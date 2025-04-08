海通恒信：数字化转型与合作交流并重 释放高质量发展新动能

香港, 2025年4月7日 - (亚太商讯) - 在国家和地方政策的支持引导下，近年来数字经济蓬勃发展，推动金融业持续改革与创新，并在拉动社会投资、助推实体经济转型升级等方面发挥了重要作用。对融资租赁行业而言，顺应时代之变，以科技创新为引擎，不断加快"数字化"基础建设，全面展开数字化转型，是稳定、可持续发展的根本性策略。

立足于租赁本源，融资租赁龙头海通恒信（1905.HK）围绕"数字化"的长远目标建设，深度利用金融科技赋能经营发展效能提升，扎实推动数字化转型，同时加强对外合作交流，进一步夯实业务基础，经营成效再上新台阶。财务数据显示，2024年，公司实现收入总额及其他收入、收益人民币88.55亿元，净利润人民币15.13元，每股基本收益人民币0.17元。截至2024年12月31日，资产总额为人民币1,112.97亿元，权益总额为人民币199.83亿元。

加大金融科技投入，以数字化促提质、降本、增效



运用金融科技手段，海通恒信深度挖掘经营发展各个环节的提质、降本、增效潜能，不断提升业务全流程的科技化和智能化水平，有力推进金融科技与融资租赁的深度融合，扎实推动数字化转型，保障公司业务全面、高效开展。

2024年，公司推进中台系统数字化、信息化、智能化建设，上线财务中台系统实现业财一体化管理，为公司管理决策提供有力保障；实现客户线索全流程在线管理，进一步提升移动端获客与展业效率；丰富视频尽调小程序功能，更好地匹配尽调、签约和资产巡视等业务场景；提高风控智能化水平，实现图片欺诈智能识别功能，并完成普惠租赁业务的初筛风控模型验证上线；落地电子签约音视频双录功能，提高电子签约覆盖率；上线GPS证照管理等物联网新应用，为资产安全保驾护航。此外，构建风险管理门户，提升风险数据的可视化展现和量化分析效率；优化资产管理系统，实现资产全生命周期的在线化和自动化管理，大幅提升资产管理效率。

同时，公司持续推动网络安全、终端安全、数据安全和开发安全等多维度网络安全常态化建设，显著提升了网络的安全稳定和运行效率；成功自建AI中台人工智能专区，为业务模式变革与转型升级提供了强有力的支撑；持续推动更为高效、稳定的算力二期平台项目建设，为公司的转型发展奠定坚实基础。

凭借将融资租赁与金融科技深度融合的良好表现，海通恒信荣获2024年第五届金融科技应用与服务大会"金翼奖"之"领军企业奖"，公司的数字化转型项目荣获肯耐珂萨第七届"星跃奖"之"数智化转型先锋-最佳实践奖"，有力证明了公司数字化转型成果在实践上的先进性。

扩大合作交流，稳步推进产业化转型

数字化转型见行见效的同时，海通恒信聚焦优质制造业企业及其上下游产业集群园区，积极推动产业间交流合作，进一步扩大产业生态圈，建立产业化转型定期复盘机制，持续提升产业类业务投放比重，产业化转型进程稳步推进。

2024年，公司成功举办海通恒信产业生态高质量发展促进会，强化数字经济、先进制造、绿色能源、生态环保等领域产融对接合作，海通恒信产业生态高质量发展联盟正式启动。成功举办AI+应用生态大会，创造及加速了多个商业项目的对接，有效促进数字产业与实体经济的深度融合。

不仅如此，公司还举办海通恒信共享出行高质量发展金融交流会，促进车桩联动、平台联动、无人驾驶等业务创新与合作，赋能出行行业高质量发展；联合一汽奥迪举办产业金融交流会，携手产业各方推动汽车产融结合；与多家共享出行公司达成战略合作，并与宁德时代正式签署巧克力换电生态合作协议，开启换电领域的深度合作；还联合上海市环境保护产业协会举办第三届上海绿色低碳技术创新大赛（环保产业协会专场），积极推动上海绿色低碳产业创新发展。

另外，海通恒信受邀参加"科创-绿色租赁"赋能新质生产力发展促进会暨第二届长三角融资租赁高质量发展大会，会上签约长三角设备更新租赁投放绿色低碳项目、科创租赁资产流转项目；受邀参加上海第五届金融科技应用与服务大会，更好服务金融科技领域实体经济发展；参加上海临港新片区融资租赁"一站式"服务平台揭牌仪式及资产流转集中签约仪式，租赁资产流转平台交易额名列前茅。亦与长三角G60科创走廊金融服务中心、太保产险上海分公司等达成战略合作。

通过不断提升产业化转型成效，加强与产业合作方、租赁同业等交流合作，海通恒信实现了产业协同、共享共赢，资产投放结构持续优化，为服务实体经济贡献海通力量。2024年，公司的融资租赁主业中，来自先进制造、工程建设、能源环保、城市公用、交通物流、文化旅游及医疗健康的收入占比分别为22.3%、16.6%、17.7%、12.5%、13.1%、8.2%、8.4%。

当下，融资租赁行业正处于转型发展的关键阶段，数字化转型与产业化转型将是一项长期而复杂的任务。海通恒信将坚定实施金融科技战略，逐步深化由科技驱动的数字化转型，同时持续强化产业交流合作，以数字化促进业务良性发展，以业务驱动数字化迭代升级，形成业务和数字化协调发展的新格局。

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