Wednesday, 20 May 2020, 11:00 HKT/SGT Share:

来源 Novotech 经申办方推选，Novotech 荣获“CRO 领导力大奖”

悉尼, 2020年5月20日 - (亚太商讯) - 领先的亚太地区专业生物技术 CRO Novotech 已被《生命科学领袖》(Life Science Leader) 杂志授予享誉盛名的“CRO 领导力大奖”，该奖项是基于使用外包服务的申办者公司的调查结果得出的。https://www.croleadershipawards.com/



特别值得称道的是，Novotech 因为达到或超出客户的期望而获得认可。这是 Novotech 荣膺《生命科学领袖》(Life Science Leader) 颁发的第二个奖项。



申办方根据最近的外包项目对 CRO 进行评分。对 60 个合同研究组织进行了多维度的评估。



作为从生物制药角度对 CRO 行业进行详细审查的一部分，《生命科学领袖》(Life Science Leader) 将 Novotech 评选为多个关键领域的领袖，包括：

1. 与生物制药公司的相容性

2. 能力

3. 质量

4. 可靠性



“与临床运营总监交谈时，我被告知 CRO 选择过程可能是他们最具压力和最耗时的工作之一，”Clinical Leader 总编辑 Ed Miseta 表示。



“我们想方设法将读者引向最能满足其需求的合作伙伴，从而可以大幅减轻他们的搜索负担。这就是我们再次自豪地与 Industry Standard Research 合作产生我们的年度“CRO 领导力大奖”的原因。



获此殊荣的组织已经证明了自己是“相容性、能力、质量和可靠性”方面的领跑者。我们赞赏这些公司为满足制药和生物技术客户的需求及期望而付出的辛勤工作。”



Novotech 首席执行官 John Moller 博士表示，他很高兴 Novotech 因其在亚太地区的专业技能而得到生物技术行业的认可。



“没有什么比申办方在开展临床试验所需的各个核心维度举荐 Novotech 更有说服力的了。”



Moller 博士补充表示：“Novotech 在本地区继续保持强劲增长，大多数亚太国家都正在摆脱 COVID-19 危机，而且大多数研究中心运行正常。”



关于Novotech - https://novotech-cro.com

Novotech的总部位于悉尼，是一家国际公认的领先的区域全方位服务合同研究机构(CRO)。迄今为止Novotech已在亚太地区成功协助进行了数百次I - IV期临床试验。Novotech在所有临床试验阶段和治疗领域提供临床开发服务，包括：可行性评估；向伦理委员会和监管机构提交文件，数据管理，统计分析，医疗监控，安全服务，中央实验室服务，针对ICH要求的报告撰写，项目和供应商管理。Novotech在亚太地区的强大实力体现在，在所有主要的区域市场进行临床试验，另外它还通过公司的战略合作伙伴网络在全球范围内寻求发展。

如需查询征询方案： 请在 https://novotech-cro.com/talk-to-an-expert 上填写表格。



媒体联系人

Susan Fitzpatrick-Napier

communications@novotech-cro.com

澳大利亚: +61 2 8218 2144

美国: +1 415 951 3228

亚洲: +65 3159 3427



May 20, 2020 11:00 HKT/SGT

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