环球医疗公布2020年全年业绩



香港, 2021年3月31日 - (亚太商讯) - 通用环球医疗集团有限公司（「环球医疗」或「公司」；股份代号：2666）董事会（「董事会」）欣然宣布公司及其附属公司（「集团」）截至2020年12月31日止全年业绩。



2020年全期业绩摘要

-- 收入约为人民币8,521.2百万元，较2019的约人民币6,815.6百万元增长25.0%；

-- 除税前溢利约为人民币2,365.0百万元，较2019的约人民币2,211.9百万元增长6.9%；

-- 普通股权益持有人应占期内溢利约为人民币1,647.5百万元，较2019年的约人民币1,488.7百万元增长10.7%；

-- 资产总值约为人民币61,511.0百万元，较2019年12月31日的约人民币57,852.5百万元增长6.3%；

-- 普通股权益持有人应占权益约为人民币10,770.5百万元，较2019年12月31日的约人民币9,489.3百万元增长13.5%；

-- 股本回报率为16.26%，总资产回报率为3.04%。



2020年，环球医疗在领导各地成员医疗机构积极有效投入疫情防控工作的同时，继续坚定向医疗健康领域纵深迈进，全年经营业绩实现逆势增长。2020年，公司实现收入同比增长25.0%至人民币8,521.2百万元，年内溢利同比增长11.0%至人民币1,813.9百万元，普通股权益持有人应占期内溢利同比增长10.7%至人民币1,647.5百万元。



医院集团规模持续扩大，医疗收入占比持续提高

医院集团是打造医疗健康集团的核心资源。2020年，环球医疗继续积极参与国有企业办医院的整合承接工作，以重点区域和城市为核心，打造紧密型医疗网络布局。截至2020年12月31日，公司已累计签约医疗机构54家（其中包括5家三甲医院和27家二级医院），合计开放床位数超过15,000张；截至2020年12月31日，已并表医疗机构38家（包括3家三甲医院，16家二级医院），合计开放床位数9,699张。



环球医疗2020年医院集团业务收入人民币3,623.0百万元，较上年同期增长77.0%（主要为2020年新增并表医疗机构所致），且已经占到了公司总收入42%以上。未来随着医院集团并表规模的进一步扩大及医院集团核心能力的提升，医疗类业务收入占比将持续提升。



加强学科建设，提升技术实力

2020年，公司确立了核心学科、特色学科和消费学科分类推进、多措并举的整体建设思路。核心学科方面，明确了重点发展心血管、骨科、妇产、神经等核心学科方向，努力打造具备核心临床技术和疑难危重症解决能力的技术高地；同时为充分调动集团内部核心学科中心的发展动力，搭建了完善的内部培训培养体系；特色专科方面，明确了“消化、肾病、肿瘤、康复医学”四大特色专科发展方向，全面建立了特色专科运营体系，进一步整合医院集团专科优势资源，为推进集团化专科垂直管理、实现医院集团增收增效奠定良好基础；消费医疗专科方面，已在鞍钢总医院口腔医院完成了试点建设，建立并形成了可复制推广的专科运营管理模式；同时完成了体检中心标准化初期建设等一系列工作，为进一步培育医院集团新的经济增长点做好准备。



加强数字化建设，推动信息化升级

过去一年，公司全面推进数字化战略落地，一方面夯实集团及医院信息化建设基础，全面启动数据中台布局，另一方面进一步丰富互联网健康平台内涵，全面支撑产业板块数字化发展。目前，医院核心系统升级改造工作已全面启动；拥有自主知识产权、架构先进的资料中台也已搭建；5家成员医疗机构正式获批开展互联网医院业务，互联网健康平台累计上线内部医院17家、外部医院1家，并在抗疫过程中发挥了重要作用，其中海南通用环球互联网医院成为集团统一的互联网医疗入口和医疗产业资源整合的核心载体。



发挥集团化管理优势，提高医院运营效能

2020年，公司依托现有医院集团规模，在运营管理、集采集供等多个方面，通过规范高效的集团化管理模式，为医院集团整体效益的提升做出努力。例如，在医疗质量管理方面，对标国内外先进医院质量管理体系，完成了标准化的质量管理体系搭建和医疗核心制度修订，完善了医疗质量监测体系和预警机制，实现医疗质量管理关口前移，建立了医疗质量管理飞检制度，加强了事后监督，为医院集团质量标准化管理提供了切实可行的路径及方法；在医保管理方面，按照医保统筹层级，建立了DRG/DIP管理专业技术模型，实现了DRG/DIP支付方式改革地区医保清算或者预结算全盈利的目标；在供应链管理方面，进一步有序整合成员医疗机构的药品耗材供应链业务，发挥集采优势，获得供应链管理收益；在设备采购及医院建设方面，通过集中采购等方式，采购成本显著低于市场水平。未来，随着集团化运营各条线工作的深入开展，提质增效措施的不断落地，医院集团的整体效益将会进一步提升。



产业链布局有序启动，业务拓展初见成效

公司围绕医院集团，继续推进健康产业链领域的模式探索、项目试点和布局工作。例如，在互联网医疗方面，互联网健康平台将与医院信息化系统深度对接，为医生在线诊疗提供全面数据支持，并将实现千人千面的个性化健康服务和数据深度应用，助力平台商业化；在设备维保方面，组建了一支技术过硬，运营高效的医疗设备维保业务团队，积极推广「医疗设备全生命周期管理」的先进业务模式，为医院提供标准化的维保服务和全面的设备运营管理服务，全面提升医院设备的运营效率；在医学检验方面，为合作医院量身定制了检验中心发展规划并根据区域和医院特点建设专科疾病检测平台，通过高端检验项目的增加和技术的升级，帮助合作医院的检验学科逐步达到区域内一流水平。此外，本集团充分评估现有优势基础并通过引入专业团队，对康养业务、保险业务等领域亦有相关试点探索及模式论证，为后续新生业务单元的孵化奠定良好基础。



稳定发展金融业务，为全集团提供有力支撑

环球医疗的金融业务以融资租赁业务为主，其收益是公司稳定的利润来源。尽管2020年上半年受各地疫情防控政策影响，公司金融业务开发进度、医院客户的回款进度均有所推迟，但自第三季度起，业务进度已全面恢复，业务部门加大开发力度，加强在区域内的精耕细作，并进一步提升了金融板块整体组织管理效能。2020年，金融与咨询业务实现收入人民币4,899.7百万元，同比增长2.7%；实现毛利人民币3,059.4百万元，同比增长7.6%。其中融资租赁业务实现利息收入人民币4,033.1百万元，同比增长5.9%；实现息差毛利人民币2,192.9百万元，同比增长16.0%；净利差水平3.54% ，净息差水平4.09%，总体处于国内同行业优秀水平。截至2020年12月31日，公司生息资产净值达人民币53,524.17百万元，较年初增长9.5%；不良资产率1.00% ，30天逾期率0.94%，拨备覆盖率提升至202.52%，资产质量总体安全可控，且继续维持在行业领先水平。



未来展望

2021年将是环球医疗推进战略落地、提升核心能力的关键一年。公司将沉着应对各种风险与挑战，金融业务严控风险，稳健发展；医疗业务做优做强，突出特色；健康产业完善布局，夯实基础；积极践行以质量医疗守护生命健康的使命，推动全集团高质量发展实现新突破，为打造值得信赖的医疗健康集团不懈努力，为全体股东创造更大的价值与回报。



有关通用环球医疗集团有限公司

通用环球医疗集团有限公司（2666.HK）是中央直接管理的国有重要骨干企业——中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属的上市公司，是一家以医疗健康为主业的央企控股集团。公司长期专注于中国高速发展的医疗健康产业，以医疗服务为核心，金融服务为基础，凭借现代管理理念、专业人才团队、优质医疗资源、雄厚资金实力以及包容进取的企业文化，努力打造值得信赖的医疗健康集团，逐步构建共享共赢的健康产业生态系统。



本新闻稿由专顾资本（亚洲）有限公司代表通用环球医疗集团有限公司发布。



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