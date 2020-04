Wednesday, 8 April 2020, 09:59 HKT/SGT Share: 中国抗体获2020年EULAR年会口述陈述资格 发表SM03研究成果 创新研发获全球权威认可 商业化前景可期

香港, 2020年4月8日 - (亚太商讯) - 中国抗体制药有限公司(「中国抗体」或「公司」),专注研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法的香港生物制药公司,欣然宣布公司已获得欧洲抗风湿病联盟年会(「EULAR年会」)口头陈述资格,将于会上介绍关于公司旗舰产品SM03针对类风湿关节炎(「RA」)的临床II期研究成果。今年的EULAR年会计划将于2020年6月3日举行。



一年一度的EULAR年会由欧洲抗风湿病联盟(「EULAR」)主办,是全球风湿病学研究领域的权威盛事。作为国内少数能够在EULAR年会上口头陈述研发成果的生物制药公司之一,中国抗体此次获得口头陈述资格,向全球风湿病学专业人士展示最新的科研成果,再次印证了公司强大的创新药研发实力,以及国际学术界及创新医药行业对公司自研药物的创新性和突破性的高度认可。



SM03为治疗RA及其他免疫性疾病(如系统性红斑狼疮(「SLE」)、干燥综合症(「SS」)及非霍奇金氏淋巴瘤(「HNL」))而开发的潜在同类靶点首创抗CD22单克隆抗体药物。SM03使用与目前市面存在的疗法截然不同的全新作用机理,并已完成由中国医学科学院北京协和医学院主导的针对类风湿关节炎临床II期试验(「该试验」)。该试验采用随机双盲多剂量安慰剂对照研究,试验结果显示SM03的疗效及安全性得到验证,其中安全性尤为突出。SM03目前正在中国进行临床III期试验,截至2019年底已完成288例患者入组治疗。



作为该试验的主要研究者(「principal investigator」或 「PI」),北京协和医院主任医师张奉春教授及其团队将在EULAR年会上口头陈述该试验研究成果。张奉春教授是SM03临床II期试验的主要负责人,是国内最知名的风湿病学专家之一,自1987年开始从事风湿免疫病的诊断、治疗及研究工作,具有丰富的临床和科研经验。张奉春教授现任中国医学科学院北京协和医院内科学系主任,北京协和医学院内科学系主任,北京医师协会风湿免疫分会及内科分会会长,国家药典委员会委员,全国内科住院医师规培委员会副主任委员;曾任北京协和医院风湿免疫科主任,中华医学会风湿病学分会第六、七届主任委员,中国医师协会风湿免疫专科医师分会第一、二届会长。



中国抗体制药有限公司执行董事、董事会主席及首席执行官梁瑞安博士表示:「中国抗体旗舰药物SM03的研究成果获邀在EULAR年会上进行发表,证明SM03针对类风湿关节炎的临床II期试验在国内知名专家团队的带领下已取得令人满意的成果,药物有效性及安全性均获权威认可。我们对SM03的临床III期试验结果及商业化前景充满信心。凭借国内知名专家和国际权威大会的双重背书为SM03及中国抗体带来的知名度提升,亦为今后公司与国际大型药企开展合作打下良好的基础。」



关于欧洲抗风湿病联盟年会



欧洲抗风湿病联盟年会(「EULAR年会」)由欧洲抗风湿病联盟(「EULAR」)主办,在世界风湿病学研究领域享有重要地位。EULAR年会始办于2000年,每年都汇集来自世界各地的医师、科学家、关节炎/风湿病患者、卫生专业人员和医药行业代表参加,向参会者展示风湿病学领域的最新研究进展,现已成为欧洲科学和临床信息交流的重要平台,也是世界风湿病学专业人士互相交流的知名论坛。EULAR年会的科学计划涵盖了临床创新、临床、转化和基础科学等广泛的议题,致力于改善风湿性骨骼肌肉疾病或受其影响的人们的健康状况。



关于中国抗体制药有限公司



中国抗体专注于研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法。公司注重科技研发,其旗舰产品SM03为全球首项用以治疗类风湿关节炎的抗CD22单抗,已在中国进入类风湿关节炎三期临床试验,并被列入国家十三五重大新药创制专项重大项目。此外还有多个同类靶点首创(First-in-target)及同类首创(First-in-class)在研药物,部分已处于临床阶段,适应症覆盖类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、非霍奇金氏淋巴瘤、哮喘等具有重大未满足临床需求的疾病。







