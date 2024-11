LANGHAM BEAUTY Green Vitality 至美可循

Wednesday, 27 November 2024, 21:50 HKT/SGT Share:

相片下載:https://shorturl.at/o22Gs 香港, 2024年11月27日 - (亚太商讯) - 圣诞节将至,致力推动社区可持续发展的冠君产业信托 (股份代号:2778) 旗下一站式美妆地标 LANGHAM BEAUTY 将举办绿色圣诞庆祝活动,携手本地环保艺术策展工作室合作打造沉浸式环保圣诞艺术装饰,并推行美妆空瓶回收计划,以创新多元的艺术体验引导大众投入绿色生活,同时分享节日的喜悦! 沉浸式环保圣诞艺术装置 拥抱冬日大自然暖意

圣诞活动的首个亮点是LANGHAM BEAUTY 与本地环保艺术策展工作室*携手合作,共同打造结合环保理念的圣诞艺术装置"The Urban Oasis",寓意繁华中的静蕴绿洲,鼓励大众重拾与大自然的联系。这个位于朗豪坊 L1 的沉浸式装置糅合了可持续设计理念,采用了250件循环再用的塑胶装饰和可重复使用的结构钢架。当大家穿梭其中,会听到森林中的小鸟叫声和风吹过木林的沙沙声,并散发出圣诞树的独特香气,引领大家进入沉浸式的自然疗愈体验,犹如走进一片静谧的都市绿洲!为了响应可持续发展的理念,圣诞树及超过六成的植物在活动结束后将重新种植以及升级再用,让这些迷人的植物获得第二生命。 *Earthero Studio 为一家环保策展和顾问工作室,以艺术为媒介传达环保信息,曾于 2022 年举办亚洲首个可持续艺术服饰展览,旗下亦设有一个以剩馀布料及二手单品升级再造的服装品牌。 至美可循美妆空瓶回收计划 与社企V Cycle合作

另一焦点活动是 LANGHAM BEAUTY 藉著佳节推出"至美可循空瓶回收计划",收集顾客的美妆空瓶并捐至环保社会企业V Cycle,将可回收的部分进一步加工转化成有用的原料。回收箱设于LANGHAM BEAUTY L2,以植物点缀,期望藉著计划令都市绿洲得以延续,同时唤起大家对大自然的关注,透过共同参与回收行动,一同携手为保护环境出一分力,从绿色美妆融入生活。 美容新翼引入多个高潜力的国际美妆品牌

LANGHAM BEAUTY刚完成了一楼的扩建,拓展了美容新翼,引入多个高潜力的国际美妆品牌,包括在香港开设的首间美容专柜 Valentino Beauty; 来自美国、拒绝动物测试及致力保护动物权益的纯素彩妆品牌 Hourglass; 由韩国传奇彩妆界大师郑瑄茉创立的 JSM Beauty;来自日本的殿堂级美妆护肤品牌Albion,以及来自欧洲的奢华美妆品牌 Helena Rubinstein,为大众带来多元化的美妆选择,以及人性化的服务及体验,进一步巩固其一站式美妆地标的定位。 全港首个"店到点"无缝购物体验企划 创新思维服务顾客

为方便大众于佳节购物,LANGHAM BEAUTY 与本地快递公司顺丰香港达成战略合作,推出全港首个美妆主题"店到点"SF服务站,提供免费配送服务,同时积极拓展线上网购e-store 平台,为实体店和线上网店顾客带来"随时买、即日送、无门槛、免运费"的无缝购物体验。 左起:冠君产业信托行政总裁侯迅女士

及人气女星陈凯琳女士为环保圣诞艺术装置揭幕 左起:社企V Cycle创办人及行政总裁史济民先生、环保艺术策展工作室

Earthero Studio创办人岑亮仪女士、冠君产业信托行政总裁侯迅女士、

人气女星陈凯琳女士、LANGHAM BEAUTY 总经理李佩贞女士出席开幕礼 今个圣诞节,让我们与 LANGHAM BEAUTY 一起欢度绿色佳节,并继续推广环保和可持续发展的理念,将绿色意念永续共生,以行动实践绿色生活,感受 LANGHAM BEAUTY 的创造力和绿色美学! LANGHAM BEAUTY"The Urban Oasis(繁华中的静蕴)"圣诞环保艺术装置 日期及时间:



2024年11月27日至2025年1月2 日

星期一至四 :上午11 时至晚上10时

星期五至日:上午11 时至晚上10时30分 地点:旺角朗豪坊 L1



LANGHAM BEAUTY至美可循美妆空瓶回收计划 日期及时间: 2024年11月27日

星期一至四 :上午11时至晚上10时

星期五至日:上午11时至晚上10时30分 回收点:旺角朗豪坊 LANGHAM BEAUTY L2 关于冠君产业信托(股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约300 万平方呎,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。信托自2023年荣获全球房地产GRESB可持续的最高五星级别。 关于LANGHAM BEAUTY

大型美妆概念店LANGHAM BEAUTY位于旺角朗豪坊L1&L2 ,云集60多个顶级美妆、护肤、护发及身体护理品牌,包括 ARMANI BEAUTY、CHANEL BEAUTE、DIOR BEAUTY、ESTEE LAUDER、LANCOME、SHISEIDO、SK-II 、VALENTINO BEAUTY等,带给顾客自然自信的美丽蜕变及全新一站式的购物体验,全面地照顾一众女生的美丽期许。LANGHAM BEAUTY相信忠于自己、怀抱大自然就是由心而发的拥有自信和自然美的第一步。 LANGHAM BEAUTY 打破常规地结合人、科学、自然三种元素呈现多元美学,除了在美妆上关注环境的可持续性,更善用科技的力量,在平衡美容消费的同时回馈自然,释放对大自然的善意。 LANGHAM BEAUTY搭建了高级美妆与自然之间的桥梁,在照顾外在美的同时兼顾内在美让,顾客体会到"真‧生活 自然‧美"的真谛。 关于朗豪坊

冠君产业信托旗下的朗豪坊,位于九龙核心地段旺角,楼高15层,是城中型人的潮流热点。商场近200间商铺荟萃国际及本地最流行时尚品牌、餐饮食肆、戏院,以及大型美妆概念店LANGHAM BEAUTY等。结合全年持续不断的文化和创意推广活动,为顾客打造一站式全新社交及消费体验。朗豪坊为香港首家获得EDGE(Excellence in Design for Greater Efficiencies)现有建筑一级认证的物业,并荣获绿建环评(BEAM Plus)既有建筑最高铂金级认证。



