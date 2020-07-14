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来源 Novotech Novotech网络研讨会：亚太地区为何吸引了多达10,000例肿瘤学试验，以及生物技术公司如何利用该地区的优势

悉尼, 2020年7月13日 - (亚太商讯) - 亚太地区领先的生物技术委托研究机构CRO Novotech再次与享有盛誉的生物技术和制药新闻平台Endpoints News合作。本次网络研讨会的主旨是探讨如何进一步推进亚太地区的肿瘤临床试验，目前亚太地区已经吸引了多达10000项肿瘤学相关研究（GlobalData）。



本次网络研讨会将由Endpoints News出版人Arsalan Arif主持。与会者将包括亚太地区的领先专家和美国生物技术申办方。



网络研讨会标题：进一步推进亚太地区的肿瘤学研究

播出时间 ：美国东部时间7月14日下午2点

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目前，亚太地区正在进行、或计划进行的肿瘤学临床试验约有1万项，2019年在全球范围内大约50%行业申办的肿瘤学试验涵盖了亚太地区（GlobalData）。



于此同时，自2017年至2019年，业内在亚太地区申办的肿瘤学临床试验启动数量年均增长超过10%（GlobalData）。



而Novotech则已完成200多项肿瘤学试验。



Novotech认为：



“越来越多的生物技术公司正在考虑在亚太地区大力开展肿瘤学临床试验。虽然澳大利亚和新西兰是开展早期阶段试验的首选地点，但申办方现已将目光投向亚洲，致力于开展大型后期临床研究。此外，临床试验往往是亚洲患者获得新的肿瘤治疗方法的唯一渠道，最终可显著提高患者的招募率。"



网络研讨会还将涵盖：

- 全球和亚太地区肿瘤临床试验的最新研究和趋势

- 与其他地区相比，亚洲肿瘤临床研究机构受COVID-19危机影响较小的原因

- 生物技术公司在亚太地区研究中心开展肿瘤学试验的益处

- 申办方和研究人员的反馈



Novotech在主要的亚太国家/地区均设有本地团队，并刚刚与该地区领先的医疗机构签署了第30个合作伙伴协议，该计划使Novotech的客户能够与顶尖的科研人员、研究者、学术界领袖等通力合作、共创辉煌。



关于 Novotech - https://novotech-cro.com

Novotech 是国际公认的亚太地区领先区域性全方位服务合同研究组织 (CRO)。Novotech 在帮助生物技术公司成功开展一千多项 I - IV 期临床试验中发挥了关键作用。Novotech 成立于 1996 年，在本地区的 11 个地点设有办事处，并与主要医疗机构建立了研究中心合作关系。Novotech 在所有临床试验阶段和治疗领域提供临床开发服务，包括：可行性评估、伦理委员会和监管文件提交、数据管理、统计分析、医学监测、安全服务、中心实验室服务、符合 ICH 要求的报告撰写，以及项目和供应商管理。Novotech 已获得 ISO 27001 认证，这是 ISO 家族中最著名的信息安全管理体系标准。结合 ISO 9001 质量管理体系，Novotech 致力于为患者和生物技术公司提供最高的 IT 安全性和质量标准。

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July 13, 2020 17:00 HKT/SGT

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