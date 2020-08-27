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来源 Novotech Novotech 作为亚太地区 CRO 领军者–荣膺“Frost & Sullivan 亚太地区合同研究组织（CRO）2020 年度企业”称号

澳大利亚悉尼, 2020年8月27日 - (亚太商讯) - 作为亚太地区最大的专注于服务生物技术公司的 CRO，Novotech 在昨夜的虚拟全球颁奖典礼上荣膺“Frost & Sullivan 亚太地区合同研究组织（CRO）2020 年度企业”称号。这是 Novotech 连续第四年获得享有盛誉的 CRO 地区奖。



Yooni Kim



在昨晚的颁奖典礼上，Novotech 亚洲业务执行总监 Yooni Kim 表示：



“在此我代表 Novotech，我们非常高兴再次被荣获亚太地区的 CRO 领军者奖。Novotech 凭借其在亚洲地区的专业临床试验团队、深耕当地法律法规和紧密合作的研究中心等声誉而迅速发展。在过去的 12 个月中，我们的员工人数增长了 20% 以上。目前，我们拥有 750 多名 Novotech 人员，他们在临床试验管理、临床监查、生物统计等临床试验全服务方面提供卓越的服务。Novotech 通过在项目早期为客户提供注册和临床试验设计咨询服务，并持续专注于维护亚太地区的研究中心的关系，并且致力于为员工打造卓越的工作场所从而保持员工的稳定性，从而帮助生物技术公司推进其研发项目。Novotech 的每位员工都为我们近期的成功感到自豪。最后，再次感谢Frost & Sullivan评选团对 Novotech 的认可，并向所有提名者表示祝贺！”



本年度的获奖者均经过Frost & Sullivan行业团队的广泛研究和市场分析之后评选出。



Frost & Sullivan 医疗转型部门的资深行业分析师 Khushbu Jain 说：



“Novotech 致力于为客户提供无与伦比的价值，这指导了它在 IT 基础架构上的投资，例如 CTMS 升级、Medidata Rave 编码系统，并通过 BioDesk 团队提供临床咨询服务。此外，公司对文化、语言和法规要求的深刻理解使 Novotech 在亚太地区具有独特的地位，可提供与全球 CRO 相媲美的服务，但更具灵活性和时效性，对生物技术公司十分具有吸引力。”



在过去的 24 年中，Novotech 一直在 11 个国家/地区为美国、欧盟和亚太地区的生物技术提供卓越的临床研究服务，并与 30 多家主要研究中心建立了合作伙伴关系。



Novotech一直在招聘该地区的优秀人才–请在此处查看我们的招贤纳士页面 https://novotech-cro.com/careers



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Novotech 是国际公认的亚太地区领先区域性全方位服务合同研究组织 (CRO)。Novotech 在帮助生物技术公司成功开展一千多项 I - IV 期临床试验中发挥了关键作用。Novotech 成立于 1996 年，在本地区的 11 个地点设有办事处，并与主要医疗机构建立了研究中心合作关系。Novotech 在所有临床试验阶段和治疗领域提供临床开发服务，包括：可行性评估、伦理委员会和监管文件提交、数据管理、统计分析、医学监测、安全服务、中心实验室服务、符合 ICH 要求的报告撰写，以及项目和供应商管理。Novotech 已获得 ISO 27001 认证，这是 ISO 家族中最著名的信息安全管理体系标准。结合 ISO 9001 质量管理体系，Novotech 致力于为患者和生物技术公司提供最高的 IT 安全性和质量标准。

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Aug 27, 2020 14:00 HKT/SGT

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