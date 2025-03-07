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云顶新耀股价创3年新高 AI+mRNA赋能管线重塑估值

香港, 2025年3月7日 - (亚太商讯) - 今日，云顶新耀（1952.HK）股价强势上涨，高开后持续走强，全天维持上升趋势，截至收盘上涨20.12%，报60.6港元，公司总市值攀升至197.91亿港元。创下自2021年9月28日以来的近三年半新高，并成功突破2020年IPO发行价55港元。

据最新消息，云顶新耀于昨日宣布其自主研发的mRNA个性化肿瘤治疗性疫苗（PCV）EVM16在中国完成首例患者给药，该疫苗正在开展研究者发起的临床试验（IIT）。在这一进展公布后，云顶新耀随后召开中英文投资者交流会，详细介绍AI赋能mRNA平台的技术突破及研发管线最新动态，重点展示公司在新抗原预测、疫苗开发及未来商业化方面的最新进展。

近年来，全球对mRNA技术在癌症治疗中的应用给予高度关注，多国政府相继出台政策支持该领域发展。以BioNTech、Moderna为代表的企业已在个性化肿瘤疫苗领域取得突破，预计未来1-2年将迎来多个重要里程碑，尤其是在黑色素瘤、胰腺癌等高难度癌症治疗中的应用，进一步验证了mRNA癌症疫苗的潜力。

云顶新耀已建立本地化、经临床验证的mRNA平台，涵盖从抗原设计、mRNA序列优化、LNP递送技术到GMP生产的全产业链能力，并拥有全部全球权益。基于该平台，公司布局了个性化肿瘤治疗性疫苗（PCV）、肿瘤相关抗原疫苗（TAA）、免疫调节肿瘤疫苗和自体生成CAR-T四大研发方向，整体布局完备，具备显著的差异化竞争力。

EVM16作为云顶新耀个性化肿瘤治疗性疫苗（PCV）的代表性项目，已在北京大学肿瘤医院完成首例患者给药。其核心优势在于云顶新耀基于深度学习的自研新抗原预测算法-"妙算"系统（EVER-NEO-1）来筛选新抗原，可精准筛选高免疫原性肽段，优化mRNA疫苗抗原设计，提升免疫应答效果。独立验证显示，EVER-NEO-1的新抗原预测能力达到或超越行业领先水平，并在头对头研究中优于MSKCC算法，可识别更多具备强免疫原性的肿瘤新抗原。

临床前研究表明，该算法预测的新抗原可有效激发T细胞免疫，并在小鼠肿瘤模型中展现更优疗效。此外，EVM16与PD-1抗体联合使用可增强T细胞活化，产生协同抗肿瘤作用，为未来联合免疫疗法提供了有力依据。在猴子非人灵长类实验中，EVM16展现剂量依赖性免疫原性，加强针可进一步增强免疫应答并维持长期免疫保护，同时在临床前毒理研究中展现良好安全性。

除EVM16外，云顶新耀正在推进现货型TAA癌症疫苗EVM14的临床开发，并计划于2025年在中美两地递交新药临床试验申请。EVM14的一大突破在于可诱导免疫记忆，防止肿瘤复发。在动物实验中，13/15只小鼠在EVM14治疗后肿瘤完全消退，即使再次接种肿瘤细胞，仍未出现复发，验证了其长期保护作用。同时，EVM14在联合PD-1抗体使用时展现出更强的抗肿瘤活性，进一步支持其在临床应用中的潜力。

云顶新耀的mRNA平台还覆盖免疫调节肿瘤疫苗和自体生成CAR-T。其中，自体生成CAR-T疗法基于mRNA/tLNP平台，可在体内直接生成CAR-T细胞，突破传统CAR-T的局限性。相较于传统CAR-T疗法，mRNA体内CAR-T具有更低的生产成本、更高的安全性、无需清除淋巴、不依赖住院治疗等优势。此外，该技术还在系统性红斑狼疮（SLE）等自身免疫疾病中展现潜力，为CAR-T疗法拓展至非肿瘤适应症提供了全新可能。

云顶新耀CEO罗永庆在今日投资者交流会上表示："云顶新耀已成功从依赖授权引进（license-in）的模式，转型为自主研发与授权引进并行的双轮驱动模式，建立了具有自主知识产权的mRNA平台。这一里程碑不仅强化了公司的自研创新能力，也将成为未来增长的重要引擎。与此同时，我们正加速推进核心产品的商业化进程，并坚定执行2030年前核心产品销售突破100亿元人民币的目标。随着mRNA平台和自体生成CAR-T疗法的持续突破，云顶新耀的长期价值将进一步释放，助力公司迈向全球生物医药创新的前沿。"

从资本市场的角度来看，云顶新耀的mRNA平台整合了AI驱动的抗原筛选、mRNA序列优化及产业化能力，具备较强的全球竞争力和商业化潜力。云顶新耀是国内首个将由AI驱动的mRNA肿瘤治疗性疫苗进入临床阶段的生物制药公司。交银国际在研报中重点推荐云顶新耀，认为其创新管线催化剂丰富，盈利增长潜力明确，具备较大的估值修复弹性。随着EVM16的临床推进、EVM14的全球化申报进展以及体内CAR-T疗法的持续突破，云顶新耀的AI+mRNA布局不仅强化了其行业领先地位，也有望成为国际BD合作的重要筹码，在全球创新药竞争格局中占据更有利的位置。



话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药
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