来源 Champion REIT 冠君产业信托获GRESB评为「全球业界领导者(上市企业)」 - 在“GRESB房地产评级”和“GRESB x HERA:长期投资基准奖”中展现可持续发展领导力

香港, 2024年11月5日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托("信托")(股份代号:2778)连续第二年于GRESB 2024房地产评级中荣获最高的五星级别,并在"多元化(办公室/零售)"类别获评选为"全球业界领导者(上市企业)"、"区域业界领导者(亚洲)"及"区域(亚洲)业界领导者(上市企业)"。信托首次获得这些殊荣,标志著信托在可持续发展领域的一个关键里程碑。 GRESB是全球房地产行业领先的可持续发展评估及基准。在 2024 年全球房地产评级中,有超过2,200 多家机构参与,涵盖 80 个国家 15 个行业的 208,000 多个资产。 冠君产业信托在本年度的GRESB评估中表现出众,在领导力、政策、报告、风险管理、目标及建筑认证等方面均取得满分。获颁业界领导者这一项最高荣誉,反映出信托对净零目标的坚定承诺,以及为租户及其物业访客创造智能及可持续建筑环境的不懈努力。 此外,信托亦很荣幸能于香港环境、社会及管治报告大奖2024中获得GRESB x HERA:长期投资基准奖(中国内地及香港)大奖殊荣。奖项体现了冠君产业信托与其租户及商业伙伴在推动持份者参与及实现卓越营运方面的共同努力。 冠君产业信托行政总裁侯迅女士表示:"获GRESB评为'全球业界领导者(上市企业)',并从HERA获得大奖,肯定冠君产业信托在可持续发展方面的领导地位。多年来我们致力善用科技及创新方法,以不断提升物业的环保表现和可持续的实践。我借此感谢信托团队、租户、合作伙伴及与我们携手并肩同行的持份者,这些认可激励我们进一步探索可持续发展的创新领域,同时继续致力与持份者紧密合作,创造可持续价值。" 冠君产业信托将可持续发展、创新、合作伙伴关系视为关键领域。当中显著的卓越成就包括花园道三号成为香港首幢"四铂金"既有建筑认证的甲级写字楼。信托积极推动持份者之间的合作,透过举办"ESG周"及"绿'惜'环保约章"等计划,以促进可持续发展及社会效益。 图片说明: 冠君产业信托荣获GRESB评为"全球业界领导者(上市企业)",并连续第二年荣获最高的五星级别 冠君产业信托于香港环境、社会及管治报告大奖2024颁奖典礼中获得

"GRESB x HERA:长期投资基准奖"大奖殊荣 关于GRESBGRESB

是一个以使命为导向、行业主导的组织,为金融市场提供标准化和经过验证的环境、社会和管治数据。GRESB成立于2009年,已成为全球房地产及基建投资的领先ESG基准,供150家机构及金融投资者用作支持决策。 关于香港环境、社会及管治报告大奖 (HERA)

HERA由已注册非营利机构香港ESG报告大奖有限公司组织主办。自2022年起,HERA与GRESB合作,推出最新两种奖项 - "卓越房地产"及"卓越基础建设"。这两个奖项使用 GRESB 评估结果来确定公司的 GRESB 分数和 GRESB 评级,以筛选出符合条件的公司。 有关冠君产业信托(股份代号:2778)

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约300 万平方呎,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。信托自2023年荣获全球房地产GRESB可持续的最高五星级别。 网站:www.championreit.com



