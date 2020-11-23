Monday, 23 November 2020, 15:22 HKT/SGT Share:

来源 中国抗体制药有限公司 中国抗体内地总部建设正式开工 推进在研药物研发及上市 生产及商业化平台初具雏形

香港, 2020年11月23日 - (亚太商讯) - 中国抗体制药有限公司（「中国抗体」或「公司」，股份代号：3681.HK），专注研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法的香港生物制药公司，欣然宣布其全资附属公司杏联药业（苏州）有限公司（「杏联药业」）于11月20日在苏州工业园区上市企业产业园举行新基地开工仪式，标志着中国抗体内地总部建设正式开工。



中国抗体内地总部-杏联药业新基地开工仪式现场：中国抗体执行董事、主席兼首席执行官梁瑞安博士（右三）；中国抗体执行董事兼总裁强静先生（左三）



中国抗体内地总部-杏联药业新基地效果图



中国抗体计划未来两年内投入10亿元建设杏联药业新基地以作为公司内地总部，总建筑面积超过70,000平米，包括生产车间、中试车间、研发中心、质检中心、临床研究中心及行政大楼等，建成产能约38,000升的生物反应车间；计划2022年底整体土建竣工，基地建成后可年产单抗注射液 250至300 万瓶，处于行业较高水平。



中国抗体拥有丰富的以单克隆抗体为基础的在研药物管线，适应症涵盖多种免疫性疾病。公司旗舰产品SM03是潜在的全球同类靶点中首个治疗类风湿关节炎的CD22靶向单抗药物，目前在中国进行III期临床试验，预期于2021年年底商业化。公司另一款主要产品SN1011的新药研究申请近期已获中国国家药品监督管理局批准，获准在中国启动以系统性红斑狼疮为目标适应症的全面临床研发项目，公司计划于短期内在中国开始I期临床试验。



中国抗体执行董事、主席兼首席执行官梁瑞安博士在开工仪式上表示，「杏联药业是中国抗体在内地研发、生产、销售及运营的总部和产业化基地，新基地正式开工，开启了公司未来『五年规划』的新起点、新征程。随着公司旗舰产品SM03临床试验的顺利推进以及SN1011进入临床阶段，苏州新基地作为内地总部、研发中心及最重要的生产基地，为中国抗体在研药物的持续推进以及产品在中国市场的商业化提供了平台和保障。未来，我们将继续坚持自主创新，在公司现有药物组合和研发能力的基础上，加快药物研发及上市进程，强化全球化合作和技术革新，致力于成长为全球医疗健康行业中的一股重要力量。」



关于中国抗体制药有限公司



中国抗体专注于研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法。公司注重科技研发，其旗舰产品SM03为全球首项用以治疗类风湿关节炎的抗CD22单抗，已在中国进入类风湿关节炎三期临床试验，并被列入国家十三五重大新药创制专项重大项目。此外还有多个同类靶点首创(First-in-target)及同类首创(First-in-class)在研药物，部分已处于临床阶段，适应症覆盖类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未满足临床需求的疾病。





Nov 23, 2020 15:22 HKT/SGT

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