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来源 Novotech Novotech网络研讨会：亚太地区为什么能够吸引全球 60% 正在进行和计划进行的肝病临床试验

悉尼, 2020年6月22日 - (亚太商讯) - 亚太地区领先的生物技术企业 CRO Novotech再次与著名的生物技术和制药新闻平台Endpoints News合作。本次网络研讨会将重点讨论亚太地区为什么能够吸引全球 60% 正在进行和计划进行的肝病学临床试验（源自GlobalData）。



本次网络研讨会将由Endpoints News出版商ArsalanArif主导。与会者将包括来自亚太地区的权威人士和生物技术赞助商。



网络研讨会标题：亚太-肝病临床试验的全球中心

播出时间：6 月 29 日下午 2 点美国东部夏令时间

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在亚太地区，正在进行或计划进行的肝病临床试验已超过 1300 项，约占全球所有同类临床试验的 60%。



Novotech已经完成了超过 70 项肝病临床试验，包括肝炎、非酒精性脂肪性肝炎和肝癌的研究。



此次网络研讨会还将包括：

- 全球和亚太地区肝病临床试验的最新研究和趋势

- 生物技术公司参与亚太地区肝病临床试验的获益

- 申办方和研究者的反馈

- COVID-19 在该区域的扩散情况和传播速度减慢的因素

- 亚太地区远程监控和分散式临床试验的监管指南和可接受性

- 风险管理策略



Novotech表示，亚太地区具有的监管环境和先进的医疗基础设施，对开展临床试验研究的生物技术公司极具吸引力。



每年，Novotech在亚太地区管理着超过 200 个临床试验和项目，拥有庞大且稳定的患者群体和世界一流的医疗、研究团队和设施。



根据一项与整个亚太地区的领先医疗机构合作的计划，Novotech刚刚签署了第 30 个合作伙伴关系，使Novotech客户能够与顶级研究人员、调查人员和权威人士共同合作。



关于 Novotech - https://novotech-cro.com

Novotech 是国际公认的亚太地区领先区域性全方位服务合同研究组织 (CRO)。Novotech 在帮助生物技术公司成功开展一千多项 I - IV 期临床试验中发挥了关键作用。Novotech 成立于 1996 年，在本地区的 11 个地点设有办事处，并与主要医疗机构建立了研究中心合作关系。Novotech 在所有临床试验阶段和治疗领域提供临床开发服务，包括：可行性评估、伦理委员会和监管文件提交、数据管理、统计分析、医学监测、安全服务、中心实验室服务、符合 ICH 要求的报告撰写，以及项目和供应商管理。Novotech 已获得 ISO 27001 认证，这是 ISO 家族中最著名的信息安全管理体系标准。结合 ISO 9001 质量管理体系，Novotech 致力于为患者和生物技术公司提供最高的 IT 安全性和质量标准。

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June 22, 2020 10:00 HKT/SGT

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