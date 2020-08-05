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来源 Novotech Novotech荣膺全球职场文化权威机构认证的“2020 年最佳职场”称号

悉尼 , 2020年8月5日 - (亚太商讯) - 澳大利亚–亚太地区领先的生物技术委托研究机构 CRO Novotech被领先的职场文化机构卓越职场(R)研究所 (The Great Place to Work(R) Institute) 认证为“2020 年最佳职场”。这项殊荣是在通过包括文化评估和员工调查在内的全面评估之后授予的。



在获得认证后，Novotech首席执行官 John Moller 博士说：



“这项最佳职场奖对我们而言举足轻重，它是对我们在人员和文化议程上所做的巨大投资的认可。Novotech团队在为数众多的不同地区、文化和语言环境中工作，为我们的生物技术客户提供高质量的临床试验服务。



Novotech持之以恒地致力于打造卓越的职场。在过去的 12 个月中，我们专注于多个领域，包括职场弹性、信息透明度、性别平等、职业发展和我们的实体环境。



为进一步验证我们的工作，在 2 月份，我们还获得了享有盛誉的 WGEA 性别平等最佳雇主奖。



在过去的 12 个月中，受生物技术客户对经验丰富的区域 CRO 的需求的推动，Novotech在亚太地区的员工人数增长了 20% 以上。



自从发生 COVID 危机以来，Novotech发现亚太地区对临床试验支持的需求更加强烈，该地区的研究中心正在有效地应对危机以确保试验的连续性。”



在 CRO 领域，Novotech也拥有最高的客户忠诚度，这是通过净推荐值来衡量的，该分数始终显示出很高的客户参与度。



卓越职场(R)研究所的员工调查从以下五个关键维度对Novotech团队进行了评估：诚信、尊重、公平、自豪感和友爱。文化评估包括对Novotech整体环境的深入评审，以评价公司如何鼓励员工发挥个人最大才能、实现团队合作并帮助他们达到组织目标。



Novotech人力资源总监 Angela Edwardson说：



“Novotech目前在亚太地区拥有 750 多名员工，并且在不断增长，事实上，我们最近已经招聘了 100 多个职位，包括项目经理、临床研究助理和临床数据助理。（请参见Novotech职位 https://novotech-cro.com/careers ）



这项“最佳职场”认证，以及我们的 WGEA 性别平等最佳雇主奖，是对真正团队合作的认可。



它表明我们的企业文化强大，并且与我们在亚太地区的团队保持一致，我们正在实现使Novotech成为具有丰厚回报和令人兴奋的职场的关键指标。”



Novotech还非常重视工作场所的平等，Novotech执行委员会的大多数成员是女性，而且Novotech在亚洲的当地领导人中大多是女性。



Novotech在这一领域采取的一些关键举措包括：

- 成立一个由首席执行官担任主席、有高级管理人员和广泛的员工代表参与的职场弹性和就业平等指导小组。

- 制定本组织中所有级别的男性和女性的薪酬平等目标。

- 女性在Novotech领导层中的参与程度很高。

- 建立确保在招聘、培训机会、奖金和晋升决策方面消除偏见的各项机制。

- 为所有员工提供灵活的工作选择。



关于 Novotech - https://novotech-cro.com

Novotech 是国际公认的亚太地区领先区域性全方位服务合同研究组织 (CRO)。Novotech 在帮助生物技术公司成功开展一千多项 I - IV 期临床试验中发挥了关键作用。Novotech 成立于 1996 年，在本地区的 11 个地点设有办事处，并与主要医疗机构建立了研究中心合作关系。Novotech 在所有临床试验阶段和治疗领域提供临床开发服务，包括：可行性评估、伦理委员会和监管文件提交、数据管理、统计分析、医学监测、安全服务、中心实验室服务、符合 ICH 要求的报告撰写，以及项目和供应商管理。Novotech 已获得 ISO 27001 认证，这是 ISO 家族中最著名的信息安全管理体系标准。结合 ISO 9001 质量管理体系，Novotech 致力于为患者和生物技术公司提供最高的 IT 安全性和质量标准。

有关 业务合作咨询：请访问 https://novotech-cro.com/talk-to-an-expert 填写相应表格。



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Aug 5, 2020 09:00 HKT/SGT

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