步显示治疗RA的有效性，此项II期前瞻性、多中心临床试验，旨在进一步探索评估SM03治疗活动性RA患者的疗效及安全性(在稳定剂量MTX背景治疗下)。



疗效终点

两个剂量SM03治疗组的主要疗效指标ACR20应答率均显著高于安慰剂组，ACR20应答率自第8周开始提高持续至试验终点24周。同时，24周时高剂量组的ACR50、ACR70应答率均显著优于安慰剂组(P均=0.03)(图1)。



24周时， 高剂量和低剂量SM03组的DAS28-EULAR应答率（moderate+good response）显著优于安慰剂组(P<0.001、P=0.003)(图2)。



另外，24周时，SM03两治疗组的DAS28自基线改善情况均优于安慰剂组。高剂量组24周达到低疾病活动（LDL）和临床缓解（remission）者多于安慰剂组(图3)



安全性终点

整体上，不良事件(AEs)发生率为40.6%(63/155)， 治疗组和对照组没有明显区别。数据显示，不良事件多为轻度，三组间的不良事件发生率无显著性差异(高剂量组35.3%；低剂量组51.9%；安慰剂组34.6%)。接受SM03治疗的患者中，有13例(12.6%)患者报告有治疗相关感染，其中3.9%患者出现在高剂量组(表1)。



试验期间没有患者发生治疗相关性严重感染、恶性肿瘤或死亡。



抗药抗体（ADA）和B淋巴细胞变化

SM03治疗组仅有个别病例监测到血清低滴度抗药抗体，未发现ADA与不良反应关联的临床意义，提示了SM03低免疫原性特征。 此外，SM03治疗可见外周血B细胞计数的温和下降，而非上市B细胞单抗的“彻底清除”效应，这可能与SM03安全耐受良好有关。



研究结论：

在接受MTX背景治疗的中重度活动性RA患者中，SM03每次600mg、两种累积剂量3600mg和2400mg，在为期24周的治疗期内具有良好的疗效及耐受性。与安慰剂相比，SM03可有效降低接受稳定剂量MTX治疗的中重度RA患者的疾病活动度，减轻RA症状和体征。研究显示，与低剂量SM03相比，高剂量SM03可为RA患者带来更快、更显著的临床获益。这也支持了在RA患者中开展高剂量SM03的III期临床试验。



关于中国抗体制药有限公司

中国抗体制药有限公司专注于研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法。公司注重科技研发，其旗舰产品SM03为全球首项用以治疗类风湿关节炎的潜在抗CD22单抗，已在中国进入类风湿关节炎三期临床试验，并被列为国家十三五重大新药创制专项重大项目。此外还有多个同类靶点首创(First-in-target)及同类首创(First-in-class)在研药物，部分已处于临床阶段，适应症覆盖类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、寻常型天疱疮、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未满足临床需求的疾病。









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