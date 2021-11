Thursday, 18 November 2021, 19:11 HKT/SGT Share: 重磅!B细胞CD22单抗SM03治疗类风湿关节炎临床研究结果最新公布!

香港, 2021年11月18日 - (亚太商讯) - 重组人CD22单抗(SM03, Suciraslimab)是中国抗体制药有限公司(“中国抗体”或“公司”,联交所股份代号:3681.HK)全球首个开展类风湿关节炎(RA)临床试验的CD22靶向新药。由北京协和医院风湿免疫科张奉春教授牵头的24周II期临床试验结果最近发表于风湿领域权威期刊Rheumatology (Oxford)(IF:7.580)。文章指出SM03 疗效和安全性结果理想,高剂量和低剂量组,都达到主要研究终点,较安慰剂有显著的优势。



图1 24周ACR20/50/70应答率

图2 24周DAS28-EULAR应答情况

图3 24周DAS28改善情况

表1 安全性结果

II期临床数据为实施关键III期临床试验奠定了良好基础。目前,中国抗体正在全力推进RA三期临床试验,研究项目进展顺利,所有受试者入组将于近期完成。



研究背景及目的:

全球范围内,~1%的人群深受RA困扰,在中国,约有500万例RA患者。MTX是RA治疗的锚定药,但在2/3的中重度活动性RA患者中,MTX等传统改善病情抗风湿药物(cDMARDs)不仅副作用明显,而且对疾病的控制程度十分有限。减轻RA疾病活动性、预防关节损伤,或至少阻止关节损伤进展,是当前RA的主要治疗策略。在达标治疗基础上,严密监测疾病活动度,控制炎症反应,可以有效促进RA患者实现缓解。过去十多年来,以TNF-α抑制剂为代表的生物和靶向合成类DMARDs已使得RA临床治疗发生了极大变化。然而,仍有相当部分患者对上市生物和靶向合成类DMARDs反应不佳,或不能达成疾病的临床缓解。这说明RA临床仍需要探索和开发更多新颖机制的靶向药物。



B细胞靶向疗法已在多种B细胞、自身抗体、抗体/免疫复合物介导的疾病中应用(如SLE),并尝试治疗许多T细胞主导的疾病。RA患者的滑膜中既有T细胞、B细胞浸润,又有巨噬细胞浸润,这些细胞生成大量促炎因子,导致并加剧关节炎症和损伤。B细胞在RA的炎症级联反应中发挥着关键作用,通过有效的抗原呈递,可在共刺激信号下启动T细胞,并产生自身抗体(如RF和抗CCP抗体)以及细胞因子(如TNF-α和IL-1)。这些细胞因子刺激炎症细胞浸润滑膜,促进淋巴滤泡和血管的形成,加剧滑膜增生和骨质侵蚀。B细胞靶向疗法在RA多个病理环节发挥作用,阻断RA患者滑膜的恶性炎症循环。除利妥昔单抗外,其他更多B细胞靶向的抗体正被开发用于RA。



CD22(Siglec 2),分子量为135 kDa,是一种免疫球蛋白超家族中的1型跨膜唾液酸糖蛋白,主要表达于B细胞,是B细胞受体信号的抑制分子。SM03是一种重组人/鼠嵌合型单克隆抗体,特异性靶向CD22的胞外结构域,具有独特的免疫调节机制,区别于其它生物靶向药物。



此前,SM03已在I期临床试验中初步显示治疗RA的有效性,此项II期前瞻性、多中心临床试验,旨在进一步探索评估SM03治疗活动性RA患者的疗效及安全性(在稳定剂量MTX背景治疗下)。



疗效终点

两个剂量SM03治疗组的主要疗效指标ACR20应答率均显著高于安慰剂组,ACR20应答率自第8周开始提高持续至试验终点24周。同时,24周时高剂量组的ACR50、ACR70应答率均显著优于安慰剂组(P均=0.03)(图1)。



24周时, 高剂量和低剂量SM03组的DAS28-EULAR应答率(moderate+good response)显著优于安慰剂组(P<0.001、P=0.003)(图2)。



另外,24周时,SM03两治疗组的DAS28自基线改善情况均优于安慰剂组。高剂量组24周达到低疾病活动(LDL)和临床缓解(remission)者多于安慰剂组(图3)



安全性终点

整体上,不良事件(AEs)发生率为40.6%(63/155), 治疗组和对照组没有明显区别。数据显示,不良事件多为轻度,三组间的不良事件发生率无显著性差异(高剂量组35.3%;低剂量组51.9%;安慰剂组34.6%)。接受SM03治疗的患者中,有13例(12.6%)患者报告有治疗相关感染,其中3.9%患者出现在高剂量组(表1)。



试验期间没有患者发生治疗相关性严重感染、恶性肿瘤或死亡。



抗药抗体(ADA)和B淋巴细胞变化

SM03治疗组仅有个别病例监测到血清低滴度抗药抗体,未发现ADA与不良反应关联的临床意义,提示了SM03低免疫原性特征。 此外,SM03治疗可见外周血B细胞计数的温和下降,而非上市B细胞单抗的“彻底清除”效应,这可能与SM03安全耐受良好有关。



研究结论:

在接受MTX背景治疗的中重度活动性RA患者中,SM03每次600mg、两种累积剂量3600mg和2400mg,在为期24周的治疗期内具有良好的疗效及耐受性。与安慰剂相比,SM03可有效降低接受稳定剂量MTX治疗的中重度RA患者的疾病活动度,减轻RA症状和体征。研究显示,与低剂量SM03相比,高剂量SM03可为RA患者带来更快、更显著的临床获益。这也支持了在RA患者中开展高剂量SM03的III期临床试验。



关于中国抗体制药有限公司

中国抗体制药有限公司专注于研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法。公司注重科技研发,其旗舰产品SM03为全球首项用以治疗类风湿关节炎的潜在抗CD22单抗,已在中国进入类风湿关节炎三期临床试验,并被列为国家十三五重大新药创制专项重大项目。此外还有多个同类靶点首创(First-in-target)及同类首创(First-in-class)在研药物,部分已处于临床阶段,适应症覆盖类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、寻常型天疱疮、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未满足临床需求的疾病。









