云顶新耀宣布中国国家药品监督管理局正式受理伊曲莫德（VELSIPITY(R)）



上海, 2024年12月17日 - (亚太商讯) - 云顶新耀（HKEX 1952.HK）是一家专注于创新药研发、临床开发、制造和商业化的生物制药公司，今日宣布中国国家药品监督管理局已正式受理伊曲莫德（VELSIPITY(R)）用于治疗中重度活动性溃疡性结肠炎（UC）患者的新药上市许可申请（NDA）。伊曲莫德是一款每日一次口服的一线先进疗法，不仅使用方便、疗效佳，而且具有良好的安全性特征。 伊曲莫德于今年4月获得中国澳门特别行政区药物监督管理局批准上市，并于今年10月通过"港澳药械通"政策在粤港澳大湾区落地，成为云顶新耀第三款商业化新药。 云顶新耀首席执行官罗永庆表示："很高兴看到伊曲莫德的新药上市许可申请在中国大陆获得正式受理，继中国澳门和新加坡之后，伊曲莫德有望迎来云顶新耀授权区域内第三个获批的地区。中国的溃疡性结肠炎患者对创新疗法存在巨大未满足的需求，到2030年，中国的患者人数预计将达到约100万人，超过2019年患者人数的一倍以上。我们将继续努力扩大伊曲莫德的可及性，期待造福更多溃疡性结肠炎患者。" 伊曲莫德亚太临床试验牵头研究者、世界胃肠病学会执行理事、亚太消化学会副主席、中国人民解放军空军军医大学附属西京医院吴开春教授表示："作为目前唯一在全球Ⅲ期临床试验中证实对孤立性直肠炎有疗效的药物，伊曲莫德的新药上市许可申请在中国大陆获得正式受理，为广大患者带来了希望。这种新一代S1P受体调节剂通过每日一次口服的治疗方案，可快速起效，并达到无激素缓解、黏膜愈合。此外，亚洲最大规模中重度活动性UC患者III期临床研究公布的数据再次证实，伊曲莫德具有良好的疗效和安全性。期待该药物可以早日获批，使更多患者获益。" 伊曲莫德由Arena Pharmaceuticals公司开发，辉瑞于2022年完成了对Arena Pharmaceuticals的收购，而云顶新耀早在2017年已从Arena获得了在大中华区和韩国开发、生产和商业化伊曲莫德的独家权利。伊曲莫德已于去年10月和今年2月先后在美国和欧盟获得新药上市批准。 作为云顶新耀自身免疫性疾病领域的重磅产品，伊曲莫德于今年上半年陆续在中国澳门、新加坡获得新药上市批准，并于今年12月在中国澳门镜湖医院开出首张处方，正式开始惠及亚洲患者。此外，云顶新耀也已在中国香港递交了伊曲莫德的新药上市许可申请并获得正式受理。 今年10月，伊曲莫德得到"粤港澳大湾区内地临床急需进口港澳药品批件"批准，目前可以在中山大学附属第一医院、南方医科大学深圳医院、佛山复星禅诚医院与广州和睦家医院四家大湾区药械通政策指定的医疗机构先行使用。伊曲莫德还被纳入由广东省药品监督管理局、广东省卫生健康委员会发布的广东省粤港澳大湾区内地九市临床急需港澳药品医疗器械目录（2024年）（临床急需目录），将加速在"港澳药械通"指定的45家医疗机构落地。 关于伊曲莫德（VELSIPITY(R), etrasimod）

伊曲莫德（VELSIPITY(R)，etrasimod）是一种每日一次口服的高选择性鞘氨醇-1-磷酸（S1P）受体调节剂，采用优化的药理学设计，与S1P受体1、4和5结合。伊曲莫德目前已在美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、英国、瑞士、以色列以及中国澳门和新加坡获得新药上市批准。 关于云顶新耀

云顶新耀是一家专注于创新药研发、临床开发、制造和商业化的生物制药公司，致力于满足亚洲市场尚未满足的医疗需求。云顶新耀的管理团队在中国及全球领先制药企业从事过高质量研发、临床开发、药政事务、化学制造与控制（CMC）、业务发展和商业化运营，拥有深厚的专长和丰富的经验。云顶新耀已打造多款疾病首创或者同类最佳的药物组合，公司的治疗领域包括肾科疾病、感染性和传染性疾病、自身免疫性疾病。有关更多信息，请访问公司网站：www.everestmedicines.com。 前瞻性声明

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