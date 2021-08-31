Tuesday, 31 August 2021, 06:00 HKT/SGT Share:

来源 Agilex Biolabs Agilex Biolabs 与 Endpoints News 合作举办澳大利亚第一次关于快速疫苗开发的网络研讨会

澳大利亚阿德莱德, 2021年8月31日 - (亚太商讯) - Agilex Biolabs 是澳大利亚临床试验专业生物分析和毒理学实验室机构，正在与 Endpoints News 合作，在 Endpoints News 编辑 Arsalan Arif 主持的网络研讨会上分享“澳大利亚快速开发疫苗的非临床和临床途径”的最新信息。



Agilex Biolabs 免疫分析总监 Kurt J. Sales（理学士；理学学士（医学）荣誉学士；理学硕士、博士、PGCM）说：



“COVID-19 大流行见证了一系列针对 SARS-CoV-2 的新型疫苗的快速发展。由于 Agilex Biolabs 等高质量合同研究组织的可用性以及有利的监管环境，澳大利亚境内多种 COVID-19 候选疫苗的开发得到了促进。本次网络研讨会将涵盖生物技术公司可以采取的快速疫苗开发途径，以及为什么澳大利亚是理想的地点。我和我的毒理学专家同事 Peter Tapley 博士和 Drew Brockman 博士一起参加了这场详细的疫苗开发网络研讨会。”



在本次网络研讨会中，Agilex Biolabs 毒理学公司 TetraQ Toxicology 的 Sales 博士和专家将概述在澳大利亚进行疫苗开发的策略。



它将涵盖澳大利亚的研究、监管和临床基础设施，为快速开发疫苗提供有利环境。 它还将包括基于使用新型 COVID-19 蛋白亚单位疫苗进行的非临床研究的快速疫苗开发案例研究的讨论。



本案例研究将审查促进首次人体研究批准所需的非临床设计的关键方面。



注册点击这里 https://tinyurl.com/2kkjnr4x

9 月 7 日，下午 2:00 - 下午 3:00（美国东部时间）

演讲者：

Kurt Sales 博士：Agilex Biolabs 免疫分析总监

Peter Tapley 博士：Agilex Biolabs 公司 TetraQ 的主管

Drew Brockman 博士：Agilex Biolabs 公司 TetraQ 毒理学负责人。



https://tinyurl.com/2kkjnr4x



Agilex Biolabs 的世界级实验室配备了最先进的设备，包括 Gyrolab Xplore、MSD Quickplex 120、Luminex Magpix、BD FACSymphony A3 流式细胞仪以及即将发布的数字液滴定量实时 RT-PCR。



最新消息 – 新免疫生物学实验室 – 观看发布视频。https://www.agilexbiolabs.com/launch-of-immunobiology-laboratory/



Agilex Biolabs 首席执行官 Jason Valentine 表示，新实验室专注于新兴的治疗领域，包括 RNA 疫苗、siRNA/miRNA 临床目标和基因治疗研究。“这个新设施为 RNA、siRNA 和 miRNA 临床试验增加了数字液滴定量 RT-PCR 分析，包括疫苗和基因治疗试验，”他说。



“我们还安装了用于疫苗研究的 EliSPOT/FluoroSPOT 多点阅读器，以便推断召回免疫反应，结合我们最先进的 BD FACSymphony 5 激光、20 色流式细胞仪，为免疫学提供无与伦比的灵敏度 和疫苗试验。”



我们使用LC-MS/MS和免疫测定这两个平台，为小分子和生物制剂提供PK，免疫原性（PD）和生物标志物生物分析服务。



澳大利亚临床试验仍在营业，Agilex Biolabs被指定为必不可少的服务，因此可以确保客户研究的连续性。



这家生物实验室拥有130多名员工，其中85名专职实验室人员，支持临床试验来自美国、欧洲和亚太地区的生物技术客户。



在您开始下一个临床试验之前，请与我们预约会面。https://calendly.com/agilexbiolabs/30min



关于 Agilex Biolabs - www.agilexbiolabs.com



Agilex Biolabs 是澳大利亚用于临床试验的专业生物分析和毒理学实验室机构，在执行监管生物分析方面拥有超过 24 年的经验，包括质量方法开发、方法验证和样品分析服务。我们已成功支持了全球数百项临床前和临床试验，客户选择澳大利亚进行简化的监管程序，并获得了在澳大利亚进行的全球最有吸引力的40％以上的研发试验回扣。



Agilex Biolabs还通过其公司TetraQ提供毒理学服务，TetraQ是在澳大利亚建立的GLP囓齿动物毒理学设施。



Agilex Biolabs的世界一流生物分析设施获得了NATA（澳大利亚政府OECD GLP合规性监测机构）的OECD GLP认可和ISO 17025的全球认可。



Agilex Biolabs宣布，其实验室设施已扩充了30％以上，以满足主要来自美国和亚太地区和欧盟生物技术公司的需求。此外，还启动了一个新的免疫生物学实验室——在此处观看视频。 https://www.agilexbiolabs.com/launch-of-immunobiology-laboratory/



Agilex Biolabs利用液相色谱串联质谱（LC-MS/MS）、免疫分析法（Mesoscale，Gurolab，Luminex）以及流式细胞仪（BD FAC Symphony A3分选仪，20色细胞分析仪）专门从事小分子和生物制剂的生物分析和PK生物制剂、免疫原性和生物指标和免疫药效学评估。



Agilex还提供药效学服务，包括使用最先进的技术支持免疫学、细胞生物学和作用方式分析的免疫生物学服务，包括 :

- 免疫表型

- 受体占用

- 细胞因子释放试验（全血或外周单个核细胞（PBMC）刺激试验）和细胞因子/生物标志物分析

- PBMC测定和细胞作用机制分析



Agilex Biolabs媒体联络:

Kate Newton

Media@AgilexBiolabs.com



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