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Wednesday, 8 January 2025, 16:59 HKT/SGT
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云顶新耀引入新的国际投资者 首席执行官罗永庆及管理层坚定看好公司未来发展

香港, 2025年1月8日 - (亚太商讯) - 今日云顶新耀股价波动，公司首席执行官罗永庆表示没有任何出售或减持公司股份的行为，公司运营状况良好，管理层及大股东对公司发展充满信心。

据悉云顶新耀获国际知名投资机构的入市兴趣，大股东康桥资本适时地出售手中的筹码，由于国际知名投资机构对股份的需求量大，交易通过与康桥资本的大宗交易实现。本次大宗交易之后，康桥资本仍将继续持有超过34%的股权，彰显大股东对于公司的坚定信心。

本次交易将进一步优化云顶新耀股东结构，多元化国际投资人阵营，并为股价提供长期支撑。在当下资本市场如此动荡之际，尤其是欧美资金许多流出港股的背景下，能获得国际知名投资机构的认可，真实的反应了国际投资人对云顶价值的认可和未来的期待。

云顶新耀股价自去年7月2日收市价18.62港元至今年1月6日收市价52.75港元以来涨幅超280%，今日股价微调也为投资者们打开了一个极具吸引力的买入时机。

展望未来，公司还有巨大的价值提升空间：一方面公司将迎来大单品耐赋康首度纳入医保后的放量，且耐赋康将会有2年的医保独占期。而EVER001（BTK抑制剂）已在2024年12月份公布了在膜性肾病中十分亮眼的初步数据，公司会在2025年公布1年随访的数据，同时也会最大化该产品的全球价值。

同时，公司的mRNA平台也会步入收获期，EVM16个性化肿瘤疫苗预计于今年完成1a部分的入组及公布人体的肿瘤疫苗数据；EVM14现货型肿瘤相关抗原疫苗会在中国及美国同时申报IND，并预计获得IND批准；自体生成CAR-T项目也将完成大动物临床前概念验证，未来亦将释放更多投资价值。



话题 Press release summary

部门 制药及生物技术, 健康与医药
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