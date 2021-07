Wednesday, 14 July 2021, 20:00 HKT/SGT Share:

来源 Agilex Biolabs 南澳大利亚州州长为亚太地区临床试验设立了价值 150 万美元的疫苗和免疫生物学一流实验室

澳大利亚阿德莱德, 2021年7月14日 - (亚太商讯) - 澳大利亚最大、技术最先进的临床试验监管生物分析实验室 Agilex Biolabs 今天宣布,南澳大利亚州州长史蒂文·马歇尔(Steven Marshall)议员阁下已启动其耗资 150 万美元的新疫苗和免疫生物学实验室。 该设施是亚太地区最先进的设施,将吸引来自世界各地的生物技术和制药公司进行高级临床研究。

在过去的两年里,Agilex Biolabs 在 Adelaide的亚太总部投资了超过 350 万美元的技术和系统。



南澳大利亚州州长史蒂文·马歇尔 (Steven Marshall) 今天启动了新设施,感谢 Agilex Biolabs 在该州投资并在这一重要领域创造就业机会。



“南澳大利亚是澳大利亚最宜居的城市,在世界排名第三,这样的投资将继续以此为基础,”马歇尔州长说。



“这个新设施无疑使南澳大利亚在高科技临床研究的全球版图上站稳了脚跟。”



“我们已经看到疫苗和免疫生物学在应对 COVID-19 大流行方面取得了重大进展,现在 Agilex Biolabs 最先进的设施提供了最新的技术,以支持这些新的和新兴的靶向疗法的进一步开发 感染、癌症和遗传病。”



与州长一起参加发布会的贸易和投资部长斯蒂芬帕特森(Stephen Patterson )表示,州政府制定了一项雄心勃勃的计划,以增加南澳卫生和医疗行业对州经济的贡献。



“作为政府,我们正在与行业合作,到 2030 年将 HMI 对南非的经济贡献从 23 亿美元增加到 50 亿美元。



“南澳大利亚州对商业开放,处于世界领先的能力、生物技术区和学术研究生态系统的最前沿,使其成为投资和开展业务的理想场所。”



Agilex Biolabs 首席执行官 Jason Valentine 表示,新实验室专注于新兴的治疗领域,包括 RNA 疫苗、siRNA/miRNA 临床目标和基因治疗研究。



“这个新设施为 RNA、siRNA 和 miRNA 临床试验增加了数字液滴定量 RT-PCR 分析,包括疫苗和基因治疗试验,”他说。



“我们还安装了用于疫苗研究的 EliSPOT/FluoroSPOT 多点阅读器,以便推断召回免疫反应,结合我们最先进的 BD FACSymphony 5 激光、20 色流式细胞仪,为免疫学提供无与伦比的灵敏度 和疫苗试验。”



这个Agilex Biolabs 设施增加了最近扩展的小分子/新型化学实体实验室和最新 6500+ Sciex LC/MS/MS 平台的实施,以实现该地区最高灵敏度测定的开发和验证,以进行监管生物分析。



实验室将在未来几个月内竣工,国际客户已经预订,以获得先进的技术和卓越的科学成果。



这家生物实验室拥有130多名员工,其中85名专职实验室人员,支持临床试验来自美国、欧洲和亚太地区的生物技术客户。



我们使用LC-MS / MS和免疫测定这两个平台,为小分子和生物制剂提供PK,免疫原性(PD)和生物标志物生物分析服务。



澳大利亚临床试验仍在营业,Agilex Biolabs被指定为必不可少的服务,因此可以确保客户研究的连续性。



关于 Agilex Biolabs https://www.agilexbiolabs.com/



澳大利亚领先的生物分析实验室Agilex Biolabs在进行规范的生物分析方面拥有24多年的经验,包括品质方法开发,方法验证和样品分析服务。我们已成功支持了全球数百项临床前和临床试验,客户选择澳大利亚进行简化的监管程序,并获得了在澳大利亚进行的全球最有吸引力的40%以上的研发试验回扣。Agilex Biolabs还通过其公司TetraQ提供毒理学服务,TetraQ是在澳大利亚建立的GLP囓齿动物毒理学设施。



Agilex Biolabs的世界一流生物分析设施获得了NATA(澳大利亚政府OECD GLP合规性监测机构)的OECD GLP认可和ISO 17025的全球认可。Agilex Biolabs宣布,其实验室设施已扩充了30%以上,以满足主要来自美国和亚太地区和欧盟生物技术公司的需求。在此观看新实验室的演示视频 https://youtu.be/WNdPGkdr9FA



Agilex Biolabs利用液相色谱串联质谱(LC-MS/MS)、免疫分析法(Mesoscale,Gurolab,Luminex)以及流式细胞仪(BD FAC Symphony A3分选仪,20色细胞分析仪)专门从事小分子和生物制剂的生物分析和PK生物制剂、免疫原性和生物指标和免疫药效学评估。



Agilex还提供药效学服务,包括使用最先进的技术支持免疫学、细胞生物学和作用方式分析的免疫生物学服务,包括 :

- 免疫表型

- 受体占用

- 细胞因子释放试验(全血或外周单个核细胞(PBMC)刺激试验)和细胞因子/生物标志物分析

- PBMC测定和细胞作用机制分析(例如:抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用(ADCC))



Agilex Biolabs媒体联络:

Kate Newton

Media@AgilexBiolabs.com



