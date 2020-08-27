Novotech 作为亚太地区 CRO 领军者–荣膺“Frost & Sullivan 亚太地区合同研究组织（CRO）2020 年度企业”称号

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|Novotech
|Aug 5, 2020 09:00 HKT/SGT
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Novotech荣膺全球职场文化权威机构认证的“2020 年最佳职场”称号
|July 13, 2020 17:00 HKT/SGT
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Novotech网络研讨会：亚太地区为何吸引了多达10,000例肿瘤学试验，以及生物技术公司如何利用该地区的优势
|June 22, 2020 10:00 HKT/SGT
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Novotech网络研讨会：亚太地区为什么能够吸引全球 60% 正在进行和计划进行的肝病临床试验
|June 1, 2020 09:00 HKT/SGT
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Novotech 与 Endpoints News 合作举办有关亚太地区临床试验前景的系列网络研讨会
|May 20, 2020 11:00 HKT/SGT
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经申办方推选，Novotech 荣获“CRO 领导力大奖”
|Apr 28, 2020 19:00 HKT/SGT
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Novotech COVID-19 临床试验客户受益于亚太地区新的快速审批流程
|Mar 10, 2020 10:00 HKT/SGT
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Novotech与科微范株式会社(Komipharm)签署CRO合同，在韩国进行新型冠状病毒肺炎临床试验
|June 12, 2018 10:00 HKT/SGT
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Novotech与中国医药大学附设医院（台湾）缔结MOU为全球试验提供增效服务
|May 18, 2018 12:00 HKT/SGT
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Novotech称，联邦预算研发税收扶持使澳大利亚在高质量临床试验方面具有全球竞争力
|Apr 20, 2017 09:00 HKT/SGT
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诺泰与韩国领先医疗中心（峨山医疗中心）签署谅解备忘录
|Mar 3, 2017 14:00 HKT/SGT
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Frost＆Sullivan的最新研究显示亚洲是临床试验的首选地
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