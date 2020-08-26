Tuesday, 25 August 2020, 21:28 HKT/SGT Share: 四环医药公布2020年中期业绩 来自持续经营业务的收益和本公司拥有人应占溢利分别为人民币1,054.5百万元及人民币170.5百万元

以研发、生产多个平台为核心，并以投资孵化等方式助力集团发展

创新驱动, 仿创并举, 精心孵化的多个研发平台进展显著

聚焦快速发展治疗领域布局丰富的产品管线

香港, 2020年8月25日 - (亚太商讯) - 四环医药控股集团有限公司（港交所股份代号：0460）（「四环医药」或「本公司」，连同其附属公司，统称「集团」）欣然宣布其截至2020年6月30日止6个月（「期内」）之中期业绩。



财务摘要

期内受医药政策出台及2019冠状病毒病的影响，业绩期内集团录得收益约人民币1,054.5百万元，同比下降36.4%。 实现毛利约为人民币786.1百万元，同比下降42.4%。毛利率为74.5%，较去年同期下降7.9百分点。毛利率下降主要由于期内重点监控药品目录的药品销售减少，而该等药品的利润率较高。期内本公司拥有人应占溢利为约人民币170.5百万元。



期内，心脑血管产品实现收益约人民币609.6百万元， 同比减少58.0%，占集团总收益的57.8%，销售减少主要由于2019冠状病毒病大流行期间医院病人流量下降及去年下半年开始的省级医保目录及国家医保目录调出药品所致。



非心脑血管产品实现收益约人民币444.9百万元，同比大幅增加114.6%，占集团总收益的42.2%。销售增加主要得益于集团覆盖全面而强大的的销售平台，以及医院销售量的显著增加。



集团维持稳健的财务状况，于2020年6月30日，录得净现金约人民币4,336.0百万元。集团净现金与权益比率为50.3%，负债与权益比率为7.1%。



董事会宣派中期现金股息每股人民币0.1分，特别现金股息每股人民币3.0分。



战略规划

集团以发展创新药研发中心、仿制药研发中心和优质生产企业为核心：业绩期内，创新药研发中心轩竹医药分拆独立后，依托四环医药的平台，快速打造拥有全球知识产权、具备差异化、有效安全的创新药，实现解决抗肿瘤、代谢病、抗感染等巨大且未满足的临床需求的治疗领域的目标。生物药研发中心吉林惠升生物制药，致力于打造糖尿病领域的全产品线平台研发产品涵盖从生物类似物的胰岛素产品到口服制剂、复方制剂，并积极引入其他品种，并计划于未来实现独立分拆上市。仿制药研发中心北京澳合研究院，技术非常成熟，在重点治疗领域中寻找在原料药、剂型、制剂工艺等方面具有高技术壁垒的品种进行研究与开发。另外，北京四环、吉林四环、吉林津升等生产企业将凭借高效率、低成本、拥有制剂、剂型特色的现代化生产线和经验丰富的生产技术团队，集团的既往优势销售团队分别对应上述企业，快速推进产品商业化。四环医药从而成为产、销、研一体化的综合医药产业集团。



创新驱动，仿创并举

集团精心孵化的多个研发平台近年来业务进展显著。轩竹医药作为创新药研发平台, 是一家国内少数具备完整研究开发产业链的创新药公司，拥有十多项创新研发产品，主要覆盖抗肿瘤、糖尿病、代谢病、消化系统、男性生殖、抗感染等多个领域进行产品线研发布局，其中多项已进入临床后期阶段。重点产品吡罗西尼，作为一种针对晚期乳腺癌的CDK4/6抑制剂，已经顺利开展多个临床试验。另一重磅产品加格列净是一种用于治疗糖尿病的SGLT-2抑制剂，能够在降糖的同时起到心肾保护的功能，已经进入临床Ⅲ期，有望在中国市场为患者带来福音。生物药研发平台吉林惠升生物制药有限公司的集团专注于糖尿病及并发症治疗领域，涵盖生物药、化药产品，拥有完整产品管线，目前在研品种包括胰岛素及其类似物、GLP-1类似物以及口服固体制剂等三大类产品。此外，仿制药研发平台北京澳合仿制药研发中心的多个品种已拿到批件，包括重酒石酸卡巴拉汀胶囊和佐拉西坦片已获得药品生产批件、咪达唑仑口颊黏膜溶液获得药品注册批、布洛芬注射液获得生产批件，以及小儿复方氨基酸注射液（18AA-II）也获颁发的药品注册批件。



同时，集团积极透过投资和并购, 加大国际业务合作，业务发展涵盖多个具有庞大临床需求的治疗领域。2020年，集团与中瑞及桦冠生物科技成为股权投资合作伙伴，以保障集团相关制剂品种原料药稳定供应，加强集团在高技术壁垒原料药、连续流工艺、酶法工艺等方面的研发能力。集团亦与印度HETETO达成合作框架协议，合作研发包括心脑血管领域、中枢神经领域和抗感染等领域高端仿制药品。



聚焦快速发展的治疗领域，布局原料药的投入和优化

肿瘤、糖尿病、代谢性、非酒精性肝炎等疾病已经成为全球医药市场，尤其是中国医药市场增长最快的治疗领域。集团在这些领域重点布局，既有自主创新的产品，也有临床需求巨大的生物类似物和仿制药产品。



在保证科学和质量的前提下，集团将降低企业运营和生产成本，尤其是强调原料药的投入和优化，从而使未来上市的产品更具竞争力，提高产品利润，创造更大的效益价值。集团亦重高度视经验丰富、高绩效、医院覆盖广泛的专业销售团队和市场网络的不断拓展，积极推动和实现优质产品的多维度的国际业务合作平台。



四环医药控股集团主席兼执行董事车冯升医生表示：「四环医药以创新药研发中心、仿制药研发中心和优质生产企业为集团的业务发展核心，辅以透过投资、兼并、孵化、控股、分拆等方式产生一批独立运营的子企业，公司将通过引进资本、CMO等独立运营形式，充分发挥各个子企业之间的能动性，提高四环医药的效率和竞争力，从而适应MAH等一系列政策变化和行业竞争格局。同时，公司将协助这些子企业早日登陆资本市场，为母公司增值助力。正是这种战略规划与核心价值双项并举的方式，才使四环医药得以着眼于全球，专注于医药领域，形成最具竞争力的国际化、专业化的医药集团企业。」



未来展望

集团针对现有在售产品，将持续完善循证证据体系，促进重点产品列入诊疗指南，配合已开展的独家及主要产品的上市后再评价。同时会发挥多元化产品结构的优势，通过精细化市场管理，积极推广增长期产品，并强化集团在心脑血管、肿瘤和糖尿病等领域的管线布局和市场优势，建立可持续的药品产品线。集团同时会加大对药品研发项目的资源倾斜力度,建立可持续的药品产品线。并通过并购及国际合作，调整产品结构。为不断丰富项目资源，优化产品组合，海内外兼并收购将作为集团持续性战略，提供短中长期增长引擎。预计多个产品在未来一两年陆续推出市场, 包括领先的仿制药，如咪达唑仑口腔黏膜溶液和重酒石酸卡巴拉汀胶囊、专科药品, 如富马酸喹硫平缓释片，以及创新药，如加格列净和安纳拉唑钠。集团亦顺应政策和市场趋势，把握政策机遇，分析市场发展方向，聚力业务协同和资源整合，加快新业务培育速度，通过调整业务结构，鼓励模式创新，持续提升集团的核心竞争力。在集团经验丰富、高绩效、医院覆盖全面的专业销售团队与市场网络辅助下，在国际化的管理专业团队带领下，四环医药必将稳步提升在医药行业中的竞争优势。



四环医药控股集团有限公司

四环医药控股集团有限公司创立于2001年，是一家拥有21家子公司并集研发、生产和销售于一体的集团化医药企业，是中国最大的心脑血管处方药物供应商之一。四环医药集生产、研究与开发、营销于一体，拥有优秀而专业的营销模式和覆盖全国的分销网络以及极具市场潜力的多元化产品组合。集团每年不断在研发上加大投入，经过十余年的持续努力，四环医药拥有近1,000人的研发团队，在研药品项目110余个，并已经获得300余件创新药发明专利，其中超过80件申请获得国外专利权。在研项目主要涵盖糖尿病、抗肿瘤、抗感染及非酒精性肝炎等多个重点领域。



如欲获得更多四环医药数据，请浏览公司网站 https://www.sihuanpharm.com/。





Aug 25, 2020 21:28 HKT/SGT

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