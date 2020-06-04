Thursday, 4 June 2020, 17:12 HKT/SGT Share: 中国抗体将于明日EULAR年会进行口头陈述 发表SM03研究成果

香港, 2020年6月4日 - (亚太商讯) - 中国抗体制药有限公司（「中国抗体」或「公司」），专注研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法的香港生物制药公司，早前宣布公司已获得欧洲抗风湿病联盟年会（「EULAR年会」）口头陈述资格，将于会上介绍关于公司旗舰产品SM03针对类风湿关节炎（RA）的II期临床研究成果。本次EULAR年会采用在线会议举行，而中国抗体口头陈述将于北京时间2020年6月5日21点举行。



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SM03早前已完成由中国医学科学院北京协和医学院主导的针对类风湿关节炎II期临床试验，目前正在进行类风湿关节炎III期临床试验。作为II期临床试验的主要研究者（「principal investigator」或 「PI」），北京协和医院内科学系主任张奉春教授及北京协和医院风湿免疫内科副主任医师李菁教授将担任本次口头陈述的主讲嘉宾。张奉春教授是SM03临床II期试验的主要负责人，是国内最知名的风湿病学专家之一，自1987年开始从事风湿免疫病的诊断、治疗及研究工作，具有丰富的临床和科研经验。



一年一度的EULAR年会由欧洲抗风湿病联盟（「EULAR」）主办，是全球风湿病学研究领域的权威盛事。



关于欧洲抗风湿病联盟年会



欧洲抗风湿病联盟年会（「EULAR年会」）由欧洲抗风湿病联盟（「EULAR」）主办，在世界风湿病学研究领域享有重要地位。EULAR年会始办于2000年，每年都汇集来自世界各地的医师、科学家、关节炎/风湿病患者、卫生专业人员和医药行业代表参加，向参会者展示风湿病学领域的最新研究进展，现已成为欧洲科学和临床信息交流的重要平台，也是世界风湿病学专业人士互相交流的知名论坛。EULAR年会的科学计划涵盖了临床创新、临床、转化和基础科学等广泛的议题，致力于改善风湿性骨骼肌肉疾病或受其影响的人们的健康状况。



关于中国抗体制药有限公司



中国抗体专注于研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法。公司注重科技研发，其旗舰产品SM03为全球首项用以治疗类风湿关节炎的抗CD22单抗，已在中国进入类风湿关节炎三期临床试验，并被列入国家十三五重大新药创制专项重大项目。此外还有多个同类靶点首创(First-in-target)及同类首创(First-in-class)在研药物，部分已处于临床阶段，适应症覆盖类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未满足临床需求的疾病。







June 4, 2020 17:12 HKT/SGT

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