中国抗体与D2M建立战略合作关系

香港, 2020年7月23日 - (亚太商讯) - 中国抗体制药有限公司(「中国抗体」或「公司」,股份代号:3681.HK),专注研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法的香港生物制药公司,欣然宣布中国抗体与D2M Biotherapeutics Limited已订立研究、发展及商业化协议,内容有关创新型药物靶点识别的长期合作。除研究、发展及商业化协议外,本公司亦将于D2M进行合共5,000,000美金投资,作为第一轮A1前系投资。



邴楠博士为D2M创始人之一,曾担任美国辉瑞公司(Pfizer Inc., U.S.A.)(「辉瑞」)的免疫遗传学部高级总监。邴博士是辉瑞遗传数据部的创始团队成员,在通过临床数据发现生物标志物及通过各种遗传数据识别药物治疗靶点方面拥有丰富经验。



根据研究、发展及商业化协议,中国抗体将与D2M达成长期合作,中国抗体有权根据优先靶点选择机制对本公司从D2M靶点识别工作的原始结果中选择的合格药物靶点进行后续研究、发展及商业化(「合作」)。D2M须为本公司物色创新型药物靶点(待本公司满意该等发现之科学价值及商业潜在价值评估后)以让本公司考虑对该等发现作进一步发展。



中国抗体执行董事、主席兼首席执行官梁瑞安博士表示,「公司此次之合作及于D2M进行之投资意为扩展中国抗体现有靶点发现及创新药研发范畴之能力及价值,以治疗医疗需求未解决的疾病。透过合作所产生的协同作用,我们对D2M能有助中国抗体于将来业务发展上的成功抱持乐观态度。此新增药物识别靶点平台将让中国抗体与其他知明生物医药公司(已于此领域作出重大投资)看齐。现为中国抗体适合的时机与D2M为创新型药物靶点识别建立战略合作关系,并于其价值链向上游。」



凭借D2M于生物科技行业上游研发过程中(例如靶点识别、疗法及治疗发现)对本公司作出的新增价值,双方将建立战略合作关系,双方可藉此结合各自的优势及资源,以创造更大的商业价值。本公司认为,合作标志着本公司在履行其对研究、发展、制造及商业化免疫及其他衰竭性疾病疗法的承诺方面向前迈出了一大步。



关于D2M Biotherapeutics Limited

D2M Biotherapeutics Limited (「D2M」)是一家专门开发基因驱动靶点识别平台,以及就治疗或预防人类疾病针对该等靶点发现、发展及商业化疗法的公司。



关于中国抗体制药有限公司

中国抗体专注于研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法。公司注重科技研发,其旗舰产品SM03为全球首项用以治疗类风湿关节炎的抗CD22单抗,已在中国进入类风湿关节炎三期临床试验,并被列入国家十三五重大新药创制专项重大项目。此外还有多个同类靶点首创(First-in-target)及同类首创(First-in-class)在研药物,部分已处于临床阶段,适应症覆盖类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未满足临床需求的疾病。







