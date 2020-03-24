环球医疗公布2019年全年业绩

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|Tuesday, 24 March 2020, 15:17 HKT/SGT
|收入同比增长58.6% 医院集团业务有序推进
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香港, 2020年3月24日 - (亚太商讯) - 通用环球医疗集团有限公司（「环球医疗」或「公司」；股份代号：2666）董事会（「董事会」）欣然宣布公司及其附属公司（「集团」）截至2019年12月31日止全年业绩。
2019年全年业绩摘要
- 收入约人民币6,815.6百万元，较2018年的约人民币4,296.9百万元增长58.6%；
- 除税前溢利约人民币2,211.9百万元，较2018年的约人民币1,859.0百万元增长19.0%；
- 年内溢利约人民币1,634.4百万元，较2018年的约人民币1,350.7百万元增长21.0%；
- 普通股权益持有人应占年内溢利约人民币1,488.7百万元，较2018年的约人民币1,352.2百万元增长10.1%；
- 资产总值约人民币57,852.5百万元，较2018年12月31日的约人民币47,256.9百万元增长22.4%；
- 普通股权益持有人应占权益约人民币9,489.3百万元，较2018年12月31日的约人民币8,395.6百万元增长13.0%；
- 股本回报率为16.65%，总资产回报率为3.11%。
2019年，是环球医疗打造医疗健康产业集团、推进战略升级实施的关键之年。医院集团规模持续扩大，医疗金融业务稳健发展，集团化基础初步形成。2019年，公司实现收入同比增长58.6%至人民币6,815.6百万元，年内溢利同比增长21.0%至人民币1,634.4百万元，普通股权益持有人应占年内溢利同比增长10.1%至人民币1,488.7百万元。
深入拓展医院集团业务
医院集团是打造医疗健康集团的核心，2019年，公司以合资新设、公开市场摘牌的方式先后与鞍钢集团、攀钢集团、中国电子、中铁国资及阳煤集团签订项目合作合同，继续积极参与国有企业办医院的整合承接工作，并围绕学科建设、运营管理、信息化升级、供应链管理，医院改扩建等多条线，全面提升医院的技术水准、管理效率和服务能力。
截至2019年12月31日，公司已签约医疗机构40余家（其中包括5家三甲医院和20余家二级医院），医院开放床位数超过15,000张。同年实现24家医疗机构并表（包括3家三甲医院，12家二级医院），医院集团业务经营业绩突破性扩张，实现收入人民币2,046.9百万元，较上年同期增加人民币1,915.2百万元。实现年内溢利人民币107.5百万元，较上年同期增加人民币115.3百万元。
公司围绕医院集团，积极延伸健康产业链。在医疗技术方面，引进全球前沿医疗器械产品，切实提升医院客户医疗技术水平。在医疗信息化业务方面，以成员医院为根据地，以互联网健康服务、智慧医院整体解决方案、医疗大数据及人工智能服务三大主线为核心，不断完善互联网健康平台，着力打造「在线+线下」服务模式。在供应链管理业务方面，重点围绕医院业务，开展医药供应链系统和医疗物资阳光采购管理平台建设及部署；梳理各医院药品、医用耗材的使用现状，不断完善业务流程，规范区域化医药供应链集采工作。
稳健发展金融与咨询业务
公司的医疗金融业务主要为地县级公立医院提供融资租赁服务。过去一年，面对复杂多变的国内外金融环境和激烈的市场竞争，公司一方面继续扩大市场开发的广度和深度，不断夯实业务基础；另一方面，持续加强风险管控，积极调整融资策略，实现了医疗金融业务的稳健发展。公司的咨询业务包含行业、设备及融资咨询服务和针对脑卒中等患病率高的重大疾病的预防、治疗、康复方面的科室升级咨询服务，依靠不断扩充的医疗资源平台，针对医院运营各环节及各科室发展特点，提高合作医院的技术服务能力和管理效率。
2019年，公司金融与咨询业务实现收入4,768.6百万元，同比增长14.5%；实现毛利2,842.2百万元，同比增长10.5%。其中融资租赁业务实现收入3,807.2百万元，同比增长18.4%；实现毛利1,890.0百万元，同比增长14.6%；净利差水平为3.24%，净息差水平为3.74%，总体处于国内同行业优秀水平；截至2019年12月31日，公司租赁资产规模达人民币49,785.6百万元，较年初增长12.5%；不良资产率为0.90%，资产质量继续维持在行业领先水平。
展望未来，环球医疗将坚持聚焦医疗健康领域的战略发展方向，紧抓政策和市场机遇，从全生命周期理念出发，努力构建以医疗服务为核心，集医疗金融、医疗技术服务、医疗信息化及产业链延伸业务为一体的健康产业死循环，积极探索医养结合、医疗健康保险、医工结合、区域检验中心、后勤管理等其他相关领域，不断聚合行业优质资源，完善产业布局，努力打造值得信赖的医疗健康集团，为「健康中国」建设贡献力量。
有关通用环球医疗集团有限公司
通用环球医疗集团有限公司（连同其附属公司）是一家专注于中国高速发展的大健康产业的多元化医疗健康企业，于2015年7月在香港联交所上市，股票代码：2666。公司凭借现代管理理念、专业人才团队、优质医疗资源、雄厚资金实力以及包容进取的企业文化，努力构建以医疗服务为核心，集医疗金融、医疗技术服务、医疗信息化及产业链延伸业务为一体的医疗健康集团。公司控股股东为中国通用技术（集团）控股有限责任公司，是由中央直接管理的以医疗健康为主业的国有骨干企业，也是《财富》世界500强企业。
本新闻稿由通用环球医疗集团有限公司发布。
Mar 24, 2020 15:17 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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From the Asia Corporate News Network
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