优化资产结构、加快转型升级 海通恒信2024年经营业绩保持稳健

香港, 2025年3月31日 - (亚太商讯) - 日前,海通恒信披露的2024年年度业绩公告显示,公司经营业绩整体保持稳健,2024年实现收入总额及其他收入、收益88.55亿元,净利润15.13亿元;在积极提升战略新兴领域投放占比、资产结构持续优化的同时,公司资产质量总体稳定,保持了较强的风险抵御能力,截至2024年末,不良资产率为1.17%,不良资产拨备覆盖率达316.17%;持续创新优化融资模式,提升融资管理水平,融资成本得到有效降低,2024年计息负债平均付息率为3.37%,同比下降0.26个百分点。 持续优化资产结构

2024年,海通恒信积极拓展战略新兴领域业务,围绕"五篇大文章"加速布局,助力新质生产力发展与现代化产业体系建设;积极推动与长三角G60科创走廊金融服务中心、太保产险上海分公司以及多家共享出行公司达成战略合作。 其中,海通恒信顺应"科技金融"新趋势,加快研究并积极布局战略性新兴产业和未来产业,重点加强科技金融领域新技术、新产业、新业态的业务布局,积极探索智能制造产融合作新模式,作为唯一一家融资租赁公司入选上海市智能制造产融生态联合体,并在年内实现商业航天和低空经济领域首单业务突破。 在推动科技创新与产业创新融合发展,培育壮大新兴产业、未来产业的背景下,海通恒信表示,公司将坚持创新驱动发展,积极开展新质生产力、低空经济、农机租赁等细分领域研究,合规创新业务模式,推动创新租赁产品批量化、复制化落地推广,与企业创新同频共振,优化服务新兴产业发展的业务模式。 同时,海通恒信构筑"绿色金融"新优势,积极培育绿色金融资产,保持绿色环保及共享出行市场优势地位,作为首批融资租赁机构入驻上海绿色金融服务平台,成功落地首单工商业储能直租业务。 另外,海通恒信激发"数字金融"新动能,深度布局算力及人工智能产业,保持市场优势地位,持续加强算力领域领军企业战略合作,助力传统IDC向智算中心转型。2024年,公司积极配合上海市融资租赁协会编制《中国绿色租赁年度发展报告》,推动出台了上海市绿色租赁业务认定的地方标准。 随着海通恒信持续拓展先进制造、绿色租赁、数字经济、科创租赁等战略新兴领域业务,公司的资产结构不断优化。 年报显示,2024年,海通恒信先进制造业务全年投放约126亿元,投放占比超26%,截至2024年末先进制造生息资产余额约199亿元;持续探索融资租赁支持绿色"双碳"发展,助力绿色环保产业转型升级,绿色租赁业务全年投放超92亿元,占比约19%;优化数字经济领域业务布局,数字经济业务全年投放约21亿元,其中算力租赁业务投放超5亿元;不断提升服务科创企业力度,助力新质生产力加快形成,科创租赁业务全年投放超48亿元,投放较2023年增长71%,其中专精特新企业投放约22亿元,较2023年增长91%。 加快转型升级步伐

在资产结构持续优化的同时,2024年,海通恒信不断创新融资方式,加大金融科技投入,持续释放新动能,加快公司转型升级步伐。 一方面,海通恒信持续创新融资方式,丰富绿色融资品种,有效降低融资成本,助力公司产业化转型。2024年,公司发行了融资租赁行业首单中小微企业支持公司债券,获批新开发银行环保项目贷款,荣获"最佳绿色ABS产品奖项""最具行业影响产品奖"等奖项,获得业内高度认可。 另一方面,海通恒信不断加大金融科技投入,提升业务全流程的科技化和智能化水平,推进金融科技与融资租赁深度融合。2024年,公司搭建数据治理框架,完善数据治理体系,推进中台系统数智化建设,上线财务中台系统实现业财一体化管理,开展全视角、多维度的数据分析,为公司管理决策提供有力保障。 2024年,海通恒信持续优化互联网获客小程序、业务智能助手,实现客户线索全流程在线管理,进一步提升移动端获客与展业效率;丰富视频尽调小程序功能,更好地匹配尽调、签约和资产巡视等业务场景;提高风控智能化水平,设计研发反欺诈AI模型,实现图片欺诈智能识别功能,并完成普惠租赁业务的初筛风控模型验证上线;落地电子签约音视频双录功能,支持租前、租中、租后多种场景在线签约,提高电子签约覆盖率;上线GPS证照管理等物联网新应用,提升物联网预警模型的及时性和精准度,为资产安全保驾护航。 此外,海通恒信构建风险管理门户,实现海量数据和报表的一站式呈现,提升风险数据的可视化展现和量化分析效率;优化资产管理系统,提供涵盖资产监控、巡视、催收、诉讼、租赁物回收、库存管理和处置七大核心领域的在线服务,实现资产全生命周期的在线化和自动化管理,大幅提升了资产管理效率。 海通恒信还持续推动网络安全、终端安全、数据安全和开发安全等多维度网络安全常态化建设,着重加强数据中心的网络划分和流量优化,显著提升了网络的安全稳定和运行效率;成功自建AI中台人工智能专区,构建私有化且安全可控的大数据模型,为业务模式变革与转型升级提供了强有力的支撑;持续推动更为高效、稳定的算力二期平台项目建设,并开展对基础设施、大数据模型、算力等资源的精细化管理,深度挖掘数据价值的同时大幅提升资源利用效率,为公司的转型发展奠定坚实基础。 未来,海通恒信将继续立足租赁本源,做好"五篇大文章",进一步优化业务投向和资产结构;聚焦产业与金融融合共生,筑牢产业化转型基础;坚持创新驱动发展,加快创新产品落地,深入研究新兴产业和未来产业,切实加大战略新兴领域业务的支持力度,推动公司高质量发展再上新台阶。



