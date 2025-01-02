新版国家医保药品目录落地 全球首个IgA肾病对因治疗药物耐赋康(R)纳入报销

上海, 2025年1月2日 - (亚太商讯) - 云顶新耀（HKEX 1952.HK）是一家专注于创新药研发、临床开发、制造和商业化的生物制药公司，今日宣布随着《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》（"国家医保药品目录"）2025年1月1日正式实施，耐赋康(R)（布地奈德肠溶胶囊，NEFECON(R)）将开始执行医保新价格，各地IgA肾病患者将陆续享受医保报销。

耐赋康(R)于2024年11月被纳入国家医保药品目录。作为全球首个获得美国食品药品监督管理局（FDA）和欧洲药品管理局（EMA）完全批准的IgA肾病治疗药物，耐赋康(R)于2023年11月通过优先审评程序正式获得中国国家药品监督管理局的批准，用于治疗具有进展风险的原发性IgA肾病成人患者，是中国唯一获得IgA肾病适应症的治疗药物。

根据国家医保局要求，耐赋康(R)将于1月开始在北京、上海等各省市执行医保报销，患者可在定点医疗机构或定点药店购药，并享受医保报销价格。国家医保药品目录的正式实施将提升耐赋康(R)的可及性，减轻患者负担，使更多中国IgA肾病患者从这款创新药物中获益。

耐赋康(R)全球III期临床试验NefIgArd研究中国人群数据分析显示，耐赋康(R)减少66%的肾功能下降，预估可将疾病进展至透析或肾移植的时间延缓12.8年。凭借创新的作用机制和临床优势，耐赋康(R)已经得到了国内外多个权威治疗指南的推荐，包括被纳入由改善全球肾脏病预后组织（KDIGO）发布的《2024版KDIGO IgA肾病和IgA血管炎临床管理实践指南（公开审查版）》，并被指是迄今为止唯一被证明可以降低致病性IgA和IgA免疫复合物水平的治疗方法。

关于耐赋康(R)（NEFECON(R)）

耐赋康(R)(NEFECON(R))是布地奈德肠溶胶囊，作为全球首个对因治疗IgA肾病的药物，是靶向肠道黏膜B细胞的免疫调节剂，能减少50%肾功能下降1，在中国人群中能延缓肾功能衰退达66%2，预计将疾病进展至透析或肾移植的时间延缓12.8年3。同时布地奈德首过代谢程度达90%4，具有良好的安全性。耐赋康(R)专为IgA肾病患者研制，每颗胶囊含布地奈德4mg，通过特殊的迟释及缓释双重制剂工艺，将布地奈德靶向释放于回肠末端的黏膜B细胞（包括派尔集合淋巴结），胶囊溶解后，三层包衣微丸持续稳定释放布地奈德，高浓度覆盖整个靶区域，从而减少诱发IgA肾病的半乳糖缺陷的IgA1抗体（Gd-IgA1）产生，进而干预发病机制上游阶段，达到治疗IgA肾病的作用。

2019年6月，云顶新耀与Calliditas Therapeutics 签订独家授权许可协议，获得在大中华地区和新加坡开发以及商业化耐赋康(R)的权利。该协议于2022年3月扩展，将韩国纳入云顶新耀的授权许可范围。

关于云顶新耀

云顶新耀是一家专注于创新药和疫苗研发、临床开发、制造和商业化的生物制药公司，致力于满足亚洲市场尚未满足的医疗需求。云顶新耀的管理团队在中国及全球领先制药企业从事过高质量研发、临床开发、药政事务、化学制造与控制（CMC）、业务发展和商业化运营，拥有深厚的专长和丰富的经验。云顶新耀已打造多款疾病首创或者同类最佳的药物组合，公司的治疗领域包括肾科疾病、感染性和传染性疾病、自身免疫性疾病。有关更多信息，请访问公司网站：www.everestmedicines.com。

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