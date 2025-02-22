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Friday, 21 February 2025, 18:17 HKT/SGT
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来源 EuroEyes International Eye Clinic Limited
卡尔蔡司表扬德视佳国际于AT LISA(R)三焦晶体植入量方面的非凡里程碑
- 人口老化刺激对老花眼矫正手术的需求
- 市场上商机处处亟待把握

香港, 2025年2月21日 - (亚太商讯) - 卡尔蔡司医疗科技公司(「卡尔蔡司」)很高兴见证德视佳国际眼科有限公司 ("德视佳国际" 或"该公司")连续九年荣获"蔡司AT LISA®三焦点人工晶体全球植入最多的眼科集团之一"的美誉。这项殊荣突显德视佳国际于眼科领域作出的重要贡献，并彰显其在创新眼科护理解决方案方面的领导地位。

在今天于香港举行的颁奖典礼上，卡尔蔡司对德视佳国际于过去32年成功完成超过一百万宗手术的非凡里程碑予以肯定，为全球之冠。这项里程碑不仅证明德视佳国际在创新和以病人为中心的眼科护理方面追求卓越表现的承诺，同时亦突显其通过三焦点晶体植入提升视力矫正所扮演的重要角色，并为眼科业界操作树立新标准。

德视佳国际主席、执行董事兼行政总裁Jørn S.Jørgensen博士表示："我们很荣幸能获得这项肯定，这清楚表现出我们在眼科领域追求卓越的决心。我们的专业团队努力不懈，以最先进的技术帮助患者恢复视力，进而提升他们的生活品质。"

蔡司眼科总裁Magnus Reibenspiess先生表示："恭喜德视佳国际连续9年获得如此非凡的成就。这启发全球同业共同推动眼科医护技术和实践的进步。我们期待与德视佳国际携手合作，在不久的将来再创高峰，取得更大的成功。"

Jørn S.Jørgensen博士补充："我们看到中国内地、香港，以至全球的老花趋势正不断上升。公司相信三焦点晶体植入是目前老花治疗最佳的方案之一，而且能有效应对其不断增长的市场需求。"

根据2024年中期业绩，期内，德视佳国际进行主要为三焦点晶体植入手术所得的收益同比上升12.0%至 198.8百万港元的新高。而在集团经营所在的多个国家人口老化的推动下，该类别收益于2020年至2024年间以复合年增长率约21%的步伐持续增长。

三焦点晶体植入：把握庞大的市场机遇
中国民政部和全国老龄办发布的《2023 年度国家老龄事业发展公报》显示，截至 2023 年，中国 60 岁及以上老年人口占总人口比例从 2013 年的14.9%增至21.1%，达 29,697万人。与此同时，香港拥有全球最高的平均预期寿命，显示香港人口正迅速老化。根据政府统计处进行的 2021 年人口普查，65 岁及以上长者占总人口的比例已由2011年的13%上升至 2021 年的20%，并预计到2024 年年中达到22.8%。此外，香港人口年龄中位数亦已从2011年的41.7岁上升至2021年的46.3岁，同样反映人口老化趋势持续。

由于几乎每个40岁以上人士均会受老花这自然老化过程所影响，因此随着全球人口老化，老花眼的病例亦不断攀升，对有效矫正老花眼解决方案的需求也相应增加。三焦点晶体可根据不同距离作调整并提供清晰视力，而且可长时间保持其屈光性，确保患者在年龄增长的同时保持稳定的视力，因此三焦点晶体植入手术已成为处理老花及其他视力相关问题的最佳解决方案之一。

德视佳国际在三焦点晶体植入手术的市场领导地位享负盛名，公司已充分准备好把握这全球趋势﹔而领先光学公司卡尔蔡司亦是如此，致力为与日俱增的需求制造三焦点晶体。德视佳国际相信，三焦点晶体植入市场拥有巨大的潜力亟待发掘，能为公司的未来增长提供动力。

关于德视佳国际眼科有限公司 (1846.HK)
德视佳国际成立于 1993 年，是视力矫正行业的领先品牌之一，该产品结合了德国眼科学的卓越经验和超过30 年的经验以及个性化的客户服务。德视佳国际是为数不多，具有广泛地理覆盖范围的眼科诊所之一，业务遍及德国˴丹麦˴中国和英国。该集团的视力矫正服务包括：(i)屈光镭射手术(包括 SMILE pro、Femto LASIK 和 Presbyond®)；(ii)晶体植入手术(ICL)；(iii)晶状体置换手术(包括单焦点和三焦点晶状体置换手术)和(iv)其他(包括 PRK / LASEK 和 ICRS 植入术)。如欲了解更多资讯，请浏览ir.euroeyes.hk

关于卡尔蔡司医疗科技公司 (Carl Zeiss Meditec AG)
卡尔蔡司医疗科技公司(ISIN DE0005313704)在德国证券交易所的 MDAX和 TecDAX上市，是全球领先的医疗技术公司之一。公司提供创新技术及以应用为导向的解决方案，旨在协助医生提高患者的生活质素同时提供完整的解决方案，包括植入物和耗材，以诊断及治疗眼疾，并在显微外科领域创造创新的可视化解决方案。公司在全球聘有 5,730名员工，在截至 9月 30日的 2023/24财年实现收入 20.661亿欧元。

集团总部位于德国耶拿，在德国及海外设有附属公司，超过50%的员工驻于美国、日本、西班牙和法国。位于印度班加罗尔的应用研究中心(CARIn)和位于中国上海的卡尔蔡司创新研发中心加强了公司在这些迅速发展经济体的地位。公司约 39%的股份为流通股份，约 59%由卡尔蔡司公司持有，该公司是光学及光电行业的全球领先集团之一。如欲获得更多资讯，请浏览网站 www.zeiss.com/med.



话题 Press release summary

部门 金融, 健康与医药
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