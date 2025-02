Wednesday, 19 February 2025, 22:19 HKT/SGT Share:

来源 Champion REIT 冠君产业信托公布2024年度全年业绩 - 充裕的信贷额度足以应付2025年的再融资需求

- 朗豪坊商场表现继续超越香港零售市道,维持高出租率

- 朗豪坊办公楼推出「六大健康维度」计划,继续将其推广为一站式健康中心

- 获2024全球房地产可持续性标准(GRESB)评为「全球业界领导者 (上市企业) 」

香港, 2025年2月19日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(股份代号:2778)公布2024年度全年业绩。 业绩摘要 2024财政年度 2023财政年度 变动 租金收益总额 (百万港元) 2,185 2,312 - 5.5% 物业收益净额(百万港元) 1,820 1,946 - 6.5% 可分派收入(百万港元) 958 1,122 - 14.6% 每基金单位分派(港元) 0.1422 0.1683 - 15.5% 于2024年12月31日 于2023年12月31日 变动 物业组合总值(百万港元) 60,104 62,950 - 4.5% 每基金单位资产净值(港元) 7.16 7.72 - 7.3% 资产负债比率 23.7% 22.8% + 0.9 pp 行政总裁侯迅女士 (左) 及投资及投资者关系总监陆嘉萍女士 (右) 概览 在波动的宏观环境下,本信托物业组合的出租率于2024年展现韧力。朗豪坊商场的租户销售额在2024年继续超越香港零售市道。然而,写字楼租金因供应充裕及需求疲弱而持续受压,本信托的租金收益总额因而下跌5.5%至21.85亿港元。而物业收益净额则下跌6.5%至18.20亿港元。信托亦继续受到利率在较长时间内居高不下所影响,可分派收入下跌14.6%至9.58亿港元,而每基金单位分派则减少15.5%至0.1422港元。 花园道三号 虽然2024年整体中环甲级写字楼市场动力疲弱,花园道三号的出租率仍保持韧性,于2024年12月31日,写字楼出租率为82.6%,与2023年底相若。由于续租租金下跌,租金收益减少7.4%至11.32亿港元(2023年:12.22亿港元)。 朗豪坊办公楼 朗豪坊办公楼仍然是全方位生活时尚与身心灵健康的总汇。于2024年12月31日,生活时尚行业租户占租户组合67%。于2024年12月31日,朗豪坊办公楼的出租率为87.2%。租金收益下跌7.3%至3.24亿港元(2023年:3.50亿港元)。朗豪坊办公楼推出全新「六大健康维度」计划,以继续将其推广为一站式健康中心,积极拓展医疗及健康领域的潜在租户。 朗豪坊商场 朗豪坊商场继续超越香港零售市道。商场于2024年12月31日的出租率维持于99.3%的高水平(2023年12月31日:98.6%)。租户销售额于2024年减少4.3%,相比之下香港零售销售额则下跌7.3%。整体而言,商场租金收益微跌1.6%至7.28亿港元(2023年:7.40亿港元)。 分派 本信托期内可分派收入下跌14.6% 至9.58亿港元(2023年:11.22亿港元),而每基金单位分派为0.1422港元(2023年:0.1683港元)。按2024年12月31日的基金单位收市价1.73港元计算,相当于年度分派率8.2%。 资产值 相对于2023年12月31日的629亿港元,本信托旗下物业组合的估值截至2024年12月31 日为601亿港元。 可持续发展 我们获2024全球房地产可持续性标准(GRESB)评为「全球业界领导者 (上市企业) 」,并取得最高的五星级别。花园道三号亦获得能源与环境设计先锋(LEED)及WiredScore的铂金级认证,成为香港首幢获得「四铂金」的既有建筑甲级写字楼。我们首办「冠君产业信托ESG周」,与超过20个来自不同领域的合作伙伴及机构携手合作。继去年举办备受欢迎的「绿『惜』环保挑战」后,我们再接再厉,推出「绿『惜』环保约章」计划。此外,我们与社会企业V Cycle及超过40个美妆租户合作,在朗豪坊商场展开「至美可循空瓶回收计划」。 展望 随着环球地缘政治紧张局势持续升温,宏观经济前景充满不确定性。写字楼市场疲弱的经营环境将继续影响2025年的市场租金。朗豪坊商场作为零售业的先驱,将致力为顾客提供独一无二的体验,并将以一系列精彩纷呈的活动庆祝开业二十周年。我们将在充满变化的市场环境中保持灵活,同时深化与持份者的合作。 有关冠君产业信托(股份代号:2778) 冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约300 万平方呎,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。信托自 2023 年起连续两年荣获全球房地产可持续性标准(GRESB)的最高五星级别。 网站: www.championreit.com



