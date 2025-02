Wednesday, 19 February 2025, 14:25 HKT/SGT Share: 高盛上调云顶新耀目标价至48.32港元 认可其商业化进程加速

香港, 2025年2月19日 - (亚太商讯) - 近日,高盛发布了最新的中国生物医药行业深度研究报告,持续看好医疗健康板块中的生物科技领域,并指出部分领先企业将在2025至2026年迎来盈亏平衡的重要节点。其中,云顶新耀(1952.HK)凭借其在肾病、自身免疫及抗感染领域的创新成果和卓越的商业化能力,获得高盛的高度认可。基于公司增长可见度的提升,高盛将其目标价从24.5港元上调至48.32港元,增幅达97%,显示出对公司未来增长潜力的坚定信心。 高盛指出,云顶新耀在多个蓝海领域取得了显著进展,特别是在肾病领域、自身免疫和抗感染领域,展现出强劲的市场潜力,为公司收入持续增长提供了新的动力。在肾病领域,云顶新耀的核心产品耐赋康®已成功纳入新版国家医保目录,这一进展对公司短期业绩释放具有重要意义。根据高盛测算,入医保后的耐赋康®售价将极大降低患者支付压力,预计将推动需求大幅增长,助力公司销售快速放量。 此外,云顶新耀的另一款用于治疗原发性膜性肾病(pMN)的在研产品EVER001,凭借其积极的临床数据,展现出广阔的全球化发展潜力。高盛研报预计,EVER001在中国市场的pMN适应症峰值销售额可达5.15亿元人民币,并有望推动公司估值进一步提升。未来,随着更多临床数据的公布和全球化布局的推进,其市场前景将进一步明朗。 在自身免疫领域,云顶新耀第三款商业化产品伊曲莫德(VELSIPITY®)于2024年12月成功纳入广东省粤港澳大湾区内地九市临床急需港澳药品医疗器械目录,并在大湾区内地开出首张处方,标志着其正式惠及中国大陆患者。目前,伊曲莫德已在中国澳门和新加坡获批,并在中国香港和中国内地递交新药上市申请并获正式受理。 除了核心商业化产品外,云顶新耀在mRNA技术平台的布局也取得了实质性进展。公司首款个性化肿瘤治疗性疫苗EVM16已启动临床试验,预计在未来将为全球肿瘤治疗领域带来革命性的新疗法。高盛研报指出,云顶新耀的"双轮驱动"战略,为公司提供了广阔的发展前景。随着EVER001的全球化推进以及mRNA平台的更多数据释放,云顶新耀未来仍有上行空间。 与此同时,政策环境的持续优化也为创新药企的发展提供了有力支撑。随着《全链条支持创新药发展实施方案》等政策的落地,药品审评审批、医保支付及投融资等方面的条件进一步改善,为企业创新和商业化进程提供了更有利的外部环境。云顶新耀正紧抓这一政策机遇,加速推进核心产品的商业化与全球化布局,不断增强市场竞争力。 基于云顶新耀在核心产品商业化进展、创新管线临床突破及全球市场拓展方面的强劲表现,高盛大幅上调其2024-2026年收入预期,并预计公司将在2025年迈向盈利拐点。高盛表示,云顶新耀凭借差异化的产品布局、卓越的商业化执行力以及全球市场拓展战略,已具备成为国际化生物制药企业的潜力,未来发展值得期待。



