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来源 Novotech Novotech 与 Endpoints News 合作举办有关亚太地区临床试验前景的系列网络研讨会

悉尼, 2020年6月1日 - (亚太商讯) - 亚太地区的领先生物技术专业合同研究组织 (CRO) Novotech 将与著名的生物技术及制药媒体平台 Endpoints News 合作举办一系列网络研讨会，目的是介绍在亚太地区开展临床试验的优势。



Endpoints出版商 Arsalan Arif 将主持由 Novotech 高管、地区关键意见领袖以及具有亚太地区临床试验经验的生物技术申办方参加的会议。出席者包括：

- Yooni Kim，亚洲运营执行总监

- Daniela Caiazza，澳大利亚和新西兰地区临床运营总监

- Kristyn Munro，业务发展运营总监

- Hannah Tarrant，项目总监



Arsalan Arif 表示，他很高兴为读者提供有关亚太地区临床试验机会的新见解。



“当我们在疫情下恢复运营时，生物技术公司正在寻找能够可靠地进行临床试验的地方。很显然，亚太地区是首选的目的地。Novotech 团队可以与亚太地区的研究中心、研究团队以及申办方分享他们的第一手经验，这对于正在审核其下一个临床试验地点的客户将非常有价值。”



2020 年 6 月 8 日的首次网络研讨会的议题是：

COVID-19 疫情期间亚太地区的临床试验连续性

链接到注册页面 https://tinyurl.com/yarrfarc



Novotech 首席执行官 John Moller 博士表示：“亚太地区的许多国家/地区都已经非常有效地控制了 COVID-19 疫情，而且研究中心已经迅速适应以确保试验的连续性。这为申办方提供了将其活动从美国和欧洲转移到亚洲的机会，以确保他们的临床试验能够如期进行。”



此次网络研讨会还将涵盖：

- 本地区的 COVID 19 现状以及造成疫情传播风险相对较低的因素

- 亚太地区远程监查和分散式临床试验的监管指导及可接受性

- 风险管理策略



Novotech 表示，凭借简化的监管环境和先进的医疗基础设施，亚太地区对进行临床研究的生物技术公司极具吸引力。



Novotech 每年都在本地区管理超过 200 个临床试验和项目，本地区拥有庞大且活跃的患者群体，同时拥有世界一流的医疗和研究团队及设施。



与北美相比，生物技术公司目前正在亚洲和澳大利亚/新西兰启动更多的临床试验。Novotech 最近发布了来自 GlobalData 的最新数据，显示自 3 月 1 日以来，生物技术公司在亚太地区启动的临床试验数量比北美多出大约 10%。此外，自 3 月 1 日以来，生物技术公司在亚太地区启动的 1 期试验数量是北美的两倍。



Novotech 还与整个亚太地区的一流医疗机构建立了长期合作关系，从而使 Novotech 客户可以独享与某些一流研究人员、研究者以及关键意见领袖的接触机会。



关于 Novotech - https://novotech-cro.com

Novotech 是国际公认的亚太地区领先区域性全方位服务合同研究组织 (CRO)。Novotech 在帮助生物技术公司成功开展一千多项 I - IV 期临床试验中发挥了关键作用。Novotech 成立于 1996 年，在本地区的 11 个地点设有办事处，并与主要医疗机构建立了研究中心合作关系。Novotech 在所有临床试验阶段和治疗领域提供临床开发服务，包括：可行性评估、伦理委员会和监管文件提交、数据管理、统计分析、医学监测、安全服务、中心实验室服务、符合 ICH 要求的报告撰写，以及项目和供应商管理。Novotech 已获得 ISO 27001 认证，这是 ISO 家族中最著名的信息安全管理体系标准。结合 ISO 9001 质量管理体系，Novotech 致力于为患者和生物技术公司提供最高的 IT 安全性和质量标准。

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June 1, 2020 09:00 HKT/SGT

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