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Tuesday, 28 April 2020, 19:00 HKT/SGT
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来源 Novotech
Novotech COVID-19 临床试验客户受益于亚太地区新的快速审批流程

悉尼, 2020年4月28日 - (亚太商讯)  - 亚太地区最大的专业生物技术 CRO Novotech表示，该地区的许多国家正在实行候选治疗方法和疫苗快速审查流程，以便快速审批 COVID-19 客户的临床试验。




在韩国，一家Novotech客户的 COVID-19 试验不到 9 天便获得批准。

韩国食品药品安全部 (MFDS) 宣布了“GO-expedite”计划，通过具体时间表加快 COVID-19 治疗和疫苗试验的审查流程。

其他国家也在快速审批 COVID-19 试验，包括：
-- 印度：10 个工作日内完成审查/批准
-- 泰国：15 个工作日内完成审查/批准
-- 马来西亚：20 个工作日内完成审查/批准

Novotech亚洲业务执行董事Yooni Kim 博士表示，她很高兴看到本地区为支持重要研究做出的快速响应。

“鉴于亚太地区的速度和质量优势，生物技术申办方对临床试验的需求正在增长。上述快速审查流程将进一步推动 COVID-19 治疗进程。”

有关亚太临床试验前景的最新资讯，请参见我们的数据公告（每周更新）。
前往查看和下载COVID-19 亚太数据公告。https://novotech-cro.com/covid-19-notice

关于Novotech - https://novotech-cro.com
Novotech的总部位于悉尼，是一家国际公认的领先的区域全方位服务合同研究机构(CRO)。迄今为止Novotech已在亚太地区成功协助进行了数百次I - IV期临床试验。Novotech在所有临床试验阶段和治疗领域提供临床开发服务，包括：可行性评估；向伦理委员会和监管机构提交文件，数据管理，统计分析，医疗监控，安全服务，中央实验室服务，针对ICH要求的报告撰写，项目和供应商管理。Novotech在亚太地区的强大实力体现在，在所有主要的区域市场进行临床试验，另外它还通过公司的战略合作伙伴网络在全球范围内寻求发展。
如需查询征询方案： 请在 https://novotech-cro.com/talk-to-an-expert 上填写表格。

媒体联系人
Susan Fitzpatrick-Napier
communications@novotech-cro.com
澳大利亚: +61 2 8218 2144
美国: +1 415 951 3228
亚洲: +65 3159 3427

Apr 28, 2020 19:00 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 健康与医药
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