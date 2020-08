Thursday, 27 August 2020, 16:07 HKT/SGT Share: 四环医药推出股权激励计划,注入公司成长新动力

香港, 2020年8月27日 - (亚太商讯) - 四环医药控股集团有限公司(港交所股份代号:0460)(「四环医药」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」)昨日公布,于二零二零年八月二十六日,公司根据于二零一七年十月二十四日采纳的公司购股权计划,向公司合资格参与者(「承授人」)授出合共94,656,000 份购股权(「购股权」),可认购合共94,656,000股本公司股本中每股面值0.01港元的普通股(「股份」),惟须待承授人接纳方可作实。



是次合共94,656,000份所授出购股权中,19,000,000份购股权获授予5名董事,其余75,656,000份购股权获授予为合资格参与者的本公司员工。所授出购股权的行使价为每股0.972港元,股份于授出日期的收市价为每股0.900港元,股份于紧接授出日期前五个营业日的平均收市价为每股0.972港元。购股权有效期由二零二零年八月二十六日至二零三零年八月二十五日止(包括首尾两日)。



四环医药控股集团有限公司

四环医药控股集团有限公司创立于2001年,是一家拥有21家子公司并集研发、生产和销售于一体的集团化医药企业。由于10多年来的持续努力,在研发上加大投入,四环医药形成近1,000人的研发团队,在研药品项目110余个,并已经获得300余件创新药发明专利,其中超过80件申请获得国外专利权。在研项目主要涵盖糖尿病、抗肿瘤、抗感染及非酒精性肝炎等多个重点领域。



如欲获得更多四环医药数据,请浏览公司网站 https://www.sihuanpharm.com/。





