Wednesday, 26 August 2020, 14:02 HKT/SGT Share: 环球医疗公布2020年中期业绩 疫情中业绩总体平稳 医院集团业务有序推进

香港, 2020年8月26日 - (亚太商讯) - 通用环球医疗集团有限公司（「环球医疗」或「公司」；股份代号：2666）董事会（「董事会」）欣然宣布公司及其附属公司（「集团」）截至2020年6月30日止中期业绩。



2020年中期业绩摘要

- 收入约为人民币4,024.2百万元，较2019同期约人民币3,195.4百万元增长25.9%；

- 期内溢利约为人民币861.0百万元，较2019同期约人民币872.5百万元下降1.3%；

- 普通股权益持有人应占期内溢利约为人民币793.4百万元，较2019年同期约人民币812.0百万元下降2.3%；

- 资产总值约为人民币59,199.2百万元，较2019年12月31日的约人民币57,852.5百万元增长2.3%；

- 普通股权益持有人应占权益约为人民币9,851.0百万元，较2019年12月31日的约人民币9,489.3百万元增长3.8%；

- 截至2020年6月30日止六个月的股本回报率为16.41%，总资产回报率为2.94%。



2020年上半年，环球医疗积极投入新冠状病毒（COVID-19）疫情防控相关工作，共有23家成员医疗机构被认定为救治及隔离定点医院，所有的二级甲等及以上医疗机构均设立发热门诊，并参与小区、车站、码头、机场联防联控工作；集团总部还为医院落实各类医疗物资，努力保障医院疫情防控工作的顺利开展。在全国疫情防控常态化新形势下，环球医疗有序推进复工复产，尽全力减缓疫情对业务推进的冲击，上半年经营业绩总体保持平稳。



经营业绩总体平稳，医院业务有序推进

回顾期内，集团实现收入约人民币4,024.2百万元，较上年同期增长25.9%，主要源于上半年新增并表医疗机构；受疫情影响，期内溢利约人民币861.0百万元，较上年同期略微下降1.3%；普通股权益持有人应占期内溢利约人民币793.4百万元，较上年同期略微下降2.3%；截至2020年6月30日，资产总额为人民币59,199.2百万元，较上年末增长2.3%，资产质量总体安全可控。



医院集团是打造医疗健康集团的核心资源。集团于回顾期内继续积极参与国有企业办医院的整合承接工作，以重点区域和城市为核心，在全国范围内推进紧密型医疗网络布局。截至2020年6月30日，环球医疗已累计签约医疗机构48家（其中包括5家三甲医院和24家二级医院），医院开放床位数超过15,000张。回顾期内，集团新并表5家医疗机构，合计开放床位数981张，累计并表床位数已达8405张（不含千山温泉疗养院）。同时，本集团持续推进下属医疗机构投后管理提升工作，围绕学科建设、运营管理、组织管理创新、服务体系构建、医院信息化建设、供应链管理，医院改扩建等多条线，全面提升成员医疗机构的技术水准、管理效率和服务能力，确保成员医疗机构健康有序发展。



疫情期内，集团成员医疗机构门诊量同比下降约15%，住院量同比下降约18%，体检服务量同比下降约25%，导致本集团各成员医疗机构的收入及对本集团利润贡献均出现不同程度下滑。集团相信疫情对成员医疗机构的业务影响将是暂时和阶段性的，随着全国疫情发展逐步得到有效控制，环球医疗各医疗机构诊疗人数显著回升，5月起整体月收入基本已恢复至去年同期水平，6月大部分医疗机构月收入已超过去年同期水平。



金融与咨询业务发展稳中求进，资产质量总体安全可控

支撑环球医疗稳健发展的基石业务——主要为公立医院提供融资租赁服务的金融与咨询业务亦因各地疫情防控政策收到一定影响，开发进度与医院客户的回款进度均有所推迟。同时，受LPR改革后国家货币政策持续稳步下调的影响，集团新增租赁业务利率水平相应降低，因此平均收益率同比下降，金融与咨询业务的经营业绩出现短期波动。报告期内，集团金融与咨询业务实现收入人民币2,480.5百万元，同比增长0.4%；实现毛利1,521.5百万元，同比下降1.7%。其中融资租赁业务实现收入2,049.7百万元，同比增长8.3%；实现毛利1,090.7百万元，同比增长10.9%；净利差水平为3.55% ，净息差水平为4.13% ，总体仍旧处于国内同行业优秀水平；截至2020年6月30日，集团租赁资产规模达人民币50,869.6百万元，较年初增长2.2%；不良资产率为0.98% ，30天逾期率为0.92%。环球医疗严控经营风险，不断加强内部管理，尽管受疫情影响，不良资产率和30天逾期率略有提高，但资产质量总体安全可控，且继续维持在行业领先水平。



布局健康产业链，探索大健康产业新机遇

回顾期内，环球医疗继续围绕医院集团,持续进行健康产业里的领域探索，成功推进互联网医疗业务——旗下已有西电医院、通用环球西安西航医院、咸阳彩虹医院及烟台海港医院成员医疗机构获批互联网医院牌照——互联网平台已累计上线成员医疗机构13家， 4个月内在线线下转化率已达到5.1%，超过30%的在线患者有到院需求，患者满意度达到99%；此外，在充分评估现有优势基础、市场前景及人才战略的条件下，集团通过控股、参股、联盟等多种合作方式积极发展设备销售及维保、第三方检验中心业务，构建健康产业生态系统，实现多方共享共赢。



未来展望

未来，集团将继续秉承全产业链思维和全生命周期理念，以医疗服务为核心，金融服务为支撑，构建共享共赢的健康产业生态系统，努力打造值得信赖的医疗健康集团，为「健康中国」建设贡献力量。



有关通用环球医疗集团有限公司

通用环球医疗集团有限公司（2666.HK）是中央直接管理的国有重要骨干企业——中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属的上市公司，是一家专注于中国高速发展的大健康产业的医疗健康产业集团。公司凭借现代管理理念、专业人才团队、优质医疗资源、雄厚资金实力以及包容进取的企业文化，秉承全产业链思维和全生命周期理念，以医疗服务为核心，金融服务为支撑，构建共享共赢的健康产业生态系统，努力成为医疗健康产业发展先行者，打造值得信赖的医疗健康集团。



本新闻稿由专顾资本（亚洲）有限公司代表通用环球医疗集团有限公司发布。



详情垂询：

专顾资本（亚洲）有限公司

电邮：unimedical@icaasia.com







Aug 26, 2020 14:02 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

