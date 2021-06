华虹半导体12英寸90纳米BCD实现规模量产

香港, 2021年6月3日 - (亚太商讯) - 全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业——华虹半导体有限公司(“华虹半导体”或“公司”,股份代号:1347.HK)宣布,其90纳米BCD工艺凭借高性能指标及较小的芯片面积等优质特色,受到众多客户青睐,在华虹无锡12英寸生产线已实现规模量产。



华虹半导体的90纳米BCD工艺拥有更佳的电性参数,并且得益于12英寸制程的稳定性,良率优异,为数字电源、数字音频功放等芯片应用提供了更具竞争力的制造方案。公司持续投入研发资源,不断提升90纳米BCD工艺平台技术优势,进一步丰富了CMOS及LDMOS的器件类型,使用户获得更强的设计集成度和灵活度,为客户提供性价比更优的晶圆代工解决方案。



华虹半导体拥有先进的模拟及电源管理IC工艺平台,涵盖0.5微米到90纳米工艺节点,可广泛应用于电源管理、工业控制、音频功放、室内外照明、汽车电子等领域,是DC-DC转换器、AC-DC转换器、LED照明和电池管理等产品的极佳工艺选择。



华虹半导体执行副总裁范恒表示,“智能化硬件种类与应用场景不断增多,对电源管理芯片的需求持续攀升,对电源管理芯片的性能要求也在不断提高。华虹半导体将持续深耕电源管理领域,加速发展技术布局与客户积累,进一步巩固和提升公司在电源管理应用领域的技术优势,不断拓展市场边界,赋能绿色‘芯’发展。”



华虹半导体有限公司(“华虹半导体”,股份代号:1347.HK)(“本公司”)是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业,特别专注于嵌入式非易失性存储器、功率器件、模拟及电源管理和逻辑及射频等特色工艺平台,其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员,而华虹集团是以集成电路制造为主业、拥有8+12英寸生产线先进工艺技术的企业集团。



本公司在上海金桥和张江建有三座8英寸晶圆厂(华虹一厂、二厂及三厂),月产能约18万片;同时在无锡高新技术产业开发区内有一座月产能4万片的12英寸晶圆厂(华虹七厂),“IC + Discrete”强大的工艺技术平台有力支持物联网等新兴领域应用。不仅是中国大陆领先的12英寸特色工艺生产线,亦为全球第一条12英寸功率器件代工生产线。

