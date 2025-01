Wednesday, 8 January 2025, 16:59 HKT/SGT Share: 云顶新耀引入新的国际投资者 首席执行官罗永庆及管理层坚定看好公司未来发展

香港, 2025年1月8日 - (亚太商讯) - 今日云顶新耀股价波动,公司首席执行官罗永庆表示没有任何出售或减持公司股份的行为,公司运营状况良好,管理层及大股东对公司发展充满信心。 据悉云顶新耀获国际知名投资机构的入市兴趣,大股东康桥资本适时地出售手中的筹码,由于国际知名投资机构对股份的需求量大,交易通过与康桥资本的大宗交易实现。本次大宗交易之后,康桥资本仍将继续持有超过34%的股权,彰显大股东对于公司的坚定信心。 本次交易将进一步优化云顶新耀股东结构,多元化国际投资人阵营,并为股价提供长期支撑。在当下资本市场如此动荡之际,尤其是欧美资金许多流出港股的背景下,能获得国际知名投资机构的认可,真实的反应了国际投资人对云顶价值的认可和未来的期待。 云顶新耀股价自去年7月2日收市价18.62港元至今年1月6日收市价52.75港元以来涨幅超280%,今日股价微调也为投资者们打开了一个极具吸引力的买入时机。 展望未来,公司还有巨大的价值提升空间:一方面公司将迎来大单品耐赋康首度纳入医保后的放量,且耐赋康将会有2年的医保独占期。而EVER001(BTK抑制剂)已在2024年12月份公布了在膜性肾病中十分亮眼的初步数据,公司会在2025年公布1年随访的数据,同时也会最大化该产品的全球价值。 同时,公司的mRNA平台也会步入收获期,EVM16个性化肿瘤疫苗预计于今年完成1a部分的入组及公布人体的肿瘤疫苗数据;EVM14现货型肿瘤相关抗原疫苗会在中国及美国同时申报IND,并预计获得IND批准;自体生成CAR-T项目也将完成大动物临床前概念验证,未来亦将释放更多投资价值。



