Novotech COVID-19 临床试验客户受益于亚太地区新的快速审批流程

悉尼, 2020年4月28日 - (亚太商讯) - 亚太地区最大的专业生物技术 CRO Novotech表示,该地区的许多国家正在实行候选治疗方法和疫苗快速审查流程,以便快速审批 COVID-19 客户的临床试验。







在韩国,一家Novotech客户的 COVID-19 试验不到 9 天便获得批准。



韩国食品药品安全部 (MFDS) 宣布了“GO-expedite”计划,通过具体时间表加快 COVID-19 治疗和疫苗试验的审查流程。



其他国家也在快速审批 COVID-19 试验,包括:

-- 印度:10 个工作日内完成审查/批准

-- 泰国:15 个工作日内完成审查/批准

-- 马来西亚:20 个工作日内完成审查/批准



Novotech亚洲业务执行董事Yooni Kim 博士表示,她很高兴看到本地区为支持重要研究做出的快速响应。



“鉴于亚太地区的速度和质量优势,生物技术申办方对临床试验的需求正在增长。上述快速审查流程将进一步推动 COVID-19 治疗进程。”



有关亚太临床试验前景的最新资讯,请参见我们的数据公告(每周更新)。

前往查看和下载COVID-19 亚太数据公告。https://novotech-cro.com/covid-19-notice



关于Novotech - https://novotech-cro.com

Novotech的总部位于悉尼,是一家国际公认的领先的区域全方位服务合同研究机构(CRO)。迄今为止Novotech已在亚太地区成功协助进行了数百次I - IV期临床试验。Novotech在所有临床试验阶段和治疗领域提供临床开发服务,包括:可行性评估;向伦理委员会和监管机构提交文件,数据管理,统计分析,医疗监控,安全服务,中央实验室服务,针对ICH要求的报告撰写,项目和供应商管理。Novotech在亚太地区的强大实力体现在,在所有主要的区域市场进行临床试验,另外它还通过公司的战略合作伙伴网络在全球范围内寻求发展。

如需查询征询方案: 请在 https://novotech-cro.com/talk-to-an-expert 上填写表格。



媒体联系人

Susan Fitzpatrick-Napier

communications@novotech-cro.com

澳大利亚: +61 2 8218 2144

美国: +1 415 951 3228

亚洲: +65 3159 3427



