冠君产业信托公布2024年度全年业绩

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香港, 2025年2月19日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托（股份代号：2778）公布2024年度全年业绩。
业绩摘要
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2024财政年度
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2023财政年度
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变动
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租金收益总额 （百万港元）
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2,185
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2,312
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- 5.5%
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物业收益净额（百万港元）
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1,820
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1,946
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- 6.5%
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可分派收入（百万港元）
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958
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1,122
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- 14.6%
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每基金单位分派（港元）
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0.1422
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0.1683
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- 15.5%
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于2024年12月31日
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于2023年12月31日
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变动
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物业组合总值（百万港元）
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60,104
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62,950
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- 4.5%
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每基金单位资产净值（港元）
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7.16
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7.72
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- 7.3%
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资产负债比率
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23.7%
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22.8%
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+ 0.9 pp
概览
在波动的宏观环境下，本信托物业组合的出租率于2024年展现韧力。朗豪坊商场的租户销售额在2024年继续超越香港零售市道。然而，写字楼租金因供应充裕及需求疲弱而持续受压，本信托的租金收益总额因而下跌5.5%至21.85亿港元。而物业收益净额则下跌6.5%至18.20亿港元。信托亦继续受到利率在较长时间内居高不下所影响，可分派收入下跌14.6%至9.58亿港元，而每基金单位分派则减少15.5%至0.1422港元。
花园道三号
虽然2024年整体中环甲级写字楼市场动力疲弱，花园道三号的出租率仍保持韧性，于2024年12月31日，写字楼出租率为82.6%，与2023年底相若。由于续租租金下跌，租金收益减少7.4%至11.32亿港元（2023年：12.22亿港元）。
朗豪坊办公楼
朗豪坊办公楼仍然是全方位生活时尚与身心灵健康的总汇。于2024年12月31日，生活时尚行业租户占租户组合67%。于2024年12月31日，朗豪坊办公楼的出租率为87.2%。租金收益下跌7.3%至3.24亿港元（2023年：3.50亿港元）。朗豪坊办公楼推出全新「六大健康维度」计划，以继续将其推广为一站式健康中心，积极拓展医疗及健康领域的潜在租户。
朗豪坊商场
朗豪坊商场继续超越香港零售市道。商场于2024年12月31日的出租率维持于99.3%的高水平（2023年12月31日：98.6%）。租户销售额于2024年减少4.3%，相比之下香港零售销售额则下跌7.3%。整体而言，商场租金收益微跌1.6%至7.28亿港元（2023年：7.40亿港元）。
分派
本信托期内可分派收入下跌14.6% 至9.58亿港元（2023年：11.22亿港元），而每基金单位分派为0.1422港元（2023年：0.1683港元）。按2024年12月31日的基金单位收市价1.73港元计算，相当于年度分派率8.2%。
资产值
相对于2023年12月31日的629亿港元，本信托旗下物业组合的估值截至2024年12月31 日为601亿港元。
可持续发展
我们获2024全球房地产可持续性标准（GRESB）评为「全球业界领导者 (上市企业) 」，并取得最高的五星级别。花园道三号亦获得能源与环境设计先锋（LEED）及WiredScore的铂金级认证，成为香港首幢获得「四铂金」的既有建筑甲级写字楼。我们首办「冠君产业信托ESG周」，与超过20个来自不同领域的合作伙伴及机构携手合作。继去年举办备受欢迎的「绿『惜』环保挑战」后，我们再接再厉，推出「绿『惜』环保约章」计划。此外，我们与社会企业V Cycle及超过40个美妆租户合作，在朗豪坊商场展开「至美可循空瓶回收计划」。
展望
随着环球地缘政治紧张局势持续升温，宏观经济前景充满不确定性。写字楼市场疲弱的经营环境将继续影响2025年的市场租金。朗豪坊商场作为零售业的先驱，将致力为顾客提供独一无二的体验，并将以一系列精彩纷呈的活动庆祝开业二十周年。我们将在充满变化的市场环境中保持灵活，同时深化与持份者的合作。
有关冠君产业信托(股份代号：2778)
冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业，并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane，总楼面面积约300 万平方呎，让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。信托自 2023 年起连续两年荣获全球房地产可持续性标准（GRESB）的最高五星级别。
网站: www.championreit.com
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部门 Real Estate & REIT
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